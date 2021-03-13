Методики лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата

Травмирование конечностей, растяжение сухожилия и связок, межпозвонковая грыжа, протрузии (выпячивание межпозвонкового диска), любые деформации опорно-двигательного аппарата – вот небольшой перечень болезней, на лечении которых специализируется ортопед-травматолог. Кроме того, эти врачи лечат врожденные патологии: плоскостопие, дисплазию тазобедренных суставов, нарушение осанки и др.





Основные заболевания

Выделяют две отдельные категории нарушений:

1. Самостоятельные заболевания . В эту группу входят артриты (воспалительные процессы в суставах) и артрозы (постепенное разрушение сустава вследствие развития дистрофических изменений в тканях).

2. Вторичные недуги. Они развиваются, как правило, в результате осложнения после другой болезни. Пример – остеохондроз. Это заболевание позвоночника, характеризующееся развитием изменений в хрящах межпозвоночных дисков и реактивными процессами в окружающих их тканях. Выделяют шейный, грудной и поясничный остеохондроз.

В отделение ортопедии Киева медцентра «Гармония здоровья» обращаются пациенты с выраженным болевым синдромом, который характерен при нарушениях в работе опорно-двигательного аппарата. Затягивать с походом к врачу не стоит. Современная клиника предусматривает применение новейшего оборудования и малоинвазивного консервативного и хирургического лечения травм.





Когда стоит посетить кабинет ортопеда-травматолога

Если человек ведет малоподвижный образ жизни, имеет «сидячую» работу, страдает ожирением, ему показан ежегодный визит к специалисту для профилактического осмотра. Кроме того, посетить кабинет врача стоит, если:

- возникают суставные боли;

- отекают конечности или стопы;

- появляется характерный хруст, если прощупывать конечность или шею;

- снижается подвижность сустава;

- возникает боль в стопах при длительной ходьбе;

- наблюдается покраснение и опухлость кожного покрова после падения;

- возникает боль в костях;

- произошел разрыв или растяжение связок;

- возникает боль в мышцах;

- деформировалась конечность после травмы.





Если после длительного сна или отдыха движения скованы, то это тоже является поводом для обращения к специалисту.





Какие методы применяются для диагностики и лечения заболеваний









Современная ортопедия предусматривает использование передовых инструментальных методик исследования, которые позволяют поставить четкий диагноз пациенту:

- рентген. Это ведущий способ диагностики нарушений костно-суставного аппарата. Проводится при болях в суставах или их деформации, дискомфорте при движении или ограничении подвижности, травмах;

- УЗИ суставов (тазобедренных, голеностопных, коленных, плечевых, локтевых, челюстных, лучезапястных). Цель исследования – изучение структуры и состояния сустава и тканей, расположенных вокруг него;

- артроскопия. Предусматривает введение эндоскопа в сустав через микроразрез. Процедура проводится для диагностики и/или лечения повреждений его внутренней части. Артроскопия относится к минимально инвазивным хирургическим методам.





При травме костной ткани показана иммобилизация (создание неподвижности) поврежденной части тела. Она осуществляется с помощью скотч-каста. Это современный пластиковый «дышащий» «гипс», который (в отличие от традиционного варианта) имеет ряд преимуществ: небольшой вес, высокую прочность и влагостойкость. Помимо этого, скотч-каст достаточно тонкий. Он имеет 2–3 слоя толщиной около 1 мм каждый. К тому же повязка на основе этого полимерного бинта позволяет коже «дышать».