Гвардьола выбирает нового форварда в «Манчестер Сити»

Клуб из Манчестера стал новым чемпионом Англии, а в конце мая поборется за победу в Лиге чемпионов. Эксперты считают «Манчестер Сити» фаворитом финального матча против «Челси». Легальная БК Olimpbet дает коэффициент 2.03 на то, что «Сити» одержит победу и заберет второй престижный титул за один сезон.

Тем временем, руководство клуба и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола думают о будущем составе команды. В частности, они хотят видеть в команде нового нападающего. Дело в том, что после сезона из клуба уйдет Серхио Агуэро, и ему нужно найти замену. «Сити» рассматривает сразу несколько кандидатов. В шорт-лист «горожан» входят представитель дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, игрок «Интера» Лаутаро Мартинес, а также Андре Силва из «Айнтрахта». Как сообщает The Times, руководство манчестерского клуба поддерживает Гвардьолу и готово удовлетворить его запрос о покупке нового форварда. Холанд, Кейн и Силва забили более двадцати одного гола каждый в своих чемпионатах, а на счету Мартинеса шестнадцать точных ударов в Серии А.

Также уже почти известна судьба Серхио Агуэро. Форвард «Манчестер Сити» близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента. По данным портала Diario Sport, представители «Барселоны» уже договорились с аргентинцев о том, что футболист с июля присоединится к новому клубу. Для этого Серхио даже снизил первоначальные требования по зарплате. Цель Агуэро – выступать в одной команде со своим другом Лионелем Месси. К тому же сделку по Серхио лично одобрил главный тренер каталонцев Рональд Куман.





Какие еще изменения ждет «Манчестер Сити»?

Из английского клуба также бесплатно уйдет защитник Эрик Гарсия. Он собирается вернуться в «Барселону» этим летом. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, воспитанник «Барсы» уже подписал предварительный контракт с каталонским клубом. Он будет действовать до лета 2026-го года. Эрик не рассматривал других вариантов по поводу продолжения карьеры – 20-летний игрок хотел перейти только в «Барселону».

«Сити» не отпустит капитана команды Фернандиньо, который продолжит выступать за манчестерский клуб. Ожидается, что 36-летний бразилец продлит контракт с «горожанами» в самое ближайшее время. Однако боссы «Манчестера» будут искать возможную замену для игрока. На позиции Фернандиньо смог бы сыграть полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли.

Также «Сити» интересуется полузащитником «Брайтона» Ивом Биссума. За ним также следят «Ливерпуль» и «Арсенал». Как сообщает The Times, клуб пока лишь запрашивали информацию о трансфере, но не присылали предложения о сделке. На фоне интереса сильных команд Биссума попросил дать ему уйти по окончании сезона. «Брайтон» готов согласится отпустить своего хавбека за тридцать миллионов фунтов.