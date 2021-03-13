Юридическое обслуживание предприятий как отдельная услуга

В большинстве случаев, первоначальный этап в юридических вопросах доверяют специалистам узкого профиля без понимания общего юридического статуса подобной деятельности. Но рано или поздно все скрытые аспекты всплывают наружу и без помощи профессионального юриста разобраться становиться невозможно, ведь нужна база знаний разнопланового юриста с многолетним опытом, а соответственно возникает дилемма, где найти грамотное юридическое обслуживание предприятий?





Какие компании и организации способны заниматься юридическим обслуживанием предприятий?

Зачастую не только крупный бизнес, но и представители мелкого бизнеса имеют в своем штате сотрудников, специализирующихся по юридическим вопросам, оформленные на работу официально и получающие зарплаты, социальные выплаты, а также имеющие законный отпуск. Но даже с наличием в коллективе сотрудника правового профиля, зачастую не все вопросы могут быть ему под силу.

Как правило, мелкий бизнес не может позволить набрать в штат юристов и просто нанимает начинающего юриста после окончания высшего учебного заведения на удаленном основании, чтобы не платить ему большую зарплату. В то же время, вполне логично, что без опыта начинающий юрист может быть полезен только в базовых задачах касательного хозяйственной деятельности компании.





Главные плюсы абонентского юридического обслуживания предприятия

Тарифы у юридических компаний, предлагающих абонентское юридическое обслуживание сегодня доступны как мелкому бизнесу, так и тем более, крупному. Также возможен и формат, когда любая задача оплачивается по специальному тарифу за конкретно проделанную работу. В некоторых случаях так будет даже выгоднее.

Место в офисе для такого юриста не требуется. Исключены страховые выплаты и дополнительные взносы. Сотрудникам не нужно оплачивать больничные, отпускные и другие расходы. Но, тем не менее, в любом случае срочная юридическая помощь будет гарантирована.

Абонентское юридическое обслуживание от профессиональной команды юристов – это лучшее решение для любого бизнеса и максимально подходящий вариант для разрешения различных правовых вопросов.