Як вибрати постільну білизну для хлопчиків та дівчаток

Мабуть, ви вважаєте, що дитяча постіль ділиться на рожеву для дівчаток та блакитну для хлопчиків? Чи те, що дівчата люблять зображення барбі та фламінго на постелі, а хлопчикам подобаються лише машинки та супергерої? Ми розвінчаємо стереотипи та розкажемо, як правильно обрати постіль для наших діточок. А експертом буде інтернет-магазин постільної білизни та іншого домашнього текстилю Dom Cotton.





Дизайн дитячих комплектів постільної білизни





З самого початку, як тільки взнаєте, що у вас буде дівчинка, одразу уявляєте миле створіння в рюшах та бантиках. Ваша шафа поповнюється рожевими комбінезонами-чоловічками, крихітні набори постелі у дитяче ліжечко також повинні бути рожеві. У вас хлопчик, сповіщає лікар, і все — блакитні пелюшки, конверт й інші аксесуари небесного кольору. А чи знаєте ви — до 3 місяців дитина не розрізняє кольори, навіть не добре бачить із-за недосконалості органів чуття. Щоб їх розвивати обирайте постіль з не яскравими, але виразними малюнками. Проводячи багато часу у ліжечку, вона через малюнки навчитися фокусувати погляд, що сприятиме розвитку зорового апарату. Дуже яскраві малюнки будуть подразнювати чутливу нервову систему малюка, та викликати труднощі з засипанням.







Вище написане відноситься до дітей, які не мають трьох років. А трирічні — вже маленькі особистості зі своїми смаками. Найкраще їх уподобання вивчили батьки — герої мультфільмів та казок. З такою постільною білизною підготовка до сну перетворюється на пригоду. Дивлячись на улюблених персонажів можна вигадати продовження їх історії та мріючи заснути. Думаєте, що доля дівчаток — ляльки , а хлопчиків — машинки, ви помиляєтесь. У цьому віці гендерна різниця зовсім не відмічається. Тому без застеріг, якщо ваша юна леді любить історії Тачок та Короля Лева, Людини-павука та інших хлопчачих мультів, проникніться її захопленнями та купіть комплект з цими героями. А хлопчик, хіба не може бути в захваті від Вінкс або Софії Прекрасної?

Тому придивіться уважно, які персонажі викликають позитивні емоції дитини.

Наближення підліткового віку робить з вашого малюка майже дорослу людину, тому змінюються й смаки. Не дивуйтеся, якщо дівчинка або хлопчик хочуть спати на постілі з недитячими малюнками — вони хочуть бути схожими на дорослих та копіюють їх уподобання. Запропонуйте самі обрати в каталозі магазинів постільну білизну серед відповідних по розміру комплектів. Не дивуйтесь їх оригінальному вибору, наприклад чорне або яскраве забарвлення білизни. Можливе це зараз модно серед молоді їх віку.









Тканини для постільної дитячої білизни





Ваші діти особистості, тому й уподобання у білизні для постілі у всіх різні. Помічали, що малюку не подобається жорстка тканина, вона подразнює його шкіру, та засинати на ній неприємно? Або, коли простирадло постійно сповзає, також може викликати негативні відчуття. Ми опишемо характеристики матеріалів, що виробники найчастіше використовують у пошитті наборів для спання. А ви керуючись ними, виберете, ту що підійде дитині.

Бязь — її види різняться за щільністю, чим вона менше, тим коротший строк служби білизни. Висока щільність зробить постіль жорсткою. Найприємніша — середня, вона й у догляді та вжитку практична, приємна тактильно. Кращий склад — чиста бавовна. Не обирайте модну бязь голд, в її склад входить поліестер. Синтетичні волокна, хоч і надають приємної м'якості та не проводять повітря, не поглинають вологу. Це важливо у підлітковому віці, із-за фізіологічних особливостей.









Ранфорс — працюючи над удосконаленням бязі текстильники винайшли тканину більш м'яку та гладку. Дитячі набори у спальню ранфорс мають яскраве забарвлення та не втрачають його після прання.

Сатин — ніжна тканина з гладкою поверхнею. На неї добре лягає малюнок й міцно тримається. Сатинове постільне для дітей — незмінний лідер серед покупців, цій тканині більшість батьків довіряють спокійний сон дітей. Вона має хороші гігієнічні властивості, та легка у догляді.









Що головне у виборі постільної білизни для дітей





Відповідаючи на питання, ми не відкриємо нового — головне, щоб білизна була гігієнічною та якісною. Багато виробників акцентують увагу на яскравих принтах, адже вони привертають увагу. Турбуєтесь про зручність та комфорт дитини під час сну? Цей фактор не повинен бути вирішальним. Ми наведемо якості, на які варто звернути увагу: