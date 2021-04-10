Как выбрать летнюю резину: рекомендации профессионалов

С приходом весны перед автовладельцами встает вопрос покупки надежной летней резины. Автомагазины предлагают покупателям на выбор модели резины на любой вкус и бюджет. Ознакомиться с ассортиментом продукции от лучших производителей можно на сайте https://shiny-diski.com.ua/tires/summer «Shiny & Diski». Но чтобы вы имели полное представление о том, каким критериям выбора стоит уделить особое внимание, мы расскажем, какие особенности шин влияют на управляемость автомобилем и каким моделям стоит отдать предпочтение.









Отличия между зимними и летними шинами

Некоторые автовладельцы используют универсальный вариант колес, ошибочно предполагая, что всесезонные модели обеспечат хорошее сцепление с обледеневшей дорогой в зимнее время и отлично покажут себя на раскаленном асфальте летом. Однако на основании многочисленных исследований можно сделать вывод: сезонные шины имеют особые характеристики, обеспечивающие машине уверенную езду.

Зимняя резина обладает повышенной мягкостью, что позволяет ей не дубеть в морозы. В летнее время года такие колеса быстро изнашиваются. Шины, предназначенные для лета, изготавливаются из твердых материалов. Эта особенность обеспечивает хорошее сцепление с дорогой в жаркую пору и повышает износостойкость изделия. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: первое и главное отличие между зимними и летними шинами – степень жесткости материала.

Также, в отличие от летнего варианта, зимние модели могут иметь на своей поверхности шипы. Эта особенность позволяет владельцам автомобилей передвигаться по заснеженным участкам дорог или в гололед, не опасаясь налипания мокрого снега. Твердые летние шины определенно не справятся с такой задачей, поэтому мы советуем всем автолюбителям переобувать резину с наступлением холодов.





Почему, покупая шины, важно учитывать типоразмер?

Типоразмер – это показатели толщины, ширины и высоты определенных комплектов шин. Для каждой машины эта характеристика указывается заводом-изготовителем. Эту информацию несложно узнать: загляните в инструкцию автомобиля или посмотрите обозначения на протекторах колес.

Первое, на что влияют эти показатели – безопасность. Если выбрать модель большего диаметра, чем необходимо, колесо непременно будет цеплять арку. Это может привести к необратимым последствиям на дороге, создать аварийную ситуацию, а в лучшем случае – привести к поломке транспорта и необходимому ремонту.

Ширина колес тоже оказывает немаловажное влияние на управляемость транспортом. Широкая резина способна быстро изнашиваться, стираясь об арку. «Лысые» участки колеса способны привести к аварии.

В продаже есть много моделей низкопрофильных шин. Они красиво выглядят, делают машину более маневренной и даже обеспечивают транспорту более быстрое торможение, это касается, в том числе, мокрого асфальта. Однако автолюбителям не стоит спешить приобретать изделия низкого профиля, если заводом-изготовителем такие колеса не предусмотрены. Низкопрофильные модели повышают расход топлива и не обеспечивают должной защиты диску при попадании в яму или неровности. Они хороши для езды по идеально ровной трассе.

Низкий профиль снижает комфорт при прохождении неровных участков дороги, поэтому если вы передвигаетесь не только по ровной трассе, но и по городским дорогам, используйте шины, рекомендованные производителем автомобиля. Это поможет вам сберечь диски, ходовую часть машины и предупредит лишние расходы.





Выбираем летнюю резину вместе

Помимо типоразмера автолюбителям стоит учитывать следующие особенности продукции: - рисунок протектора; - производитель; - дата производства; - качество изделия. Летние шины могут иметь три типа рисунка: направленный, симметричный и ассиметричный. Первые два вида ориентированы в большей степени на езду по мокрому и сухому асфальту соответственно. Если направленный рисунок хорошо выводит воду из-под колес, позволяя машине оставаться устойчивой на влажном дорожном покрытии, то симметричный вариант ориентирован больше на езду по сухому асфальту.

Ассиметричный рисунок протектора является оптимальным вариантом для езды как по мокрому, так и по сухому покрытию.

Выбирая производителя, отдавайте предпочтения проверенным изготовителям, которые выпускают надежные изделия. Выбирайте резину, которая была выпущена не ранее, чем год назад. Также проверяйте товар на наличие вмятин и дефектов. Помните, от качества колес зависит ваша безопасность!

Специалисты советуют автовладельцам менять резину, когда среднесуточная температура держится на отметке не ниже 10°С на протяжении нескольких дней. Широкий ассортимент летних моделей можно найти в каталоге интернет-магазина «Shiny & Diski» с доставкой по всей стране.