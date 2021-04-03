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2 апреля 21, 20:16
Как оформить сад в японском стиле: 3 обязательных компонента
саженцы сакуры
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Японские сады считаются самыми красивыми в мире

Миллионы туристов ежегодно посещают Японию, чтобы насладиться безмятежностью природы. Если у вас есть приусадебный участок, ничего не мешает воссоздать такую красоту и здесь, в Украине: саженцы сакуры и других исконно японских растений можно достать в садовом центре Botanic Market. 

Его эксперты и помогли нам подготовить полезный материал о преображении придомовой территории в цветущий японский сад. Чтобы воспроизвести концепцию Страны восходящего солнца, вам понадобится 3 обязательных компонента. 


Растения с японским колоритом

В проектировании восточного сада учитывайте множество цветов, кустарников и деревьев: они символизируют природное изобилие. Для посадок в наших широтах используют хвойные растения (ель, туя, кипарис, сосна), мох, папоротник, девичий виноград, бамбук и, конечно, сакуру. 

Дополнить растительную композицию можно с помощью декоративного деревца в стиле бонсай.

“Очень экзотично смотрится в период цветения сакура мелкопильчатая Kiku-Shidare. Душистые цветы густо покрывают побеги и аромат чувствуется издалека. Завораживающее зрелище”, — отмечают эксперты Botanic Market, где продается 5 сортов цветущих сакур.

Чтобы сделать собственную экспозицию приближенной к реальности японской природы, эксперты рекомендуют обратиться к ландшафтному дизайнеру. С помощью специалиста уже ближайшей осенью ваш личный восточный ландшафт заиграет красками по-особенному. 

Раз уж высаживаете японский сад, обязательно добавьте плодовые деревья: японскую айву, декоративную яблоню, вишню и абрикос. 


Журчащие ручейки и пруды


Вода — обязательный элемент японского стиля. Без пруда, пусть искусственного, трудно представить стилизованный восточный сад. Любование тихой водной гладью и плавающими на воде кувшинками умиротворяет и успокаивает. 

Не отчаивайтесь, если рядом с домом нет природного водоема. Стихию воды поможет воссоздать искусственный пруд, интерьерный фонтан или переносной мини-водоем. Тем более что искусственный водный объект требует меньшего ухода, чем настоящее озеро во дворе. И в нем можно выращивать любые, даже нетипичные для наших широт водяные растения. Да хоть лотос!

Изюминку саду добавит традиционный бассейн цукубаи, который японцы используют для омовения рук. 


Живые изгороди

Особое значение в японском саду имеют изгороди. Они как будто ограничивают дом от внешнего мира. Главная задача — органично вписать заборы в ландшафт, поэтому в качестве перегородок японцы используют бамбук и живые изгороди из густых кустарников карельской березы и рододендрона. 

Чтобы во дворе получилась настоящая “маленькая Япония”, нужно придерживаться в проектировании сада асимметрии и баланса. Так получится воссоздать концепцию Страны восходящего солнца с ее утонченностью и чарующей безмятежностью.
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