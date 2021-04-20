Кожа морского ската и ее использование в аксессуарах

На Востоке рыба с древних времен считалась источником силы. Кожа морской рыбы применялась для изготовления черенков самурайских катан и покрытий для доспехов. Поэтому при выработке внешний покров ската не всегда окрашивают. Хотя некоторые производители все же прибегают к покраске, предавая продукции более оригинальный вид. В Украине можно купить такие модели из кожи морского ската на нашем сайте ThaiSkin https://thaiskin.com.ua/skat/, где представлены изделия классического дизайна и аксессуары с интересными цветовыми решениями.

Текстура поверхности шкуры ската не менее уникальна. Она прочная и красивая, напоминает вышивку из тысячи бусин или бисера, которые после качественного шлифования начинают блестеть.





Преимущества кожи морского ската

Ценность шкурки этой рыбы, неповторимый внешний вид изделий делают обладательницу кошелька из этого материала объектом восхищения. Это не единственное преимущество.

Почему кошелек из кожи морского ската особый:

- Прочность. Экзотический материал по выносливости в пять раз превышает более привычную в применении телячью кожу.

- Удобство. Ухаживать за изделием почти не нужно, оно не нуждается в обработке и чистке. Достаточно просто иногда протирать поверхность шкурки влажной бактерицидной салфеткой.

- Долговечность. Даже через несколько лет использования изделие из кожи ската не потеряет первозданного вида.

- Окрас. В недавнем прошлом модели из экзотической кожи ската были только одного окраса — черная поверхность с белым ромбом. Данный материал обрабатывали, так как остерегались повреждений на оригинальных изделиях, но сегодня мастера научились производить модели из кожи ската в интересном цветовом исполнении.

- Цена. Экзотическая текстура ската еще малоизвестна на рынке кожгалантереи Украины, чем, к примеру, вещи из крокодила или змеи.

Поэтому стоимость на такие аксессуары, намного ниже цен на модели из кожи более известных рептилий.





Изделия и аксессуары из кожи ската в магазине ThaiSkin

Изделий и аксессуаров из шкурки этой экзотической рыбы в продаже большое разнообразие. Наиболее известны женские кошельки и клатчи. Они оформлены интересными рисунками в виде роз, радужных линий, красочных птиц и животных. Для любителей классики есть обычные текстурные модели без принтов и надписей.

Мужские кошельки в основном представлены в черном окрасе с изображением белого ромба посередине изделия. Они имеют стандартную форму и размеры. Внутри каждой модели кошелька есть место для карт и купюр.

Ремни из шкурки ската популярны у мужчин и женщин. Их можно купить как на подарок, так и для ежедневного использования. Они практичны, долговечны, имеют уникальный дизайн за счет неповторимости текстуры экзотической кожи рыбы.





Нюансы выбора аксессуаров из кожи морского ската

Многие дизайнеры с особой радостью и удовольствием сегодня используют этот материал, чтобы изготовить эксклюзивные вещи. Изделия действительно замечательные, а модницы ценят их за красоту, неповторимый дизайн, долговечность.

Кожа ската — хоть и редкий материал в кожевенной промышленности, но цена на него ниже по сравнению с другими видами экзотической кожи. Но мошенники и эту шкурку пытаются сфальсифицировать.

Отличить подделку от оригинала просто: достаточно обратить внимание на фактуру. Изделие будет напоминать плотную вышивку из бисера. Выпуклости на поверхности кожи будут размером со спичечную головку, на некоторых участках — увеличены и плоские.

Существует ошибочное мнение, что на каждом кошельке должен быть узор в виде серебристого ромба или звезды, отдаленно напоминающие глаз. Это места, в которых у ската были плавники. Если на кошельке такого нет, это не значит, что данная вещь — фальсификат. Из кожи одной рыбы делают несколько изделий. А плавник у ската один. Легко проверить шкурку и на ощупь: стоит провести рукой в одном направлении и сразу ощущается гладкость, а в противоположном — определенная шероховатость.

Купить аксессуары с такой текстурой можно в онлайн-магазине ThaiSkin, где представлены модели в разный вариациях исполнения.