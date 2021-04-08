Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
27.94
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
7 апреля 21, 11:30
Светодиоды в задних фонарях грузовика
задние фонари
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Весна − лучшее время для автотюнинга

Все равно нужно ехать на СТО, чтобы сменить резину. Можно сразу и пару-тройку улучшений поставить. Например, заменить лампы в задних фонарях на светодиоды . Или поменять фонари целиком. На светодиодные. 


Стиль

Как только в задних фонарях появляются светодиоды, машина преображается. Даже ночью, при минимальной видимости, эти изменения хорошо заметны. Светодиоды горят ярче. Дают четкий красный и сочный желтый. И машина сразу будет выглядеть как новая. Пожалуй, это самый дешевый, самый красивый и эффективный тюнинг. 


Экономия

Во-первых, светодиоды служат примерно в три раз дольше, чем лампы с нитью накаливания. Поставил один раз и забыл. Даже если на ленте перегорит один диод, остальные продолжат светить. И даже в такой ситуации они дадут более яркий свет, чем старые галогенки. 

Они потребляют значительно меньше энергии. Вы почти все время ездите с включенными габаритами на тягаче и прицепе. А каждый ватт электроэнергии − это расход дизельного топлива. Конечно, установка светодиодов не сделает вас миллионером за месяц. Но определенную экономию это даст. Как говорится, "копейка гривну бережет". 


Безопасность

Светодиоды всегда, в любых условиях дают больше света, чем любые лампы в ваших задних фонарях. Значит, машина, идущая за вами, заметит вас раньше. В условиях плохой погоды, плохой видимости и скользкой дороги эти лишние секунды имеют критическое значение.

Самое главное: ваша машина будет более заметной на "аварийке". Когда вам пришлось остановиться на обочине из-за поломки или непредвиденной ситуации. Что поделать, такое случается с каждым. И в этот момент вам, наверняка, придется выходить на проезжую часть. 

Если вы установите светодиоды, вашу машину заметят раньше. И если даже не притормозят, то, по крайней мере, повысят внимание. Это может спасти вам жизнь. Например, когда будете менять колесо сидя на самом краю.


Как перейти на светодиоды

У вас есть два варианта. Первый, самый простой, − купить новые фары в сборе. Сразу под нужный разъем. Можно взять простой, но стильный "гамбургер" примерно за 600 грн. штука. Или купить красивый прямоугольный фонарь с "бегущим" указателем поворота. Он стоит примерно в два раза дороже. 

Второй вариант, более сложный, − заменить лампу на светодиодную сборку под патрон. Но делать это можно только в том случае, если у вас есть навыки работы с автоэлектрикой. Ведь у светодиодов другие параметры работы. Может понадобиться установка дополнительного сопротивления. 

Источник - https://www.trucker-boss.com
Ещё по теме:
В Китае создали беспроводную сеть на светодиодах
Светодиоды будут создавать из пищевых отходов
Митрополит Антоний о псалме, побеждающем страх и панику
Лукашенко: В экономике работаю по формуле Трампа и молю Бога
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Преимущества оружия отечественного производителя
Лента новостей