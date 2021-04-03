Создаем праздник: приятные мелочи на день рождения

Хорошая новость — организовать необычный праздник можно для именинника любого возраста. Удивить виновника торжества в его особенный день можно тематической вечеринкой, необычным декором, его любимой музыкой из динамиков, а также сюрпризом, в создании которого могут поучаствовать все гости.





Создаём приятную праздничную атмосферу

Поскольку день рождения — это отличный повод для празднования в любом возрасте, стоит подготовить помещение, в котором будет проходить основная часть праздника.

Для этого можно использовать:

- гирлянды;

гирлянды; - самодельный и готовый декор из бумаги;

самодельный и готовый декор из бумаги; - надувные шары;

надувные шары; - тематические украшения и большие буквы с цифрами.

Все бумажные и картонные украшения можно самостоятельно создать незадолго до праздника, а можно и закупить уже готовые.

Вертикальные и горизонтальные гирлянды в приятных цветах необычно украсят помещение, разбавив его очертания. Их можно закрепить на шторах и под потолок, а также украсить ими стены.





Как удивить именинника?

Чтобы праздник получился незабываемым, можно подготовить сюрприз для виновника торжества. Это может тайный подарок, который готовят все гости, а может быть и спланированное выступление, которое всем подарит заряд позитива.

Именинник может даже не знать о том, что планируется вечеринка в честь дня его рождения. Чтобы сохранить всё в тайне и преподнести такой оригинальный сюрприз, можно создать беседу с другими гостями и вместе подготовить торжество, распределив обязанности по оформлению праздника.

Хорошим сюрпризом также будет выступление — организуйте небольшой концерт для именинника, показав скрытые таланты гостей. Если кто-то хорошо поёт, кто-то профессионально танцует или искрометно шутит, организуйте несколько номеров, чтобы преподнести такой творческий подарок.

В оформлении торжества можно использовать много сладостей, особенно если это день рождения ребенка, подростка, или просто взрослого сладкоежки.

Положите конфеты в небольшие вазочки и расставьте их по праздничному залу, или привяжите крупные сладости к воздушным шарам. Это оригинальная идея, которая не только поможет украсить праздник, но и создаст сладкую дополнительную закуску для гостей.

Если у именинника есть любимые конфеты, добавьте их на сладкий стол. Ещё одной хорошей идеей будет добавить их в упаковки с подарками — такой небольшой акт внимания ко вкусам получения не останется незамеченным.





Музыка на дне рождения

Не обойтись и без музыкального сопровождения. Для этого не понадобится нанимать звукорежиссера — достаточно иметь хорошую колонку и устройство, с которого можно выбирать музыку и регулировать её громкость. Банкетные залы часто предусматривают наличие звукового оборудования, поэтому стоит заранее узнать, какие устройства можно подключить к нему, чтобы работа с музыкой была удобной.

Для танцевальной или развлекательной части вечеринки музыка должна быть громче, а во время общения за столом её нужно приглушать. Если есть возможность беспроводного управления музыкой, это не будет большой проблемой для организатора.

Используйте любимую музыку именинника. Друзья знают, какие исполнители ему нравятся, и какие песни считаются особенными в кругу близких людей. Создайте плейлист, в котором будут любимые треки именинника и гостей. Плейлист должен быть достаточно большим, чтобы песни не повторялись в течении мероприятия. Песни в основном должны быть динамичными, чтобы поддерживать праздничное настроение у всех присутствующих.