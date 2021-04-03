Лудомания: как бороться с болезненной страстью к игре?

Сложно представить, что даже тогда люди не могли совладать со своими эмоциями и проигрывали целые состояния, подобно большинству наших современников. Но, к сожалению, азарт беспощаден и развлечение, которое становится для заядлого гэмблера пристрастием способно легко перерасти в зависимость — игорную зависимость, называемую сегодня замысловатым словом лудомания. В Википедии синонимами этого термина указываются такие слова как влечение, безумие, страсть и все они действительно идеально подходят под описание психоэмоционального состояния человека, поглощенного гэмблингом.

Люди, страдающие лудоманией, (болезнью без преувеличения серьезной и опасной) не умеют вовремя останавливаться и рассчитывать средства, которые допустимо тратить на игру. Жажда адреналина затягивает, щекочущие нервы ощущения вызывают стойкое привыкание, и возникает патологическая зависимость. Какие известны симптомы лудомании (тесты для выявления у себя или близких подобного недуга) и реально ли с ней справиться? С этим вопросом мы сейчас попробуем разобраться.

Причины лудомании: причины возникновения зависимости

Большинство случаев нездоровой игорной зависимости (кибер лудомании, если говорить об интернет заведениях, таких как Cosmolot казино - https://www.slotorama.com.ua/cosmolot-online-casino/ и пр.) связаны с одержимостью гэмблеров идеей поиска особых беспроигрышных систем. Онлайн рулетка, покер, видеослоты, эмуляторы всевозможных карточных и прочих азартных игр — баснословные джекпоты игроманам грезятся в буквальном смысле везде.

Связанные с лудоманией истории из жизни игроков в большинстве случаев малоприятные. Кому-то, конечно же, удается взять себя в руки и получать от игры исключительно положительные эмоции, но многие все же оказываются не способными справляться с влечением и теряют все — деньги, работу, статус, расположение родных и так по нарастающей. А источниками проблем (причинами лудомании) чаще всего становятся:

· Банальная предрасположенность. Среди геймеров, к примеру, довольно много наркозависимых — людей, не способных к самоконтролю, для которых игра молниеносно превращается в навязчивую идею.

· Излишняя самоуверенность. Люди с подобной чертой характера очень часто бы-вают склонны к опасным или странным поступкам.

· Неудовлетворенность. Внутренний дискомфорт — прерогатива не всегда только слабых, с зависимостью нередко сталкиваются даже самые успешные и целеустремленные личности.

Всего три фактора для попадания в группу риска и столько досадных последствий в итоге.

Как избавиться от адреналинового влечения

Прежде чем коснуться вопроса лечения лудомании, стоит рассказать об основных стадиях этой болезни. Итак:

· 1-й ее фазой считается только появление зависимости — желание чаще играть, от которого геймеры еще в силах отказаться.

· На 2-й стадии игроманам становится все сложнее запрещать себе заглядывать в казино. Появляется так называемая внутренняя борьба между жаждой адреналина и осознанием опасности подобного рода влечения.

· На 3-й стадии вопрос «играть или нет» у людей даже не возникает. Они начинают безжалостно тратить все свои финансовые и временные ресурсы.

Усиление тяги к игре — первый звонок лудомании. Поэтому важно еще на данном этапе понимать, что важно бороться и предотвратить наступление того момента, когда она трансформируется в смысл жизни. Для этого необходимо, во-первых, следить за частотой и продолжительностью игр, а также всеми сделанными ставками. Во-вторых, нельзя допускать появления нездоровой уверенности в собственной удачливости — ни особые ритуалы, ни приметы, ни определенные ситуации и счастливые комбинации не могут принести победу. Если же ничего из перечисленного не срабатывает, значит гэмблеру, нужна помощь специалиста-психолога, подкрепленная поддержкой близких людей — предупредить азартные срывы можно только совместными усилиями.

Тотальный контроль эмоций — верный метод лечения лудомании

Напоследок стоит напомнить, что для игорной зависимости возрастные рамки или социальный статус значения не имеют — поддаться влечению способен любой человек. Чтобы позже не задаваться вопросами о том, почему именно вас коснулась лудомания, и как от нее избавиться, нужно:

· контролировать и грамотно распределять банкролл;

· не изменять решений в заранее запланированных тратах;

· и своевременно обращаться за помощью, если игромания или лудомания оказа-лась сильнее.

По поводу последнего пункта можно привести пример онлайн центра, где оказывают помощь зависимым от азартных игр. Это важно, ведь там, где главным подспорьем является вера в гарантированные выигрыши, держать руку на пульсе крайне важно.