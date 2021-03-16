Плюсы и минусы стеклянного обеденного стола





Большинство украинцев не решается поставить у себя в кухне стол со стеклянной столешницей . Люди просто не знают, как этот предмет мебели эксплуатируется.

Поэтому мы сделали честный разбор. Собрали и плюсы, и минусы стеклянных обеденных столов. Чтобы вам было легче решиться.





Преимущества стеклянных столов





1. Выглядит стильно и современно





Стеклянный стол в мгновение ока преображает интерьер помещения. Делает его стильным и современным. Хорошо подходит и для формальных помещений (зал заседаний), и для семейной столовой. Сразу бросается в глаза и привлекает внимание.

Конечно, стекло можно вписать в любой интерьер. Но в современном окружении сделать это проще. Если вы любите псевдо-ампир или украшаете квартиру предметами антиквариата, вам стоит подумать про дерево.

2. Не требует особого ухода

Чистить его очень легко. Протерли тряпкой и все. Не нужно переживать, что разлитая еда впитается в поверхность. Никаких царапин. Стекло − материал не пористый и не прихотливый. Чтобы сделать поверхность идеально чистой и блестящей, достаточно взять лишь теплую воду и мыльный раствор.

3. Делает помещение светлым

Стекло отражает больше света, чем дерево или пластик. Поэтому кухня, в которой стоит стол со стеклянной столешницей, выглядит более светлой. А если еще и поставить его возле окна, в месте, куда падает больше солнечного света… Результат вам понравится.

4. Помещение кажется больше

Да, стеклянный стол способен визуально увеличить даже самую маленькую кухню. Он прозрачный, через него видно и стулья, и пол. Поэтому объем комнаты кажется большим, чем на самом деле. Идеальное решение для небольших квартир в новостройках.

5. Стол не изнашивается

Стекло закаляется, поэтому на нем не появляются трещины или потертости. Стеклянный стол прослужит вам очень долго. Он никогда не будет выглядеть старым, изношенным. Даже через несколько лет столешница будет точно такой же, как на второй день после покупки.





Недостатки столов со стеклянной столешницей





1. Требуется регулярная чистка

Да, убрать со стекла любое загрязнение очень легко. Но делать это нужно регулярно. Крошки от еды, капли напитков и прочие остатки продуктов сразу становятся заметными. Поэтому нужно будет пройтись тряпкой после каждого приема пищи.

2. Повышает требования к напольному покрытию и оформлению помещения в целом

Через стеклянную столешницу хорошо видно пол и стулья. Поэтому скрыть недостатки старого интерьера не получится. Их нужно ликвидировать. Как только вы поставите у себя на кухне стеклянный стол, вы сразу же заметите, чего еще не хватает вашему интерьеру. И захотите исправить все недочеты.

3. Стоит дороже, чем столы из других материалов

Пусть разница в цене не очень большая, но она есть. За стеклянный стол вам придется заплатить больше, чем за схожий по размерам предмет, сделанный из фанеры, плиты или пластика. Но столешницы из массива дуба или других твердых пород обходятся дороже стекла.