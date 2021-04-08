Светодиоды в задних фонарях грузовика

Все равно нужно ехать на СТО, чтобы сменить резину. Можно сразу и пару-тройку улучшений поставить. Например, заменить лампы в задних фонарях на светодиоды . Или поменять фонари целиком. На светодиодные.





Стиль

Как только в задних фонарях появляются светодиоды, машина преображается. Даже ночью, при минимальной видимости, эти изменения хорошо заметны. Светодиоды горят ярче. Дают четкий красный и сочный желтый. И машина сразу будет выглядеть как новая. Пожалуй, это самый дешевый, самый красивый и эффективный тюнинг.





Экономия

Во-первых, светодиоды служат примерно в три раз дольше, чем лампы с нитью накаливания. Поставил один раз и забыл. Даже если на ленте перегорит один диод, остальные продолжат светить. И даже в такой ситуации они дадут более яркий свет, чем старые галогенки.

Они потребляют значительно меньше энергии. Вы почти все время ездите с включенными габаритами на тягаче и прицепе. А каждый ватт электроэнергии − это расход дизельного топлива. Конечно, установка светодиодов не сделает вас миллионером за месяц. Но определенную экономию это даст. Как говорится, "копейка гривну бережет".





Безопасность

Светодиоды всегда, в любых условиях дают больше света, чем любые лампы в ваших задних фонарях. Значит, машина, идущая за вами, заметит вас раньше. В условиях плохой погоды, плохой видимости и скользкой дороги эти лишние секунды имеют критическое значение.

Самое главное: ваша машина будет более заметной на "аварийке". Когда вам пришлось остановиться на обочине из-за поломки или непредвиденной ситуации. Что поделать, такое случается с каждым. И в этот момент вам, наверняка, придется выходить на проезжую часть.

Если вы установите светодиоды, вашу машину заметят раньше. И если даже не притормозят, то, по крайней мере, повысят внимание. Это может спасти вам жизнь. Например, когда будете менять колесо сидя на самом краю.





Как перейти на светодиоды

У вас есть два варианта. Первый, самый простой, − купить новые фары в сборе. Сразу под нужный разъем. Можно взять простой, но стильный "гамбургер" примерно за 600 грн. штука. Или купить красивый прямоугольный фонарь с "бегущим" указателем поворота. Он стоит примерно в два раза дороже.

Второй вариант, более сложный, − заменить лампу на светодиодную сборку под патрон. Но делать это можно только в том случае, если у вас есть навыки работы с автоэлектрикой. Ведь у светодиодов другие параметры работы. Может понадобиться установка дополнительного сопротивления.

Источник - https://www.trucker-boss.com