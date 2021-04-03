Что нужно знать перед переездом в США?

Это позволит смоделировать определённые ситуации и трудности, с которыми вы столкнётесь.

Разговорный английский

Конечно же, самым основным пунктом будет знание английского языка, так как без него будет совсем невозможно прожить в Америке. Ведь он потребуется даже во время обычного похода в продуктовый магазин.

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Самым главным является то, что он необходим для получения работы. Не просто, как галочка в резюме, а хороший реальный уровень знаний. Представьте, устроились вы в компанию, работодатель вам что-то объясняет, рассказывает о ваших обязанностях, и как вы поймёте, что он говорит?

Как будете взаимодействовать с другими людьми? Хотя это выяснится сразу на собеседовании. Хорошо, что сейчас есть огромное количество сервисов, сайтов, программ и методик, которые помогут выучить язык.

Даже есть возможность просто смотреть любимые фильмы и сериалы на английском, для того чтобы привыкнуть к речи. Если вы всерьёз настроены на переезд, то лучше приобрести какой-нибудь курс или нанять репетитора.





Знание законов и правил

Помните, что незнание не освобождает от ответственности. Простой пример, если вы решили получить право на постоянное место жительства путём заключения фиктивного брака, то вы можете присесть. Так как данное деяние по американским законам квалифицируется как мошенничество.

Если вы собираетесь там водить машину, то изучите сначала правила дорожного движения в этой стране, так как они могут существенно отличаться от российских.

Отголоски бюрократии

Помните, что вам нужно будет собрать все необходимые документы. Их может быть огромное количество.

Коммуникации

Перед переездом пообщайтесь с местным жителем в социальных сетях, узнайте больше информации о месте, куда хотите отправиться.

Работа

Идеальным было бы найти работу заранее до переезда, пройти собеседование удалённо, предупредить работодателя, что скоро переедете.

А теперь несколько бытовых вещей, которые полезно знать перед отъездом в США:





1. Не стоит брать собой в самолёт еду без этикеток: варенье, мясо. С 90% вероятностью к ним возникнет огромное количество вопросов. 2. Возьмите переходник для розеток. Так как там они имеют другую форму. 3. Если вы не можете жить без любимого чая, то возьмите с собой целую коробку, потому что в данной стране он не так популярен. На полках магазинов он есть, просто ассортимент маленький. 4. Деньги про запас. 5. По приезде обязательно купите новую сим-карту, так как в наше время сложно себе представить такую поездку без интернета.

Вот несколько простых советов, которые могут помочь вам. А зачем вы летите в Америку? Будет интересно почитать ваши истории в комментариях.