Почему болгаркой нельзя резать от себя

Угловая шлифовальная машина – инструмент удобный, но довольно опасный. Болгарка способна решать различные задачи при обработке металла, камня, дерева, пластика и других материалов. Особо высокая нагрузка на оборудование возникает во время проведения зачистки поверхности изделий. Такие работы сопровождаются сильной вибрацией, что может привести к повреждению диска. Поэтому для усиления конструкции зачистные круги (https://lidertool.com.ua/krugi-zachistnye) оснащаются металлической втулкой.

Опасность при использовании шлифмашины объясняется её конструкцией и технологическими особенностями:

- высокая скорость вращения дисков;

- защитный кожух только частично покрывает круг;

- инструмент приходится держать в руках, фиксированная опора отсутствует.

Несмотря на прочность абразивных дисков, при большой нагрузке или неправильном их использовании расходники могут сломаться прямо во время работы. Риск получить травму есть у оператора при разлёте круга, а также при его заклинивании в заготовке. Чтобы избежать несчастных случаев, следует соблюдать правила техники безопасности.





На себя или от себя? Как правильно удерживать болгарку

Первый вопрос, который возникает при знакомстве с устройством: «Как правильно держать инструмент?». Браться за него обязательно нужно двумя руками. Для правшей техника такая: правая рука удерживает корпус, левая – на передней рукоятке, которая направлена верх. Для левшей рукоятка устанавливается на другую сторону, соответственно меняется положение защитного кожуха.

Резать нужно только «на себя»! Этим правилом нередко пренебрегают, чтобы искры летели не на штаны, а в сторону от оператора. Но в таком случае риск получить травму лишь возрастает. Когда заклинивает диск, болгарку буквально вырывает из рук. При неправильном резе «от себя» инструмент полетит в направлении того, кто с ним работает.

Конечно, опасность есть и в процессе резки «на себя». Поэтому необходимо следовать нескольким правилам:

1. Не стойте за болгаркой на линии реза. Инструмент должен находиться сбоку. 2. Держать станок надо крепко, но не вдавливать в обрабатываемую деталь. 3. Начинайте работать только после того, как убедитесь, что твёрдо стоите на ногах.





Правильная эксплуатация болгарки – залог безопасности

Разобравшись с тем, как правильно держать инструмент, следует обратить внимание ещё на несколько моментов.

Во-первых, нужно обезопасить себя от летящих искр. Для этого позаботьтесь о приобретении спецодежды. Чтобы защитить кожные покровы, плотно застегнитесь, затяните рукава в манжетах и голенища на штанах. На руках должны быть рукавицы, на лице – защитные очки или маска и респиратор.

Во-вторых, грамотно организуйте рабочее место, чтобы во время процесса вам ничего не мешало. Следите за тем, чтобы кабель был в стороне от вращающегося круга, а искры не попадали на легковоспламеняющиеся предметы. Заготовку необходимо надежно фиксировать.

В-третьих, перед использованием болгарки тщательно проверьте насадку. На ней не должно быть сколов, трещин и других дефектов, которые могут привести к разрыву диска.

Важно подбирать оснастку в соответствии с обрабатываемым материалом и по назначению. Например, для резки используются только отрезные круги, для очистки поверхности – зачистные диски, для шлифовки – шлифовальные и т.д. Выбрать в Киеве качественный инструмент вам помогут специалисты компании Lidertool. Ознакомиться с большим ассортиментом абразивных расходных материалов можно по адресу: г. Киев, ул. Бережанская, 9. Телефон: +38 (063) 293-17-33.