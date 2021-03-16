Как расставить диван и кресла в квартире?

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На страницах магазина «Fusion Style» вы найдете качественную мягкую мебель для отдыха от европейских производителей. Однако мало купить хорошую мебельную продукцию. Чтобы пользователя радовал интерьер, важно правильно расставить приобретенные изделия.





Основные ошибки при расстановке диванов и кресел

Существует четыре грубых ошибки при расстановке мягкой мебели в гостиных и маленьких комнатах:

- Размещение предметов интерьера вдоль длинной стены. Такое расположение скрадывает ширину комнаты. Лучше поставить диванчик вдоль длинной стены, а кресло – сбоку.

- Расстановка мягких мебельных изделий по периметру помещения. В больших гостиных или залах диванчик лучше расположить ближе к центру.

- Расстановка мебели блоками исходя из размеров. Большие диваны не желательно располагать рядом с большими шкафами. Этот принцип относится и к маленьким предметам: пуфам, креслицам, стульям.

- Выбор слишком объемных и громоздких предметов мебели для маленькой комнаты.

Далее мы расскажем, как сделать интерьер помещения правильным и привлекательным.





Полезные советы по расстановке мебели

Диваны для отдыха могут иметь различную длину и ширину. Эти параметры определяются покупателем в зависимости от количества пользователей. Не последним критерием выбора является соответствие предмета интерьеру помещения.

Первый совет позволяет добиться более деловой расстановки предметов и достигается путем создания симметричной композиции. Это могут быть параллельно или попарно расставленные диванчики, а также два кресла напротив большого дивана. Главное условие – соблюдение геометрии пространства.

Можно поставить мебель в гостиной ассиметрично. Для этого выберите абстрактный центр зала и отталкивайтесь от него, соблюдая пропорции. Например, напротив большого диванчика поставьте два небольших креслица или пуфа. Если вы выбрали небольшой диван, то уравновесить его поможет кресло с тумбочкой напротив.

Необычным решением является круговая расстановка мебели. Центром лучше сделать в данном случае журнальный столик, вокруг которого расставляются предметы.

Композиционная расстановка диванов и кресел предполагает расположение предметов относительно центра композиции комнаты. Это может быть, например, камин. Такое решение пользователям стоит выбрать для гостиных или переговорных зон.

Нередко в маленьких квартирах диван выполняет сразу несколько функций. Он является спальным местом, зоной отдыха с гостями, а также, на нем можно расположиться для чтения или просмотра ТВ. Зачастую, для удовлетворения этих потребностей покупатели выбирают угловые модели, длиной не менее 1,8 метров и глубиной не менее 800 мм. Угловые модели можно поставить в угол, оставив достаточно свободного пространства в комнате.

Уютное место для отдыха дизайнеры советуют сделать пользователям возле окна, установив небольшой журнальный столик и два компактных кресла. По утрам здесь можно будет выпить кофе, а освещение от окна позволить вам провести время за чтением любимой книги.

Еще один важный совет – при расстановке мебели соблюдайте дистанцию между предметами, минимальное расстояние составляет 600 мм. Также, важно зонировать помещение на спальную зону и место отдыха.

Покупая мягкую мебель, учитывайте сочетание всех предметов интерьера по цветовой гамме и дизайну. Стулья должны соответствовать столам, кресла и пуфы – диванам, все мягкие предметы интерьера непременно должны гармонировать с дизайном помещения в целом.

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