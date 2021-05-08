Крышки корпуса Xiaomi - это стиль и эффективная защита

Производители современных смартфонов также прилагают все усилия, чтобы сделать устройства максимально прочными и устойчивыми к механическим повреждениям, но необходимость выбора самых легких материалов означает, что даже самые лучшие смартфоны, такие как Xiaomi, могут быть повреждены.

Повреждение смартфона - неприятное последствие беспощадной эксплуатации. Многие обращают внимание в первую очередь на эстетическую составляющую. Ведь трещины, сколы и вмятины выглядят не очень привлекательно, особенно если они появляются на элементах корпуса флагманских моделей Xiaomi. Однако следует помнить, что крышки корпуса отвечают не только за подобающий внешний вид, но, прежде всего, предназначены для защиты отдельных компоненты мобильного устройства, таких как аккумулятор или материнская плата. Вот почему мы должны как можно скорее найти подходящие запасные части для смартфона Xiaomi в этом каталоге https://www.aks.ua/catalog/zadnie-kryshki/brand/xiaomi , если крышка аккумуляторного отсека была повреждена.

Крышки Xiaomi - особенности и разновидности

В последнее время китайский производитель использует в своих телефонах, так называемую, монолитную конструкцию. То есть обычный пользователь имеет ограниченный доступ к аккумуляторному отсеку. Благодаря такому приему удалось добиться более надежной защиты внутренних компонентов, а также сделать сборку легкой и тонкой. Однако при этом повысилась сложность замены задней панели и соответственно ее стоимость, так как зачастую она оснащена дополнительными элементами: контур беспроводной зарядки, GSM антенны, NFS модуль и т.д.

Немаловажной особенностью задних крышек остается и внешний вид. В этом случае выбор основывается исключительно на предпочтениях самого пользователя. Однако если задняя панель смартфона повреждена, то стоит выбирать из списка тех комплектующих, которые предусмотрены базовой комплектацией. Задние панели для смартфонах встречаются в следующих исполнениях:

- металлические;

- пластиковые;

- стеклянные.

Оригинальные комплектующие или реплика?

С проблемой выбора сталкиваются пользователи не только бюджетных моделей, но и флагманов. Проблема заключается в том, что оборудование премиального класса также подвержено износу и появлению механических следов использования. Восстановить первоначальное состояние монолитного смартфона на основе оригинальных запчастей - удовольствие не из дешевых. Поэтому очень часто приходится выбирать именно копии подобных комплектующих. На самом деле в этом нет ничего страшного, и если использовать реплики высокого класса, то результат может быть не хуже, чем у заводского аналога.