Кеды: истоки, эволюция, положение в моде

Сначала был баскетбол, потом опыт в скейтерском мастерстве, позже пришла слава, селебрити — сложный путь, который прошли кеды и о котором нельзя было мечтать еще 1916-м. Именно тогда была произведена первая пара, которая предназначалась для занятий спортом, а именно для баскетбола, а в 1919-м их усовершенствовал легендарный Чак Тейлор.

Естественно, со временем кеды набирали популярность, их приобретали и спортсмены, и те, кто стремился быть похожим на них. Так они и появились на улицах городов, где впервые попробовали кататься на скейтборде. Сегодня некоторые производители адаптировали их для доски, и последовав пожеланиям клиентов выпускает пары с абсолютно плоской подошвой для безупречного сцепления с гладкой поверхностью и с прочным верхом из натуральной замши или кожи, чтобы максимально продлить период эксплуатации.

С течением времени они стали неотъемлемым атрибутом некоторых субкультур, а позже — мастхэвом любого гардероба вне зависимости от гендерных отличий. Сегодня мы встречаем их на улицах в самых разных конструкциях, некоторые из них очень далеки от первообраза. Учитывая потребности общества кеды изготовляют из разных материалов, что автоматически определяет их предназначение и сезонность. Так, текстильные варианты — исконно летний вариант. Они хорошо пропускают воздух, выводят излишек влаги и комфорта им не занимать, а значит от длительных прогулок отказываться не придется.





Кожаные и замшевые модели лучшие союзники демисезонной поры (но все зависит от региона и его климата). Их часто производят с применением технологий, которые помогают предотвратить проникновение влаги внутрь, а значит дождь не помешаем отправиться их владецу по делам.

Существуют утепленные варианты. Их внутренняя отделка состоит из искусственного или натурального меха, иногда в сочетании с кожаным носком или стелькой. Такие кеды хорошо подойдут даже для теплой зимы в довесок к шерстяным носкам в рубчик.

Все из вышеперечисленных моделей иногда улучшают при помощи разных инновационных приемов в виде мембран, удерживающих тепло, сеток и перфорации, позволяющих проникать воздуху внутрь, стелек с “памятью”, которая адаптируется под строение стопы, антискользящего протектора и даже разработок, которые не позволят темной подошве окрасить пол.

Мы нашли интернет-магазин с достойным ассортиментом — MD Fashion. Если вы в поиске качественной брендовой пары, советуем перейти по ссылке в статье.