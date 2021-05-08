Металлоконструкции для дома





В целом о металлоконструкциях

Под металлоконструкциями подразумеваются различные виды навесов, автовъездов и ограждений изготовленных по индивидуальным размерам и предпочтениям заказчика. Металлоконструкции могут иметь разные назначения:

Служить въездом для автомобиля.

Выполнять функцию забора.

Служить накрытием для двора беседки, крыльца, машины.





Навесные металлоконструкции









Из металлических столбов, ферм и накрытия можно получить качественный автонавес или навес для других целей. Выбирая вариант металлоконструкции для изготовления навеса важно понимать какое накрытие обладает какими качествами. Например, если отдать предпочтение профлисту, то такой навес будет служить минимум 50 лет, не выгорая и не ржавея. Если же остановить выбор на поликарбонате, то такая конструкция будет более материально затратной, но более красивой, и даст возможность создать практически любую форму навеса. Оба таких стройматериала порадует широким ассортиментом световых решений.









Подобным образом нужно анализировать характеристики всех существующих стройматериалов учитывая их преимущества и недостатки, ценовую стоимость и срок эксплуатации. При принятии окончательного решения важно вспоминать не только о достоинствах, того или иного материала, но и о его недостатках. Например, существенным недостатком профлиста можно считать шумность издаваемую им во время дождя и его достаточно простой внешний вид. Если же вспоминать о недостатках поликарбоната то на мысль приходят его хрупкость и недолговечность (7-10 лет).





Металлоконструкции для создания ворот

С производством металлоконструкций для ворот дело обстоит так же, как и с автонавесами. Для того чтобы подобрать вариант ворот для частного сектора, дачи или предприятий, цеха также нужно внимательно анализировать, какой стройматериал подойдёт в данном случае более всего. Например, для обустройства автовъезда в гаражное помещение хорошо подойдет вариант секционных ворот (поднимающихся вверх под потолок гаража) или роллетных ворот (скручивающихся вверх в короб, который находится внутри или снаружи помещения).

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Для уличного автовъезда более удачным и выгодным будет вариант металлоконструкции из металлических жалюзи (не ржавеют, не выгорают, идеально проветривают участок, не просматриваются с улицы, имеют различные варианты по цветовому оформлении) профлиста, филенки (имеет солидный внешний вид, большое количество выбора штамповки, служит более 40 лет) или блок-Хауса (не подвержен выгоранию, ржавлению и смотрятся максимально в соответствии с тенденциями моды), ковки (прочная, надежная, долгослужащая, придающая солидности всему участку ).





Металлоконструкции от производителя для ограждения территории









Если вы планируете заказать забор и ищете подходящий вариант, то можно рассмотреть возможность изготовить его из профлиста, металлических жалюзи, блок-Хауса, евроштакетника (идеально сочетается с садовым экстерьером, не подвержен коррозии и имеет различные варианты установки), ковки, проволоки (так называемый ЗD забор, который не подверженных ржавлению).

Немаловажное, что нужно учитывать делая заказ на металлоконструкцию, что профлистовой забор обойдется более бюджетно, а остальные названные предложения (блок-хаус, жалюзи, ковка и т.д.) более в дорогостоящую сумму.