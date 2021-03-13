Где покупать свежее мясо с доставкой на дом

Хозяйке приходится решать много проблем. Одна из них — составление рациона семьи и приготовление блюд на завтрак, обед и ужин. С гарнирами обычно сложностей не возникает, а вот с горячим зачастую приходится ломать голову. Домочадцев нужно накормить полезной едой, чтобы было вкусно и чтобы вложиться в семейный бюджет.

Свежую продукцию обычно можно приобрести на рынке или в супермаркетах. Однако ходить за покупками не всегда есть время. Работа, посещение кружков с детьми и домашние обязанности порой лишают возможности делать покупки. Это становится причиной выработки вредных пищевых привычек. Многим стало проще заказать еду в ресторане быстрого питания. Это не приносит пользы и зачастую подрывает здоровье.









Роль мясных блюд в рационе





Протеины необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. В мясе они содержатся в нужном количестве. Запасы белка следует пополнять ежедневно, поскольку он является источником незаменимых аминокислот и строительным материалом новых клеток. Готовить вкусные блюда можно легко и с удовольствием, тем более что доставка свежего мяса из онлайн-супермаркета https://foodex24.com/category/svezhee-myaso осуществляется в течение 90 минут после оформления заказа. Оплачивать услугу не придется, если общая сумма покупки будет составлять 1200 гривен и более.

Какой вид продукции приобрести, зависит от предпочтений домочадцев. В каталоге Foodex 24 представлены: - телятина; - свинина; - индейка; - перепелка; - курица.

Диетическими считаются мясо птицы и телятина. Они годятся для приготовления блюд низкокалорийного рациона.

Не менее полезны и субпродукты. В них содержатся необходимые нутриенты, в том числе витамины и минералы. Куриная печень и сердце не требуют длительной термической обработки. А это значит, что приготовить блюда из них можно за короткий промежуток времени. Стоимость такой продукции доступна для каждой семьи.





Как готовить быстро полезную еду — идеи для хозяйки





Согласитесь, не всегда есть желание и время возиться на кухне. Необязательно тратить на это весь вечер. Готовьте блюда, которые требуют минимального участия хозяйки. Например, буженина. Достаточно нашпиговать 1 кг свинины чесноком, натереть солью со специями и отправить в духовку. Через час мясо будет готово.

Быстро готовятся части курицы: голени, крылышки, бедра, нарезанное кусочками филе. В онлайн-супермаркете Foodex 24 можно приобрести полуфабрикаты — замаринованное мясо. Его достаточно поместить в жаропрочную форму и отправить в духовку. Менее чем через час вкусный и полезный ужин можно подавать к столу.

Разнообразят рацион блюда из фарша — это выгодно и вкусно. Каждая хозяйка может приготовить: котлеты, тефтели, голубцы, духовые пирожки с мясной начинкой. Не составит труда и налепить пельмени. Такое блюдо с удовольствием едят взрослые и дети. Не так полезны, но достаточно сытны и калорийны чебуреки. Список можно продолжить, в него войдут: ароматный люля-кебаб, бризоль, лазанья, долма, запеканки, макароны по-флотски.





Преимущества покупки мясных продуктов с доставкой

Готовить блюда из свежих ингредиентов полезнее, чем из замороженных. К тому же мясо, которое не лежало в морозилке, получается сочным при термической обработке, остаются неизменными органолептические и структурные характеристики. Стоит ли ради этого посещать магазин каждый день? Потребители зачастую приобретают продукты впрок, а затем используют их по мере надобности, но это не лучший вариант для организации здорового питания.





Онлайн-супермаркет Foodex 24 осуществляет доставку свежей продукции. Сделать заказ можно в любое удобное время. Услугой стоит воспользоваться, когда вы ждете гостей. Продуктовая корзина будет доставлена в течение полутора часов. Это дает возможность в праздник и будни разнообразить рацион, включив в него мясные деликатесы, приготовленные дома.



