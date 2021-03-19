Ліквідація ТОВ може проходити з самих різних причин: зміна засновників і генерального директора підприємства (дуже швидкий та найпростіший спосіб); добровільна ліквідація за рішенням засновників (буде проводитись податкова перевірка, яка має на меті гарантування відсутності боргів по виплаті податків); ліквідація ТОВ шляхом банкрутства (проводиться в судовому порядку). Як правило, найбільше цікавлять перші два пункти. Хоча, в кожному окремому випадку власник того чи іншого бізнесу приймає самостійне рішення (якщо не йде мова про примусовий судовий порядок ліквідації). Якому б способи Ви не віддали перевагу, фахівці юридичної компанії «Imperium Lux» підкажуть Вам, як ліквідація ТОВ може бути проведена з мінімальними витратами часу, сил і грошей. Для цього, Ви просто звертаєтесь за нашими послугами та спокійно чекаєте виважену правову аргументацію по конкретній ситуації.

В процесі реєстрації ТОВ фірма була поставлена ​​на облік в цілому ряді державних структур – це податкова інспекція, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Центр зайнятості тощо. Тому, в ході ліквідації ТОВ, Вам доведеться зняти підприємство з обліку в перелічених органах. Але перш ніж Ви отримаєте відповідні документи, кожна організація повинна провести перевірку для закриття підприємства. При цьому, результати відповідних перевірок не завжди є задовільними, що призводить до затягування ліквідаційного процесу. Ліквідація ТОВ вимагає зняття з обліку в організаціях того району, де була зареєстрована фірма. Однак від моменту, коли Ви приймаєте рішення про необхідність ліквідувати ТОВ, до моменту його фактичної ліквідації, пройде, виходячи з практики, не менше півроку, і тільки від Вас залежить, якими вони будуть. Щоб не гаяти час, не витрачати колосальні сили та нерви на всі ліквідаційні нюанси, краще звернутись за допомогою спеціалістів нашої фірми.

Проводити ліквідацію самостійно або передати процедуру в руки професіоналів – вирішувати виключно Вам. З огляду на те, скільки клопоту і паперів вимагає ліквідація ТОВ, то раціональним рішенням стане звернення за допомогою юристів. З усіх питань, пов'язаних з ліквідацією ТОВ, звертайтеся до наших досвідчених фахівців. Ми надаємо весь спектр послуг детальніше – консультації, супровід, а також ліквідація ТОВ на підставі укладеного з вами договору про надання послуг.