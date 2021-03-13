Где покупать свежее мясо с доставкой на дом

Хозяйке приходится решать много проблем. Одна из них — составление рациона семьи и приготовление блюд на завтрак, обед и ужин. С гарнирами обычно сложностей не возникает, а вот с горячим зачастую приходится ломать голову. Домочадцев нужно накормить полезной едой, чтобы было вкусно и чтобы вложиться в семейный бюджет.
Какой вид продукции приобрести, зависит от предпочтений домочадцев. В каталоге Foodex 24 представлены:
Диетическими считаются мясо птицы и телятина. Они годятся для приготовления блюд низкокалорийного рациона.
Не менее полезны и субпродукты. В них содержатся необходимые нутриенты, в том числе витамины и минералы. Куриная печень и сердце не требуют длительной термической обработки. А это значит, что приготовить блюда из них можно за короткий промежуток времени. Стоимость такой продукции доступна для каждой семьи.
Быстро готовятся части курицы: голени, крылышки, бедра, нарезанное кусочками филе. В онлайн-супермаркете Foodex 24 можно приобрести полуфабрикаты — замаринованное мясо. Его достаточно поместить в жаропрочную форму и отправить в духовку. Менее чем через час вкусный и полезный ужин можно подавать к столу.
Разнообразят рацион блюда из фарша — это выгодно и вкусно. Каждая хозяйка может приготовить: котлеты, тефтели, голубцы, духовые пирожки с мясной начинкой. Не составит труда и налепить пельмени. Такое блюдо с удовольствием едят взрослые и дети. Не так полезны, но достаточно сытны и калорийны чебуреки. Список можно продолжить, в него войдут: ароматный люля-кебаб, бризоль, лазанья, долма, запеканки, макароны по-флотски.
Готовить блюда из свежих ингредиентов полезнее, чем из замороженных. К тому же мясо, которое не лежало в морозилке, получается сочным при термической обработке, остаются неизменными органолептические и структурные характеристики. Стоит ли ради этого посещать магазин каждый день? Потребители зачастую приобретают продукты впрок, а затем используют их по мере надобности, но это не лучший вариант для организации здорового питания.
Онлайн-супермаркет Foodex 24 осуществляет доставку свежей продукции. Сделать заказ можно в любое удобное время. Услугой стоит воспользоваться, когда вы ждете гостей. Продуктовая корзина будет доставлена в течение полутора часов. Это дает возможность в праздник и будни разнообразить рацион, включив в него мясные деликатесы, приготовленные дома.