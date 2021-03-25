Краснодар сдал позиции: какие перспективы команды в Кубке РФ

Клуб имел шансы на проход в следующий этап турнира. Но будем объективными – они были очень небольшие. Домашний матч с Динамо Загреб проиграли со счетом 3:2. В подобной ситуации краснодарцам мало просто побеждать – нужно выигрывать с отрывом минимум 2 мяча. В настоящее время коллектив на такое не способен. Подобного результата в текущем сезоне он добился лишь единожды – во встрече с Уфой в рамках РПЛ. И вот Гостевой матч с Загребом тоже сдали, но с чуть лучшим результатом – 0:1. В итоге коллектив покинул Лигу Европы. Чего ждать от Кубка России?

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Прошлогодние результаты клуба

После игры с Уфой Краснодар ни разу не завершал соревнование нужным счетом. Осенью 2020 клуб провел 11 гостевых встреч. И победили только в одной – матче с ПАОК за проход в Лигу Чемпионов. И то с разницей в 1 гол.

Второй гостевой победой был выигрыш у Ротора, произошедший чуть раньше – 13 сентября. Но полноценным успехом ее считать нельзя. Ведь Ротору засчитали техническое поражение.

Потом коллективу удалось исправить ситуацию и наверстать упущенное. Конец прошлого года внушал оптимизм. В декабре выиграли у Челси. Причем не на своем стадионе, а в гостях. Дома показали превосходную результативность – всего за 4 матча забили 12 голов. Выиграли в целом ряде матчей. Причем Ротор и Локомотив разгромили «всухую» - в обоих случаях со счетом 5:0.

Плохой старт

Но в начале 2021 все серьезно изменилось. Ряд товарищеских матчей в январе провели неплохо – большинство закончилось победой, несколько ничьей. А вот к концу месяца начали потихоньку сдавать позиции. Уже встречу с Локомотивом (тоже товарищескую) проиграли со счетом 4:0. Тбилисский Локомотив обыграли. А потом сдали 3 соревнования подряд – 1 с Сочи и 2 с Динамо Загреб.

Проигрыш хорватам понять можно. Все-таки Динамо Загреб очень результативная команда, не сдавшая ни один матч в рамках текущего сезона Лиги Европы. Но поражение во встрече с сочинцами – это настоящий провал, повлекший вылет из 1/8 Кубка России.

В чем причина такой игры, не совсем понятно. Но явно не в возможностях спортсменов. В конце 2020-го они продемонстрировали, что могут и лучше. Очевидно, неудачи повлекли тактические и стратегические просчеты Мурада Мусаева. Сможет ли он изменить ситуацию? Вопрос открыт. До конца сезона еще далеко, поэтому все шансы есть. Другое дело, что Краснодар может их упустить.