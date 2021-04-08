Як безпечно купувати запчастини на маркетплейсі Avtopro.ua

Мова йде не тільки про економію грошей, а й про розумний розподіл власного часу. Якщо раніше запчастини доводилося шукати в декількох магазинах, то сьогодні їх асортимент може бути зібраний на одному цифровому майданчику для торгівлі. Усього пара кліків на Avtopro.ua і деталі для ремонту вже їдутьдо свого нового власника.





Ризики при купівлі запчастин

Уявімо ситуацію: у вашого рідного Opel Vectra потік насос гідропідсилювача. Самостійно дістатися до насоса вийде далеко не у кожного водія. Після виявлення проблеми варто проконсультуватися з фахівцями та з'ясувати, що потрібно для ремонту. Запчастини зазвичай можна купити самостійно та делегувати роботу по ремонту працівникам СТО. Усе необхідне можна знайти на спеціалізованих ринках та у магазинах. Але ось чому такий варіант не є найкращим:

● Асортимент обмежений – найімовірніше вам доведеться відвідати кілька торгових точок;

● Необхідно порівнювати ціни;

● Покупець залежить від компетенції продавця;

● Є ризик зіткнутися з контрафактними запчастинами.

При звичайному варіанті покупок водій витрачає власний час, сили та нерви на пошук автозапчастин. Також йому доведеться перевірити, чи не запропонував продавець підробку або дешевий товар від сумнівного виробника. Якщо у пріоритеті покупка виробу конкретного бренду, то його може не виявитися навіть у великих магазинах. Через це водієві доведеться витрачати ще більше часу на пошуки.





Які проблеми вирішує Avtopro.ua

З метою економії коштів і часу все більше водіїв звертаються до Avtopro.ua - популярного онлайн-майданчика, на якому можна не тільки купувати запчастини, але й продавати. У єдиному цифровому каталозі є оригінальні комплектуючі та аналоги навіть від маловідомих компаній. Підібрати запчастини можна за артикулами або параметрами автомобіля. Серед інших переваг платформи:

● Автоматичний підбір взаємозамінних деталей;

● Гнучкість цін;

● Гарантований захист покупок.

Після запуску функції Безпечна угода відвідувачі Avtopro.ua можуть купувати запчастини не хвилюючись за збереження своїх коштів. Ось як це працює: покупець починає пошук запчастин, переходить до результатів пошуку та обирає варіант, біля якого є позначка безпечної угоди. Товар залишається додати в електронний кошик, оформити замовлення і дочекатись підтвердження від продавця.

Рекомендована сума передоплати дорівнює вартості доставки посилки у дві сторони – основна сума переводиться після огляду замовленоїзапчастини на поштовому відділенні. Продавець зобов'язується здійснити відправку у стислі терміни. Якщо прийде не той товар або ж його стан буде поганим, то передоплату буде повернуто покупцеві. Завдяки функції безпечної угоди онлайн-покупки на Avtopro.ua стали ще швидшими та безпечними.