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13 апреля 21, 22:51
Вы переболели COVID? Неожиданный совет преподавателя вокала
Занятия вокалом
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Вы или Ваши близкие переболели Covid-19. Что теперь делать? Особенности реабилитации и неожиданныя польза уроков вокала.

Процент населения планеты, который уже перенес коронавирус, растет. При этом подсчитать количество переболевших пока что можно только приблизительно — не все делают тесты, или болеют бессимптомно. Даже легкая форма коронавируса может иметь такие последствия для пациента как: одышка, уменьшение объема легких, подавленное эмоциональное состояние, депрессия и тд., не говоря уже об осложнениях, которые поражают внутренние органы. Если Вы переболели в более серьезной форме, Вам противопоказаны интенсивные физические упражнения. Что же способствует реабилитации, в ситуации, когда перегружать организм тренировками в зале нельзя? Врачи рекомендуют больше ходить и делать дыхательную гимнастику. С ходьбой, кажется, все ясно. А вот дыхательная гимнастика - с чего начать? И как не навредить себе, ведь слишком резкие вдохи и выдохи могут навредить больше, чем помочь?

В интернете по запросу "дыхательная гимнастика" можно найти онлайн курсы по дыхательной гимнастике, дыхательную йогу, а также популярную среди вокалистов дыхательную гимнастику Стрельниковой. Не удивительно, что вокальные школы сейчас испытывают продолжительный рост заявок на обучение. Причины на поверхности: пульмонологи рекомендуют занятия вокалом как способ восстановить работу легких без риска для них. Вокалотерапия давно и успешно используется при хронических заболеваниях легких и бронхов, в частности астме. Практически каждый урок вокала начинается с дахательные упражнений. Правильное дыхание - основа красивого звука. Вокальные тренеры, особенно с академической (оперной) базой не дадут Вам петь, пока Вы не разогреете легкие.

Вокалотерапию также рекомендуют для профилактики и лечения неврозов, апатий и фобий. На эту тему написаны сотни диссертаций и научных работ. В связи с эпидемией мы ограничены в вариантах как перезагрузиться и снять стресс. Путешествия доступны не всем, концерты и фестивали отменяются, спортзалы и кафе работают с ограничениями и страна только вышла из очередного карантина. Уроки вокала — это еще и отдушина, доступная каждому, как в формате офлайн, так и онлайн. Да, на самоизоляции, возможно, самое время развить свои музыкальные спопобности не выходя из дома! По словам директора одной из киевских школ вокала, с начала 2020 года количество онлайн уроков вокала выросло в 6 раз, спрос на офлайн формат также превышает докарантинный на 15%. Если вы любите петь — пвозможно, пора попробовать сделать это своим хобби, а может быть, кто знает, - и профессией!

По материалам https://vocalkiev.com/

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, и не забудьте прокосультироваться со своим семейным врачем.
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