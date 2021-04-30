Поиск премиальной недвижимости в Киеве

В то же время, в Киеве существуют жилые комплексы, которые имеют высокую популярность среди зажиточных киевлян и именно на предложения о продаже квартир в таких комплексах потенциальные покупатели жилья, имеющего соответствующие цены выше среднего, обращают внимание в первую очередь.

В то же время, на сайтах, которые размещают объявления о продаже недвижимости в Киеве, порой бывает довольно сложно найти предложения от агентств и собственников квартир какого-то конкретного жилого комплекса. Сайт агентства премиальной недвижимости thecapital.com.ua сделан как раз для того, чтобы люди, которые ищут современное комфортное жильё, не тратили время на просмотр нецелевых для них объявлений, ведь успешные люди в современном мире ценят своё время – именно так они и становятся успешными.

Какими критериями руководствуются при выборе премиальной недвижимости?

Для каждого соискателя квартиры для покупки, в особенности, если искомая квартира в Киеве должна относиться к премиальному сегменту, важны следующие факторы:

- просторная планировка, отвечающая современным трендам комфортности;

- удачное место расположения относительно удобных транспортных узлов;

- безопасность, в плане закрытой территории, круглосуточной охраны и т.д.;

- особенность, выделяющая такие дома среди остальных предложений.

ЖК Французский квартал – желанное место для жизни многих киевлян

Довольно высокой популярностью сегодня пользуется продажа квартир в ЖК Французский квартал, ведь этот жилой комплекс, не смотря на то, что появился в Киеве сравнительно недавно, с момента возведения сразу же заявлял о своем статусе. В основном, за счёт вызывающего экстерьера, нетиповых планировок квартир, панорамных видов с их окон, а также премиальных технологий и материалов, использующихся при строительстве. Стоимость квартир в данном жилом комплексе в Голосеевском районе Киева сегодня находится на уровне выше среднего и проживающие тут люди имеют соответствующий статус в обществе. К тому же, данный район примечателен тем, что именно тут сегодня возводится всё больше жилых комплексом комфорт класса.





ЖК Парк авеню – ещё один жилой комплекс Голосеевского района

Естественно, учитывая популярность новостроек Голосеевского района, ЖК Французский квартал вполне очевидно имеет конкуренцию, к примеру, квартиры Парк авеню пользуются не меньшей популярностью и также относятся к категории комфорт класса. Проживание в данном жилом комплексе идеально подходит для современных людей, которые много времени уделяют работе и хотят хорошо отдыхать после трудовых будней в комфорте и безопасности.

Новостройки Голосеевского района в принципе считаются одними из самых престижных в Киеве, ведь находясь недалеко от центра города, большинство из них имеет хороший вид из окон, а в вечернее и ночное время, тут всегда тихо и спокойно, что и нужно большинству современных покупателей премиального жилья. Соответственно, их популярность лишь растёт с каждым днём, также как и стоимость, что на сайте thecapital.com.ua демонстрируется самым прямым образом. То есть покупка квартиры в одном из таких жилых комплексов – это ещё и отличная инвестиция в будущее!