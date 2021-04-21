Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.75
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
20 апреля 21, 15:50
Качество дверного замка влияет на безопасность
замки дверные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В первую очередь за сохранность имущества в квартире или в доме отвечает входная дверь, и кроме основных моментов, связанных с качеством дверного полотна, не менее важным является и качество дверного замка
О том, что экономить на стоимости покупки замков не стоит, уже на практике узнали многие люди, которые лишались своего имущества из-за подобной беспечности. Правда в данном случае такова – лишь качественный замок не сможет быть открыт злоумышленником за полминуты, а за качество нужно платить соответствующую цену.

Каждый замок, который продаётся сегодня в торговой сети, имеет соответствующую пометку, которая обозначает класс его безопасности, всего их бывает четыре.



Самым небезопасным является замок с первым классом безопасности, открыть его без ключа не будет сложностью злоумышленнику. Далее, второй, третий и четвертый класс безопасности, соответственно, означает, что на открытие такого замка злоумышленнику понадобится как минимум 10, 20 и 30 минут. Конечно же, такой показатель является довольно условным, но, тем не менее, второй, третий и четвертый уровень безопасности замки дверные могут получить только путём прохождения соответствующей сертификации, где они проверяются специалистами на прочность, надёжность и устойчивость к взлому.



Основные виды дверных замков

При выборе дверного замка большинство покупателей основываются лишь на отзывах о них в интернете, а также на показатель класса уровня безопасности, который  указан на каждом замке, продающемся на сайте ultradom.com.ua, а на самом-то деле дверные замки можно поделить на 4 вида:

- Ригельные. Они являются самым простым механизмом, где на ригеле используются аналогичные ключу ямки и удлинения. В современном мире такие замки практически не используются, поскольку являются крайне ненадёжными.

- Сувальдные. Открываются такие замки при помощи специального ключа бабочки, который одновременно двигает все пластины в заданном направлении.

- Цилиндровые. Такие замки являются одними из самых надёжных, поскольку цилиндры работают исключительно одновременно, не давая провернуться замку в случае не совпадения.

- Комбинированные. Замки повышенной надёжности, в которых работает сразу две системы защиты. Зачастую это двухцилиндровые или же сувальдно-цилиндровые замки.

В итоге выбор защиты для своего имущества всегда будет индивидуальным и каждый решает, какой вариант, как по цене, так и по надёжности более приемлем. В особенности такой выбор важен, когда в двери используется сразу несколько замков. Стоит понимать, что каждый из них повлияет на скорость проникновения злоумышленника в помещение, а это может быть крайне важным фактором. 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: