Добровольное медицинское страхование в Украине

Эксперты СК «УНИКА» рассказали об особенностях и преимуществах ДМС здоровья.
Что покрывает медицинская страховка
Полис ДМС «сработает», если застрахованный клиент заболеет или получит травму в результате несчастного случая. Базовая страховка покрывает амбулаторно-поликлиническое и стационарное лечение острых заболеваний и травм, а также необходимую медицинскую помощь при обострении некоторых хронических болезней.
Какие услуги доступны владельцам медицинских страховок в Украине:
Во многие стандартные программы ДМС включаются услуги экстренной стоматологической помощи с ограниченным размером покрытия (1000–2500 грн.). Некоторые страховщики оплачивают плановую стационарную помощь и хирургию, но также в пределах определенного лимита (3000–5000 грн.). Расширенные страховки могут дополнительно покрывать профилактический чек-ап, ведение беременности, вакцинацию и даже профилактический массаж с бассейном.
На заметку: максимальный размер страховой суммы зависит от программы. К примеру, клиенты СК «УНИКА» могут выбрать годовую программу ДМС с покрытием 75 000, 125 000 и 175 000 грн.
Медицинский ассистанс vs семейный врач
Добровольное страхование здоровья — это в первую очередь высокий уровень сервиса. Страхователю не нужно обзванивать регистратуры в поисках семейного врача и ходить в поликлинику для заключения декларации. В случае болезни клиенту не придется самостоятельно подбирать подходящее лечебное заведение, записываться на прием к узким специалистам и сидеть в очередях.
Владелец медицинской страховки не занимается решением организационных вопросов. Эту задачу выполняют врачи-координаторы из ассистанского центра страховой компании, которые отвечают на звонки круглосуточно и без выходных (а не только в будни в приемные часы). Для получения экстренной медицинской помощи достаточно просто позвонить по указанному на полисе номеру телефона медицинского ассистанса.
Что делают врачи-координаторы:
На заметку: если стоимость медицинской помощи «уложится» в страховое покрытие, страхователю не придется заниматься финансовыми вопросами. Он получит качественное лечение, не переплачивая за ненужные процедуры и «хорошее отношение» врачей.
Где лечатся владельцы полисов ДМС
Страховые компании заключают договоры как с государственными медицинскими учреждениями, так и с частными клиниками разной ценовой категории. Крупные страховщики сотрудничают с несколькими тысячами организаций здравоохранения, расположенных в мегаполисах и небольших городах Украины.
Полис не «привязан» к конкретному городу. Владелец мед страховки сможет получить медицинскую помощь в Киеве, Одессе, Харькове или в любом другом уголке страны, где есть партнерские клиники.
Корпоративные и индивидуальные страховки ДМС
Около 6% держателей договоров ДМС застраховали здоровье самостоятельно. Остальные страхователи являются участниками программ корпоративного медицинского страхования.
Корпоративная страховка стоит дешевле индивидуальной и представляет собой готовый продукт. Застрахованный работник не может увеличить/уменьшить размер страхового покрытия или изменить наполнение программы. Он получает только те услуги, которые выбрал работодатель.