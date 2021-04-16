Міні-бізнес з виробництва яблучного соку – з чого розпочати?

Водночас зростання популярності органічного харчування підвищує попит на такий продукт, як плодові соки. Тому нині бізнес з виготовлення яблучного соку може отримати швидке зростання при мінімальних вкладеннях на старті. Важливою перевагою є доступність усього необхідного устаткування для виробництва від відцентрових насосів до установок для пресування від українських компаній.

Ідея і що знадобиться

Щороку в Україні збирається в середньому 1,1 млн тонн яблук. При цьому технічне забезпечення господарств з вирощування цих плодів дозволяє щорічно отримувати приріст у зборах на 70-100 тис. тонн. Це, в першу чергу, призводить до зниження цін сировини. Додаткова перевага на старті такого бізнесу створює можливість обробки так званої падалиці. Це дешевший вид плодів, зібраних не з дерева, а піднятих із землі, але обов'язково належної якості.

Також у підприємця є вибір з декількох методів виробництва:

- свіжовижатий яблучний сік. Отримують у присутності споживача шляхом віджимання з яблук без необхідності консервації;



- концентрований яблучний сік. Може випускатися у великих об'ємах. Припускає видалення зайвої води із заздалегідь віджатого прямим способом соку з яблук, що значно збільшує термін зберігання. Перед випуском на продаж, яблучний концентрат, який пройшов віджимання і випарювання, розбавляють водою до відновлення колишнього об'єму.

Для початку виробництва необхідно зареєструвати свій бізнес, закупити устаткування для обробки, пройти сертифікацію продукції.

Етапи виробництва

Все розпочинається зі збору урожаю. Плоди збирають з серпня до пізньої осені. Чим менше часу пройшло з моменту збору, тим більша кількість соку міститься в плодах.

Після збору відбувається наступний процес:



1. Первинна обробка за допомогою спеціальної промивальної установки. Видаляють забруднення, гілочки, листя й інші механічні включення.

2. Мийка. На цьому етапі відбувається ретельне видалення пилу і хімікатів.

3. Сортування. Робиться ручним методом для відбракування неліквідної сировини.

4. Дроблення. На подрібнювальній установці відбувається механічне подрібнення плодів в яблучну мезгу для легшого віджимання рідини.

5. Пресування. Процес пресування, після якого виходить непрозорий сік з включенням яблучного м'якуша і вичавлена насухо мезга. Згодом її можна збути для виробництва комбікормів.

6. Фільтрація. Напівпродукт після пресування під тиском проходить через пористу мембрану, яка затримує усі механічні включення, що залишилися після віджимання.

7. Випарювання. З напівпродукту, який пройшов пресування і фільтрацію робиться видалення зайвої рідини. Мала кількість води знижує вірогідність розвитку бактерійного середовища, тому такий продукт довше зберігається.

8. Відновлення. Перед продажем яблучний концентрат розбавляють з раніше випарованою рідиною.

9. Упаковка. Робиться розливання яблучного напою і закупорювання місткостей.



Для досягнення кращого результату у виробництві можна використати метод купажування – змішування соку, отриманого з різних сортів яблук. Це дозволить отримати особливий баланс кислоти й цукру у складі готового напою.

Необхідне устаткування

Для виробництва якісної продукції потрібно буде вибрати та орендувати приміщення, визначити місце для зберігання сировини й складування готової продукції.

Необхідне для бізнесу устаткування:

- промивальна лінія;



- преси для віджимання мезги;



- баки для купажування;



- гомогенізатор, теплообмінник, пастеризатор;



- лінія для розливу і закупорювання.

Починати вихід на ринок бізнесу можна з навмисно понижених цін, щоб притягнути більшу кількість покупців. Надалі ціни необхідно поступово збільшувати. Далі варто розширити список пропозицій і налагодити випуск напитків-преміум з відбірної сировини. Можна організувати виробництво продукції в популярнішій серед споживачів скляній тарі.