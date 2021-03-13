Методики лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата

Травмирование конечностей, растяжение сухожилия и связок, межпозвонковая грыжа, протрузии (выпячивание межпозвонкового диска), любые деформации опорно-двигательного аппарата – вот небольшой перечень болезней, на лечении которых специализируется ортопед-травматолог. Кроме того, эти врачи лечат врожденные патологии: плоскостопие, дисплазию тазобедренных суставов, нарушение осанки и др.
Выделяют две отдельные категории нарушений:
- 1. Самостоятельные заболевания. В эту группу входят артриты (воспалительные процессы в суставах) и артрозы (постепенное разрушение сустава вследствие развития дистрофических изменений в тканях).
- 2. Вторичные недуги. Они развиваются, как правило, в результате осложнения после другой болезни. Пример – остеохондроз. Это заболевание позвоночника, характеризующееся развитием изменений в хрящах межпозвоночных дисков и реактивными процессами в окружающих их тканях. Выделяют шейный, грудной и поясничный остеохондроз.
В отделение ортопедии Киева медцентра «Гармония здоровья» обращаются пациенты с выраженным болевым синдромом, который характерен при нарушениях в работе опорно-двигательного аппарата. Затягивать с походом к врачу не стоит. Современная клиника предусматривает применение новейшего оборудования и малоинвазивного консервативного и хирургического лечения травм.
Если человек ведет малоподвижный образ жизни, имеет «сидячую» работу, страдает ожирением, ему показан ежегодный визит к специалисту для профилактического осмотра. Кроме того, посетить кабинет врача стоит, если:
Современная ортопедия предусматривает использование передовых инструментальных методик исследования, которые позволяют поставить четкий диагноз пациенту:
Если консервативные методы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата не дают результатов, специалисты прибегают к эндопротезированию сустава. Процедура предполагает замену его компонентов имплантом, имеющим анатомическую форму сустава и позволяющим выполнять весь объем движений. Ортопеды-травматологи медцентра «Гармония здоровья» сделают все, чтобы пациент забыл о болях и как можно скорее возвратился к активной жизни.