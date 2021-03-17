Добровольное медицинское страхование в Украине

Эксперты СК «УНИКА» рассказали об особенностях и преимуществах ДМС здоровья.





Что покрывает медицинская страховка

Полис ДМС «сработает», если застрахованный клиент заболеет или получит травму в результате несчастного случая. Базовая страховка покрывает амбулаторно-поликлиническое и стационарное лечение острых заболеваний и травм, а также необходимую медицинскую помощь при обострении некоторых хронических болезней.

Какие услуги доступны владельцам медицинских страховок в Украине: - лабораторная и инструментальная диагностика (при наличии показаний) — все виды анализов, УЗИ, МРТ и пр.; - экстренная и неотложная медицинская помощь — терапевтическое лечение, хирур-гические операции; - пребывание в палате и питание во время стационарного лечения; - онлайн-консультации врача; - компенсация расходов на медикаменты, назначенные лечащим врачом.

Во многие стандартные программы ДМС включаются услуги экстренной стоматологической помощи с ограниченным размером покрытия (1000–2500 грн.). Некоторые страховщики оплачивают плановую стационарную помощь и хирургию, но также в пределах определенного лимита (3000–5000 грн.). Расширенные страховки могут дополнительно покрывать профилактический чек-ап, ведение беременности, вакцинацию и даже профилактический массаж с бассейном.

На заметку: максимальный размер страховой суммы зависит от программы. К примеру, клиенты СК «УНИКА» могут выбрать годовую программу ДМС с покрытием 75 000, 125 000 и 175 000 грн.





Медицинский ассистанс vs семейный врач

Добровольное страхование здоровья — это в первую очередь высокий уровень сервиса. Страхователю не нужно обзванивать регистратуры в поисках семейного врача и ходить в поликлинику для заключения декларации. В случае болезни клиенту не придется самостоятельно подбирать подходящее лечебное заведение, записываться на прием к узким специалистам и сидеть в очередях.

Владелец медицинской страховки не занимается решением организационных вопросов. Эту задачу выполняют врачи-координаторы из ассистанского центра страховой компании, которые отвечают на звонки круглосуточно и без выходных (а не только в будни в приемные часы). Для получения экстренной медицинской помощи достаточно просто позвонить по указанному на полисе номеру телефона медицинского ассистанса.

Что делают врачи-координаторы: - подбирают подходящую клинику и записывают на прием к необходимому специалисту; - вызывают частную скорую помощь; - согласуют необходимое лечение с лечащим врачом и страховой компанией; - организуют необходимые медикаменты; - контролируют качество оказываемых медицинских услуг; - урегулируют проблемы, возникающие в процессе лечения.

На заметку: если стоимость медицинской помощи «уложится» в страховое покрытие, страхователю не придется заниматься финансовыми вопросами. Он получит качественное лечение, не переплачивая за ненужные процедуры и «хорошее отношение» врачей.





Где лечатся владельцы полисов ДМС

Страховые компании заключают договоры как с государственными медицинскими учреждениями, так и с частными клиниками разной ценовой категории. Крупные страховщики сотрудничают с несколькими тысячами организаций здравоохранения, расположенных в мегаполисах и небольших городах Украины.

Полис не «привязан» к конкретному городу. Владелец мед страховки сможет получить медицинскую помощь в Киеве, Одессе, Харькове или в любом другом уголке страны, где есть партнерские клиники.





Корпоративные и индивидуальные страховки ДМС

Около 6% держателей договоров ДМС застраховали здоровье самостоятельно. Остальные страхователи являются участниками программ корпоративного медицинского страхования.