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9 марта 21, 13:28
Методики лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата
ортопедия
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Травмирование конечностей, растяжение сухожилия и связок, межпозвонковая грыжа, протрузии (выпячивание межпозвонкового диска), любые деформации опорно-двигательного аппарата – вот небольшой перечень болезней, на лечении которых специализируется

Травмирование конечностей, растяжение сухожилия и связок, межпозвонковая грыжа, протрузии (выпячивание межпозвонкового диска), любые деформации опорно-двигательного аппарата – вот небольшой перечень болезней, на лечении которых специализируется ортопед-травматолог. Кроме того, эти врачи лечат врожденные патологии: плоскостопие, дисплазию тазобедренных суставов, нарушение осанки и др.


Основные заболевания

Выделяют две отдельные категории нарушений:

  1. 1. Самостоятельные заболевания. В эту группу входят артриты (воспалительные процессы в суставах) и артрозы (постепенное разрушение сустава вследствие развития дистрофических изменений в тканях).

  3. 2. Вторичные недуги. Они развиваются, как правило, в результате осложнения после другой болезни. Пример – остеохондроз. Это заболевание позвоночника, характеризующееся развитием изменений в хрящах межпозвоночных дисков и реактивными процессами в окружающих их тканях. Выделяют шейный, грудной и поясничный остеохондроз.

В отделение ортопедии Киева медцентра «Гармония здоровья» обращаются пациенты с выраженным болевым синдромом, который характерен при нарушениях в работе опорно-двигательного аппарата. Затягивать с походом к врачу не стоит. Современная клиника предусматривает применение новейшего оборудования и малоинвазивного консервативного и хирургического лечения травм.


Когда стоит посетить кабинет ортопеда-травматолога

Если человек ведет малоподвижный образ жизни, имеет «сидячую» работу, страдает ожирением, ему показан ежегодный визит к специалисту для профилактического осмотра. Кроме того, посетить кабинет врача стоит, если:

- возникают суставные боли;
- отекают конечности или стопы;
- появляется характерный хруст, если прощупывать конечность или шею;
- снижается подвижность сустава;
- возникает боль в стопах при длительной ходьбе;
- наблюдается покраснение и опухлость кожного покрова после падения;
- возникает боль в костях;
- произошел разрыв или растяжение связок;
- возникает боль в мышцах;
- деформировалась конечность после травмы.

Если после длительного сна или отдыха движения скованы, то это тоже является поводом для обращения к специалисту.

Какие методы применяются для диагностики и лечения заболеваний


Современная ортопедия предусматривает использование передовых инструментальных методик исследования, которые позволяют поставить четкий диагноз пациенту:

рентген. Это ведущий способ диагностики нарушений костно-суставного аппарата. Проводится при болях в суставах или их деформации, дискомфорте при движении или ограничении подвижности, травмах;
УЗИ суставов (тазобедренных, голеностопных, коленных, плечевых, локтевых, челюстных, лучезапястных). Цель исследования – изучение структуры и состояния сустава и тканей, расположенных вокруг него;
артроскопия. Предусматривает введение эндоскопа в сустав через микроразрез. Процедура проводится для диагностики и/или лечения повреждений его внутренней части. Артроскопия относится к минимально инвазивным хирургическим методам.

При травме костной ткани показана иммобилизация (создание неподвижности) поврежденной части тела. Она осуществляется с помощью скотч-каста. Это современный пластиковый «дышащий» «гипс», который (в отличие от традиционного варианта) имеет ряд преимуществ: небольшой вес, высокую прочность и влагостойкость. Помимо этого, скотч-каст достаточно тонкий. Он имеет 2–3 слоя толщиной около 1 мм каждый. К тому же повязка на основе этого полимерного бинта позволяет коже «дышать».

Если консервативные методы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата не дают результатов, специалисты прибегают к эндопротезированию сустава. Процедура предполагает замену его компонентов имплантом, имеющим анатомическую форму сустава и позволяющим выполнять весь объем движений. Ортопеды-травматологи медцентра «Гармония здоровья» сделают все, чтобы пациент забыл о болях и как можно скорее возвратился к активной жизни.
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