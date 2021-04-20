Бизнес по производству тротуарной плитки: что нужно знать?

С такой архитектурной тенденцией растет спрос на плитку, поэтому актуально начать ее производство. Наряду с освоением технологического процесса, изготовителю важно знать, какая должна быть форма для тротуарной плитки, чтобы она прослужила долго.

Какой должна быть форма для плитки?

На сегодняшний день на рынке представлено множество форм из различных материалов − стеклопластик, АБС, ПВХ и др. На первый взгляд можно не заметить разницы, поскольку у всех практически отсутствует адгезия с бетоном, то есть они без труда расформовуются. При этом нужно учитывать и другие факторы воздействия, которым форма будет подвергаться во время подготовки, заполнения, пропарки, промывки, транспортировки и хранения.





Какой материал лучше выбрать для формы?

Для изготовления тротуарной плитки самым оптимальным выбором стала форма из АБС-пластика. Этот современный материал по характеристикам соответствует всем поставленным требованиям производства:

- экологичность − из этого пластика также изготавливают детские игрушки, медицинские инструменты;

- ударопрочность и износоустойчивость − имеет увеличенный срок эксплуатации;

- маслостойкость − не разбухает при обработке разделительными смазками;

- устойчивость к щелочам − не подвергается агрессивному воздействию цементного раствора;

- устойчивость к кислотам − не коррозирует при постпромывке кислотными моющими средствами, эффективно смывающими цементный налет;

- теплостойкость до 103°C − форму можно помещать в пропарочную камеру для ускорения гидратации и в горячую воду для расформовки;

- отсутствие адгезии к бетону − новая форма может долго использоваться без разделительной смазки;

- морозостойкость до -40°C − можно хранить зимой в неотапливаемом помещении.

В интернет-магазине Tricolor предложен большой выбор форм из АБС-пластика самых разных конфигураций, чтобы любой производитель смог расширить ассортимент и достойно конкурировать на рынке тротуарной плитки.