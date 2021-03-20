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19 марта 21, 10:31
Какие гаражные ворота выбирают автовладельцы Украины?
гаражные ворота
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С появлением на рынке Украины различных интересных, современных стройматериалов для обшивки гаражных автовъездов, возникло ряд вопросов и сомнений относительно того, какой материал лучше, прочнее долговечнее

Рассмотрим и сопоставим различные варианты, плюсы/минусы, в том числе, те моменты, которые касаются гаражных ворот большой площади, например, для гаража на 2 машины.


Самые ходовые варианты в соотношении цена-качество

Металлические.

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Казалось бы, что этот материал уже давно изжил себя. Однако, на самом деле, это реально хороший вариант обшивки гаражных ворот. Да, немного незамысловатый, простоват, без креатива, но имеет множество достоинств:

 Имеет срок службы не менее 50 лет.
 Хорошо выдерживает порывы ветра, воздействие других погодных явлений (ливней, градов, морозов).
-  Не плохо сохраняет внешний вид даже по прошествии 7-10 лет. Но это при условии если в процессе их производства была использована правильная последовательность выполнения лакокрасочных работ, и как минимум, использованы качественные лакокрасочные материалы. Например, грунт и краска Хаммерайт.
 Очень тяжело взламываемые. Что радует хозяев и печалит злоумышленников.
 Могут иметь встроенную калитку. Что очень удобно.
 Очень просто монтируются за минимально короткий срок.

Филенчатые.


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С таким материалом для обшивки тоже более или менее все понятно. Его очень часто используют как для гаражных автовъездов так и для уличных. Действительно имеет очень презентабельный внешний вид. Даже можно сказать - добротный. Большим достоинством такого материала можно считать:

- Прочность конструкции.
- Долговечность.
- Обладание антикоррозийными качествами.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, а значит минимальную подверженность выгоранию.
- Широкий выбор различных вариантов цвета, формы, оттиска.

Вместе с тем, стоит отметить, что обустройство филенчатыми воротами для гаража на 2 машины обойдется недешево. Плюс ко всему установка будет более трудоемкой и более временно затратной.


Секционные.

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На рассмотрении их качеств и свойств остановимся детальнее. Секционные ворота для гаража представляют собой современную металлоконструкцию, которая не подвержена коррозии, выгоранию. Состоит полотно ворот из металлических панелей толщина которых 40-45 мм., что гарантирует теплоизоляцию помещения.

Весомых недостатков секционных ворот несколько: имеют высокую стоимость, немного уменьшают просвет гаража, что может стать проблемой для проезда габаритного транспорта.

Ведущими фирмами-производителя секционных ворот различных размеров, цветовой гаммы принято считать ворота Алютех, Херман, Дорхан. Модели названных фирм-производителей одинаковы по принципу функционирования (секции поднимаются вверх), но различны по ценовой стоимости, весу, сроку эксплуатации.


Подъемно-поворотные.

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Не менее презентабельны нежели секционные или филенчатые. Функционируют по принципу поднятия полотна целиком под потолок помещения. Многие отдают предпочтение именно такому типу ворот по причине, что их можно обшить совершенно любым материалом: филенкой, профнастилом, сайдингом, сендвич-панелями. Такой выбор даёт возможность не только воплотить свои дизайнерские фантазии в реальность, но и скорректировать затраты.

Перечислить преимущества или недостатки подъемно-поворотные гаражных ворот сложно, так как все будет зависеть от использованного обшивного материала.

Стоит заметить, что любые из названных типов ворот для гаража на 2 машины можно оснастить автоматической системой управления, что во многом упростит их эксплуатацию.
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