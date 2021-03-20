Какие гаражные ворота выбирают автовладельцы Украины?

Рассмотрим и сопоставим различные варианты, плюсы/минусы, в том числе, те моменты, которые касаются гаражных ворот большой площади, например, для гаража на 2 машины.
Филенчатые.
С таким материалом для обшивки тоже более или менее все понятно. Его очень часто используют как для гаражных автовъездов так и для уличных. Действительно имеет очень презентабельный внешний вид. Даже можно сказать - добротный. Большим достоинством такого материала можно считать:
Вместе с тем, стоит отметить, что обустройство филенчатыми воротами для гаража на 2 машины обойдется недешево. Плюс ко всему установка будет более трудоемкой и более временно затратной.
На рассмотрении их качеств и свойств остановимся детальнее. Секционные ворота для гаража представляют собой современную металлоконструкцию, которая не подвержена коррозии, выгоранию. Состоит полотно ворот из металлических панелей толщина которых 40-45 мм., что гарантирует теплоизоляцию помещения.
Весомых недостатков секционных ворот несколько: имеют высокую стоимость, немного уменьшают просвет гаража, что может стать проблемой для проезда габаритного транспорта.
Ведущими фирмами-производителя секционных ворот различных размеров, цветовой гаммы принято считать ворота Алютех, Херман, Дорхан. Модели названных фирм-производителей одинаковы по принципу функционирования (секции поднимаются вверх), но различны по ценовой стоимости, весу, сроку эксплуатации.
Не менее презентабельны нежели секционные или филенчатые. Функционируют по принципу поднятия полотна целиком под потолок помещения. Многие отдают предпочтение именно такому типу ворот по причине, что их можно обшить совершенно любым материалом: филенкой, профнастилом, сайдингом, сендвич-панелями. Такой выбор даёт возможность не только воплотить свои дизайнерские фантазии в реальность, но и скорректировать затраты.
Перечислить преимущества или недостатки подъемно-поворотные гаражных ворот сложно, так как все будет зависеть от использованного обшивного материала.