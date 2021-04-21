Качество дверного замка влияет на безопасность

О том, что экономить на стоимости покупки замков не стоит, уже на практике узнали многие люди, которые лишались своего имущества из-за подобной беспечности. Правда в данном случае такова – лишь качественный замок не сможет быть открыт злоумышленником за полминуты, а за качество нужно платить соответствующую цену.





Каждый замок, который продаётся сегодня в торговой сети, имеет соответствующую пометку, которая обозначает класс его безопасности, всего их бывает четыре.













Самым небезопасным является замок с первым классом безопасности, открыть его без ключа не будет сложностью злоумышленнику. Далее, второй, третий и четвертый класс безопасности, соответственно, означает, что на открытие такого замка злоумышленнику понадобится как минимум 10, 20 и 30 минут. Конечно же, такой показатель является довольно условным, но, тем не менее, второй, третий и четвертый уровень безопасности замки дверные могут получить только путём прохождения соответствующей сертификации, где они проверяются специалистами на прочность, надёжность и устойчивость к взлому.













Основные виды дверных замков





При выборе дверного замка большинство покупателей основываются лишь на отзывах о них в интернете, а также на показатель класса уровня безопасности, который указан на каждом замке, продающемся на сайте ultradom.com.ua , а на самом-то деле дверные замки можно поделить на 4 вида:





- Ригельные. Они являются самым простым механизмом, где на ригеле используются аналогичные ключу ямки и удлинения. В современном мире такие замки практически не используются, поскольку являются крайне ненадёжными.





- Сувальдные. Открываются такие замки при помощи специального ключа бабочки, который одновременно двигает все пластины в заданном направлении.





- Цилиндровые . Такие замки являются одними из самых надёжных, поскольку цилиндры работают исключительно одновременно, не давая провернуться замку в случае не совпадения.





- Комбинированные. Замки повышенной надёжности, в которых работает сразу две системы защиты. Зачастую это двухцилиндровые или же сувальдно-цилиндровые замки.





В итоге выбор защиты для своего имущества всегда будет индивидуальным и каждый решает, какой вариант, как по цене, так и по надёжности более приемлем. В особенности такой выбор важен, когда в двери используется сразу несколько замков. Стоит понимать, что каждый из них повлияет на скорость проникновения злоумышленника в помещение, а это может быть крайне важным фактором.



