Rusaniv Residence – жилой комплекс на Русановской набережной

При этом большинство тех, кто имеет возможность приобрести квартиру в Киеве, обращает внимание именно на новостройки, так как существует огромное количество преимуществ жилья в новом доме. Эти преимущества заключаются как минимум в наличии новых исправных коммуникаций и энергоэффективности современных зданий. Учитывая же тот факт, что жильё на вторичном рынке в Киеве имеет неадекватно высокую стоимость, то становиться в принципе не понятно, зачем вкладывать свои средства в морально устаревшее жильё с неудобными планировками. В особенности, учитывая то, что сегодня в Киеве существует довольно много новостроек, таких как новый жилой комплекс Rusaniv Residence, в котором можно приобрести современную просторную квартиру.

Преимущества покупки квартиры в Rusaniv Residence

Сегодня в Киеве тяжело найти новый жилой комплекс, который возводится в выгодном месте, так как практически все самые «лакомые» земельные участки в столице Украины уже застроены и застройщики выбирают в основном окраины города для реализации своих проектов. Rusaniv Residence в данном случае качественно выделяется среди большинства предложений застройщиков, поскольку его место расположения понравится практически каждому потенциальному покупателю квартиры в Киеве.

Новый жилой комплекс Rusaniv Residence возводится на первой линии Русановского канала, в непосредственной близости к любимому месту для прогулок местных жителей. Из окон местных жильцов будет открываться потрясающий вид на правый берег Киева, со всеми сопутствующими достопримечательностями, которые находятся на днепровских склонах.

Rusaniv Residence – выгодное вложение средств

Учитывая то, что на данный момент жилой комплекс Rusaniv Residence находится на начальном этапе строительства, покупать квартиру в нём именно сейчас выгоднее всего, ведь в будущем эти квартиры будут лишь дорожать, а после сдачи комплекса в эксплуатацию их цена вырастет весьма существенно. Именно поэтому, сегодня инвесторы, которые вкладывают свои средства в недвижимости Киева, покупают квартиры в данном жилом комплексе, как выгодную инвестицию в будущее. В особенности, учитывая то, что жилых комплексов, имеющих такое же количество преимуществ, как и Rusaniv Residence сегодня в Киеве не так много.