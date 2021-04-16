Міні-бізнес з виробництва яблучного соку – з чого розпочати?

Водночас зростання популярності органічного харчування підвищує попит на такий продукт, як плодові соки. Тому нині бізнес з виготовлення яблучного соку може отримати швидке зростання при мінімальних вкладеннях на старті. Важливою перевагою є доступність усього необхідного устаткування для виробництва від відцентрових насосів до установок для пресування від українських компаній.
Ідея і що знадобиться
Щороку в Україні збирається в середньому 1,1 млн тонн яблук. При цьому технічне забезпечення господарств з вирощування цих плодів дозволяє щорічно отримувати приріст у зборах на 70-100 тис. тонн. Це, в першу чергу, призводить до зниження цін сировини. Додаткова перевага на старті такого бізнесу створює можливість обробки так званої падалиці. Це дешевший вид плодів, зібраних не з дерева, а піднятих із землі, але обов'язково належної якості.
Також у підприємця є вибір з декількох методів виробництва:
- - свіжовижатий яблучний сік. Отримують у присутності споживача шляхом віджимання з яблук без необхідності консервації;
- - концентрований яблучний сік. Може випускатися у великих об'ємах. Припускає видалення зайвої води із заздалегідь віджатого прямим способом соку з яблук, що значно збільшує термін зберігання. Перед випуском на продаж, яблучний концентрат, який пройшов віджимання і випарювання, розбавляють водою до відновлення колишнього об'єму.
Для початку виробництва необхідно зареєструвати свій бізнес, закупити устаткування для обробки, пройти сертифікацію продукції.
Етапи виробництва
Все розпочинається зі збору урожаю. Плоди збирають з серпня до пізньої осені. Чим менше часу пройшло з моменту збору, тим більша кількість соку міститься в плодах.
Після збору відбувається наступний процес:
- 1. Первинна обробка за допомогою спеціальної промивальної установки. Видаляють забруднення, гілочки, листя й інші механічні включення.
- 2. Мийка. На цьому етапі відбувається ретельне видалення пилу і хімікатів.
- 3. Сортування. Робиться ручним методом для відбракування неліквідної сировини.
- 4. Дроблення. На подрібнювальній установці відбувається механічне подрібнення плодів в яблучну мезгу для легшого віджимання рідини.
- 5. Пресування. Процес пресування, після якого виходить непрозорий сік з включенням яблучного м'якуша і вичавлена насухо мезга. Згодом її можна збути для виробництва комбікормів.
- 6. Фільтрація. Напівпродукт після пресування під тиском проходить через пористу мембрану, яка затримує усі механічні включення, що залишилися після віджимання.
- 7. Випарювання. З напівпродукту, який пройшов пресування і фільтрацію робиться видалення зайвої рідини. Мала кількість води знижує вірогідність розвитку бактерійного середовища, тому такий продукт довше зберігається.
- 8. Відновлення. Перед продажем яблучний концентрат розбавляють з раніше випарованою рідиною.
- 9. Упаковка. Робиться розливання яблучного напою і закупорювання місткостей.
Для досягнення кращого результату у виробництві можна використати метод купажування – змішування соку, отриманого з різних сортів яблук. Це дозволить отримати особливий баланс кислоти й цукру у складі готового напою.
Необхідне устаткування
Для виробництва якісної продукції потрібно буде вибрати та орендувати приміщення, визначити місце для зберігання сировини й складування готової продукції.
Необхідне для бізнесу устаткування:
- - промивальна лінія;
- - преси для віджимання мезги;
- - баки для купажування;
- - гомогенізатор, теплообмінник, пастеризатор;
- - лінія для розливу і закупорювання.
Починати вихід на ринок бізнесу можна з навмисно понижених цін, щоб притягнути більшу кількість покупців. Надалі ціни необхідно поступово збільшувати. Далі варто розширити список пропозицій і налагодити випуск напитків-преміум з відбірної сировини. Можна організувати виробництво продукції в популярнішій серед споживачів скляній тарі.