Выгодное такси в Киеве

Заказать машину по городу и не переплатить за стандартный маршрут по тарифу совершенно реально, если вы вызываете такси ПСН. Для оформления заказа достаточно набрать короткий номер такси 494 или вызвать онлайн такси: для удобства клиентов мы разработали и форму заказа такси на сайте, и лаконичное мобильное приложение. В обоих случаях клиент может выбрать все дополнительные опции и заранее узнать стоимость маршрута. Цена поездки по заявке, оставленной через приложение или через сайт, не отличается от заказа по телефону.





Ценовая политика или узнаваемость бренда?

Начиная искать дешевое такси в Киеве, вы можете выбрать первые строки выдачи поискового запроса, считая, что популярный значит надежный. На деле же это не так. Сравнивать стоит не столько узнаваемость, сколько время на рынке услуг такси и тарификацию одинаковых маршрутов. Время подачи и стоимость 1 км могут дать наиболее полезную для клиента информацию. Такси “Поехали с нами!” может похвастаться самой низкой минимальной стоимостью поездки и быстрой подачей машины к месту отправления.





Не просто такси

Приятным бонусом является возможность выбора необходимой услуги помимо основной: перемещение из пункта А в пункт Б. Встретить в аэропорту с табличкой, оказать услугу драйвера (“трезвый водитель”), отвезти на пикник большую компанию с крупной собакой, передать документы в разгар рабочего дня или же помочь в поездке с маленьким ребенком наличием автокресла – все эти опции доступны для добавления в заказ такси. Местные требования к салону и водителю, а именно, англоговорящий водитель, курящий или некурящий салон, наличие кондиционера летом, также стоит отметить в момент заказа, если для вас эти условия являются фактором комфортной поездки.

Незаметный помощник и условие комфорта

Как показать Киев друзьям, которые приехали на пару дней и хотят за это время наведаться во многие точки города? Вызов такси с почасовой арендой решает вопрос с транспортом на целый день. Вы просто выбираете место на карте или сами составляете карту маршрута, а водитель с машиной всегда будет под рукой, чтобы перемещаться в следующее место. Очень удобным будет такая аренда такси для обслуживания торжеств и корпоративов: всех празднующих потребуется собрать в одном месте и в конце вечера отвезти по домам. Тактичный незаметный водитель, чистый просторный салон авто, быстрая безопасная поездка по адресу – и хорошее настроение от четкой работы и продуманной организации сервиса останется с вами на весь день.