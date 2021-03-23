Все кроссовки для современных образов собраны в одном месте

Спортивная обувь сегодня популярна как никогда. Ее выбирают для повседневных, деловых, стритстайл и даже романтических образов. И каждый лук выглядит восхитительно, не так ли? Чтобы помочь вам начать гармонично комбинировать разные наряды со спортивной обувью, мы подготовили для вас статью на тему: “Какого производителя и какую обувь выбрать для безупречных женских образов в разных стилевых направлениях”. Уже интересно? Тогда начинаем!

Речь пойдет о четырех брендах: Baldinini, BOSS, Guess, HUGO.

Все кроссовки в ассортименте итальянского бренда Балдинини отличаются особым дизайном, комфортом и качеством. Благодаря более чем вековому опыту лучших мастеров Италии, каждая пара получается уникальной, ведь большинство производственных процессов даже в наши дни осуществляются вручную. Отличным выбором для вашего обувного гардероба будет модель бежевого цвета с люрексом и контрастными вставками. Выполнена из кожи в сочетании с текстилем, она позволит коже дышать и будет максимально удобной даже для длительных прогулок по городу. Нежный бежевый будет превосходно смотреться с верхом такого же оттенка и контрастным темным низом.





Если вы предпочитаете носить джинсы и свободные джемперы поверх рубашки, то советуем обратить внимание на сникеры от немецкой торговой марки Босс. Классика белого цвета, которая не выходит из моды уже несколько сезонов подряд и сейчас актуальна и популярна как никогда. Дополните свой кэжуал-лук лаконичным кашемировым пальто и брендовой сумкой и наслаждайтесь восхищенными взглядами прохожих.

Когда на улице холодно, а вы не хотите расставаться со своими кроссовками, отдайте предпочтение хайтопам. В актуальной коллекции Гесс как раз есть отменный вариант. Их можно смело комбинировать как с джинсами, так и с юбками.

Еще одна альтернатива для вас — слипоны. Не нужно постоянно завязывать шнурки, да и ногам достаточно удобно — лучшего варианта для теплой и солнечной погоды не найти. Лаконичную модель от Хьюго с брендированной вставкой и тиснение-лого вы можете сочетать с легким летним платьем, брюками, блузкой и кардиганом или же со стильными брендовыми шортами и футболкой.

Теперь вы сможете с легкостью создать новомодный look с элементами спортивного стиля. Заходите на сайт ultra-shop.com и выбирайте брендовые модели для воплощения своих модных идей. А вскоре мы вернемся к вам с новыми фешн-советами.