Новопечерские Липки – тут хотят жить многие

И стоит признать, что разница в их цене может быть весьма существенной, буквально деля жителей Киева на тех, кто может и, кто не может позволить себе подобное жильё.

Зависит это от самых различных параметров, но главным среди них является место расположения. Во-первых, чем дальше жильё находится от центра города – тем дешевле оно будет стоить. Это касается как аренды, так и покупки недвижимости, но это лишь при прочих равных, ведь даже на окраине города возводятся новостройки, квартиры в которых имеют довольно высокие цены, но весьма маловероятно, что они при прочих равных будут иметь такую же цену, как и аналогичные квартиры в центре города.

Основные факторы, влияющие на стоимость квартиры в Киеве

В независимости от того, планируется ли покупка квартиры или есть желание снять квартиру в Киеве, основными факторами ценообразования будут:

- отдалённость от центра города;

- отдалённость от ближайшей станции киевского метрополитена;

- имеющаяся в округе инфраструктура;

- год постройки дома;

- количество комнат в квартире;

- метраж квартиры и прочие параметры, касательно вида из окна, высоты потолков, наличия лифта и т.д.

Несмотря на довольно высокие цены, как по сравнению с другими районами Киева, продажа элитной недвижимости в Киеве на Новопечерских Липках – это вполне обыденный процесс и регулярно находится довольно много людей, которые имеют возможность жить в таких квартирах, также, как и тратить соответствующие суммы на их покупку. Это вполне очевидно, ведь Киев – город больших возможностей, где проживает самое большое количество зажиточных людей.

Покупать не обязательно – можно снять

Учитывая высокую стоимость как что касается покупки квартир в данном районе Киева, многие люди предпочитают снять квартиру на Липках, ведь это может себе позволить ещё большее количество людей. В особенности это важно для семей, которые привыкли жить в роскошных апартаментах в другом городе и приехали в Киев для развития своего бизнеса и улучшения своего благосостояния.

Многие известные личности, как из политиков, так и звёзд шоу-бизнеса живут именно на Новопечерских Липках и такое соседство стоит многого, ведь возле своего дома каждый день можно видеть знаменитостей, глядя на которых появляется мотивация действовать, чтобы достигать ещё больших вершин в собственной карьере.