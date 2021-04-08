Ремонт смартфона должен быть дорогим?

На рынке представлены три типа деталей для телефонов, которые можно использовать при ремонте:

- Копии - самый дешевый из всех возможных вариантов. У них есть как стойкие сторонники, так и противники. Аргументом в пользу использования заменителей при ремонте смартфонов является тот факт, что за невысокую цену вы можете восстановить работу устройства. Обратной стороной является качество запчастей - обычно уступающее OEM и оригинальным комплектующим.





- OEM-запчасти относятся к продуктам средней ценовой категории. Это качественный товар от производителя смартфона, но по приемлемой цене. Его самым большим преимуществом является то, что он поставляется с гарантией производителя и хорошо работает во время использования.





- Оригинальные запчасти - самые дорогие из вышеперечисленных вариантов. Если вы хотите, чтобы в вашем смартфоне были элементы, идентичные установленным ранее, то стоит выбрать это предложение. Однако имейте в виду, что стоимость ремонта значительно возрастет по сравнению с использованием запасных частей или деталей аналогов.





Покупка нового устройства - не всегда самый простой и быстрый выход





Купить новый смартфон может быть сложнее, чем его отремонтировать. Звучит парадоксально? Необязательно! Пользователи привыкают к той модели, с которой они работают долгое время. После нескольких лет использования выясняется, что новые смартфоны не только имеют другие параметры, но и эксплуатационные особенности. Обычно это означает, что они больше не помещаются в вашем кармане. Поэтому часто даже залитый или треснувший экран не может заставить пользователя сменить телефон на новый.





Где починить сломанный телефон?





Когда наш телефон выходит из строя, мы ищем самый быстрый способ его отремонтировать. Стоит подумать о послегарантийном сервисе, который предоставляет услугу не только быстро, но и профессионально.



