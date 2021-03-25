Новые лагеры от AB InBev Efes: Modelo Negra и Modelo

Для украинского ценителя пенных напитков, известная компания AB InBev Efes Украина сравнительно недавно презентовала два новых премиальных сортов пива. Ими стали темное пиво Modelo Negra и светлое – Modelo Especial. В Украине также AB InBev Efes Украина известна своими другими пивными брендами: «Stella Artois», «Bud», «Corona Extra», «Черниговское», «Рогань», «Янтарь», а также квасом «Село и люди» и сидром «Де Сад».

Данные новые сорта лагера представленные AB InBev Efes Украина имеют довольно длинную историю, которая берёт свое начало еще в далеком 1925 году с появлением Modelo Especial. Тогда мексиканские любители пива захотели сделать такое особенное пиво, чтобы оно стало широко известным и популярным на всю страну или даже на весь мир, и нужно признать, что им это удалось, ведь Modelo Especial типа пильзнер и до сих пор является особой нишей традиций мексиканского народа и занимает ключевое место не только в культуре страны своего происхождения, но и по всему миру.

Другой сорт лагера, с которым предстоит познакомиться украинскому любителю пива – это Modelo Negra. История данного сорта пива берет начало в 1926 году, то есть он на год младше, чем Modelo Especial. Сегодня данный сорт в Мексике считается одним из самых популярных и широко почитаемых, ведь он насыщен кремовым вкусом, слегка уловимой ноткой горчинки и хорошо выраженными вкусом шоколада.

Как первый так и второй вариант новопредставленного пива, то есть Modelo Especial и Modelo Negra, прекрасно подходят для любого блюда латиноамериканской, европейской или азиатской кухни.

Бренд Modelo принадлежит компании Grupo Modelo и считается экспортным брендом вышеуказанной компании, которая была основана в Мексике в далеком 1925 году.

Приобрести данные премиальные лагера можно теперь и в нашей стране в небольших стеклянных бутылочках объемом 355 мл, а именноModelo Especial (с 4,5% спирта) и Modelo Negra (с 5,4% спирта).

Краткая информация о AB InBev Efes Украина

В современных реалиях пивного рынка Украины AB InBev Efes Украина занимает передовые позиции. Компания является совместным предприятием пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоварни Anadolu Efes.