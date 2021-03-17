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16 марта 21, 10:47
Добровольное медицинское страхование в Украине
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Украинская система добровольного медицинского страхования представляет собой «улучшенную» версию Государственной программы медицинских гарантий, которая находится на стадии реформирования и все еще не обрела четких «очертаний»

Эксперты СК «УНИКА» рассказали об особенностях и преимуществах ДМС здоровья.


Что покрывает медицинская страховка

Полис ДМС «сработает», если застрахованный клиент заболеет или получит травму в результате несчастного случая. Базовая страховка покрывает амбулаторно-поликлиническое и стационарное лечение острых заболеваний и травм, а также необходимую медицинскую помощь при обострении некоторых хронических болезней.

Какие услуги доступны владельцам медицинских страховок в Украине:

-  лабораторная и инструментальная диагностика (при наличии показаний) — все виды анализов, УЗИ, МРТ и пр.;
-  экстренная и неотложная медицинская помощь — терапевтическое лечение, хирур-гические операции;
-  пребывание в палате и питание во время стационарного лечения;
-  онлайн-консультации врача;
-  компенсация расходов на медикаменты, назначенные лечащим врачом.

Во многие стандартные программы ДМС включаются услуги экстренной стоматологической помощи с ограниченным размером покрытия (1000–2500 грн.). Некоторые страховщики оплачивают плановую стационарную помощь и хирургию, но также в пределах определенного лимита (3000–5000 грн.). Расширенные страховки могут дополнительно покрывать профилактический чек-ап, ведение беременности, вакцинацию и даже профилактический массаж с бассейном.

На заметку: максимальный размер страховой суммы зависит от программы. К примеру, клиенты СК «УНИКА» могут выбрать годовую программу ДМС с покрытием 75 000, 125 000 и 175 000 грн.


Медицинский ассистанс vs семейный врач

Добровольное страхование здоровья — это в первую очередь высокий уровень сервиса. Страхователю не нужно обзванивать регистратуры в поисках семейного врача и ходить в поликлинику для заключения декларации. В случае болезни клиенту не придется самостоятельно подбирать подходящее лечебное заведение, записываться на прием к узким специалистам и сидеть в очередях.

Владелец медицинской страховки не занимается решением организационных вопросов. Эту задачу выполняют врачи-координаторы из ассистанского центра страховой компании, которые отвечают на звонки круглосуточно и без выходных (а не только в будни в приемные часы). Для получения экстренной медицинской помощи достаточно просто позвонить по указанному на полисе номеру телефона медицинского ассистанса.

Что делают врачи-координаторы:

-  подбирают подходящую клинику и записывают на прием к необходимому специалисту;
-  вызывают частную скорую помощь;
-  согласуют необходимое лечение с лечащим врачом и страховой компанией;
-  организуют необходимые медикаменты;
-  контролируют качество оказываемых медицинских услуг;
-  урегулируют проблемы, возникающие в процессе лечения.

На заметку: если стоимость медицинской помощи «уложится» в страховое покрытие, страхователю не придется заниматься финансовыми вопросами. Он получит качественное лечение, не переплачивая за ненужные процедуры и «хорошее отношение» врачей.


Где лечатся владельцы полисов ДМС

Страховые компании заключают договоры как с государственными медицинскими учреждениями, так и с частными клиниками разной ценовой категории. Крупные страховщики сотрудничают с несколькими тысячами организаций здравоохранения, расположенных в мегаполисах и небольших городах Украины.

Полис не «привязан» к конкретному городу. Владелец мед страховки сможет получить медицинскую помощь в Киеве, Одессе, Харькове или в любом другом уголке страны, где есть партнерские клиники.


Корпоративные и индивидуальные страховки ДМС

Около 6% держателей договоров ДМС застраховали здоровье самостоятельно. Остальные страхователи являются участниками программ корпоративного медицинского страхования.

Корпоративная страховка стоит дешевле индивидуальной и представляет собой готовый продукт. Застрахованный работник не может увеличить/уменьшить размер страхового покрытия или изменить наполнение программы. Он получает только те услуги, которые выбрал работодатель.
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