Как найти и удержать баланс между работой и личной жизнью?

Кажется, что перейдя на фриланс, вы найдете свою идеальную формулу отдыха и труда. Но на самом деле не все так легко. Особенно трудно уравновесить рабочие обязанности и время на общение с семьей в период экономического кризиса, когда деньги и достаток семьи выходят на первый план. Work-life balance - это залог сохранения развития, тонуса, возможности продолжать продуктивно работать. В ином случае - вас ждет эмоциональное выгорание, а за ним стресс, депрессия.

Как достичь баланса между работой и личной жизнью

Существует мнение, что карьеристы по жизни не могут стать идеальными семьянинами, а семьянинам, выбирающим между работой и семьей второе никогда не сделать карьеры. Хорошо, когда вы можете выделить время на выполнение рабочих обязанностей, отдых с семьей, путешествия с друзьями. Разграничение количества времени, которое планируется отдавать этим сферам, неэффективно. Хорошая карьера - это не признак того, что жить на полную катушку вам не по зубам. Сделайте время на близких, семью, себя приоритетным. Планируйте совместный отдых с такой же ответственностью как бизнес-совещание. Отделяйте успех и удовольствие, заручившись при этом поддержкой близких людей.

Основные критерии, которые свидетельствуют о наличии дисбаланса

Выявить проблему на ранних этапах несложно. Достаточно внимательно проанализировать собственное состояние, вовремя принять меры. Только путем предотвращения внутренней дисгармонии можно избежать выгорания и снижения продуктивности. У фрилансера не работает закономерность - оставлять работу на работе, поскольку его офис и есть дом. Поэтому нужно своевременно обнаружить угрозу нарушения равновесия.

Признаки того, что вам нужно пересмотреть распределение времени и сил:

- снижение личной эффективности - нет энергии на новые проекты, не проявляете инициативу в выполнении обязанностей;





- трудные взаимоотношения с коллегами и окружением - это происходит из-за подсознательного стремления разрушить то, что мешает человеку полноценно отдохнуть;





- эмоциональное выгорание - нет понимания необходимости выполнять свое дело, кажется, что вы не на своем месте;





- обострение хронических заболеваний, стресс, плохое физическое самочувствие и сон;





- отсутствие желания уделять время себе, заниматься саморазвитием, следить за здоровьем, нет времени на хобби;





- проблемы в личной жизни или ее полное отсутствие.

Чтобы найти свое дело и преуспеть в нем нужно полностью погрузиться в цель. Поэтому иногда окружение и близкие люди уходят на второй план. Здесь важно вовремя остановиться, оглянуться вокруг и сделать перерыв. В жизни успешного и счастливого человека есть место не только для работы.

Как поддерживать баланс между работой и личной жизнью?

Вот несколько практических советов:

1. Подсчитайте количество ролей в вашем театре. Речь идет о социальных ролях, которые человек играет на протяжении жизни - руководитель, муж, жена, игрок, родитель и другие. В идеале их 8. Отклонение в меньшую сторону говорит о вашей подконтрольности, в большую - о дисбалансе.

2. Упрощайте и передавайте дела. Неумение делегировать полномочия, неорганизованность приводят к тому, что вы превращаетесь в трудоголика - такая себе форма зависимости от труда. Готовку и уборку можно возложить на плечи домашнего персонала.

3. Планируйте и установите график. Если вы работаете дома, приступайте к выполнению обязанностей в наиболее продуктивное время для вас. Если вы сова не заставляйте себя просыпаться в 6 утра.

4. Заботьтесь о здоровье. Полноценный сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе - обязательные условия. Плохое физическое самочувствие отрицательно скажется на эффективности труда.

5. Семья. Внутреннее удовлетворение возможно только при хороших взаимоотношениях с близкими людьми. Решайте трудности по мере их зарождения, а не через 2 месяца.

6. Хобби. Отведите время на любимое занятие. Это может быть рыбалка, плавание в бассейне, кино, просто полежать на диване, поход в ресторан - все, что приносит положительные эмоции.

Если чувствуете, что силы на исходе - возьмите паузу. Сохранять баланс ежедневно, не отклоняясь в ту или иную сторону, не получится. Но, внедряя по 1-2 пункту в месяц удастся достигнуть успеха.