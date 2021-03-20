Какие гаражные ворота выбирают автовладельцы Украины?

Рассмотрим и сопоставим различные варианты, плюсы/минусы, в том числе, те моменты, которые касаются гаражных ворот большой площади, например, для гаража на 2 машины .

Самые ходовые варианты в соотношении цена-качество

Металлические.

Казалось бы, что этот материал уже давно изжил себя. Однако, на самом деле, это реально хороший вариант обшивки гаражных ворот. Да, немного незамысловатый, простоват, без креатива, но имеет множество достоинств:





- Имеет срок службы не менее 50 лет.

- Хорошо выдерживает порывы ветра, воздействие других погодных явлений (ливней, градов, морозов).

- Не плохо сохраняет внешний вид даже по прошествии 7-10 лет. Но это при условии если в процессе их производства была использована правильная последовательность выполнения лакокрасочных работ, и как минимум, использованы качественные лакокрасочные материалы. Например, грунт и краска Хаммерайт.

- Очень тяжело взламываемые. Что радует хозяев и печалит злоумышленников.

- Могут иметь встроенную калитку. Что очень удобно.

- Очень просто монтируются за минимально короткий срок.