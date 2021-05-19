В чем преимущества мужской барсетки?

Мнение о том, что о внешнем виде заботятся только женщины потеряло свою актуальность давно. Разве кто-то когда-либо видел короля или герцога одетого в лохмотья? А тем более современного успешного мужчину, который не следит за аккуратностью своего наряда. Стильный классический костюм, часы, ремень и грамотно выбранная барсетка сами за себя говорят: посмотрите, я успешен и не боюсь это показать.









Что такое барсетка?

Мужская барсетка – небольшая по размеру сумочка, которая вошла в моду в этом столетии, но уже более 20 лет продолжает оставаться в ТОП-3 мужских аксессуаров. Преимущества барсетки зависят от того какую модель взять. Например, маленькие выглядят компактно, могут вместить в себя кошелек, очки, ключи и т.д. Большие, похожи на кейсы или портфели, но могут вместить в себя любой документ, дневник или эскиз. Обратить внимание стоит на то, как и из чего сделана эта вещь. Чем качественнее материал, тем долговечнее сама сумочка.





Преимущества барсетки

Преимущества барсетки: компактность, износостойкость, способность сделать любой образ стильным. Ведь даже если нам и неприятно это признавать, мы все зависим от мнения других. Поэтому аккуратный внешний вид – это залог успеха в любом деле.





Виды барсеток

Выбрать мужскую барсетку не сложно ведь их всего три вида. Определите какой из них ваш, и останется только подобрать портмоне под одежду.

Виды:

классическая;

прямоугольная;

с длинным ремешком на плечо.









С чем носить мужскую барсетку

Стиль формируется при помощи сочетания одежды и аксессуаров. На сколько красивыми и практичными вам не казались бы кроссовки от Nike или Adidas, вряд ли вы наденете их на деловую встречу под костюм. Также и с мужской барсеткой. Необязательно подходить к сочетаемости так же щепетильно, как это делает женский пол и подбирать сумку тон в тон к туфлям, но обязательно проследите, чтобы она сочеталась с чем-то из аксессуаров.

Мужская барсетка подходит всем: и юношам, и людям в возрасте, и спортсменам, и бизнесменам, главное учесть:

Классический кожаный вариант подходит только для делового стиля. Если брюки и рубашка часть вашего повседневного лука, то обратите внимание на мини-портфель.

Выбирать среди ярких и необычных моделей могут те, кому по душе кэжуал или спортивный стиль. Тут у вас свобода действий полная, но классику лучше будет придержать для особого случая, говорят стилисты.

Работники офиса чаще всего выбирают что-то в форме портфеля, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к числу коллег.





Старайтесь подобрать сумку так, чтобы она подходила под обувь, ремень или часы. Если вы худощавого телосложения, то стилисты советуют посмотреть на небольшой портфельчик. Если у вас плотная фигура, то лучше подобрать что-то большого или среднего размера. Но всегда помните, что вы выбираете что-то для себя и носить мужскую барсетку вам, поэтому берите то, что нравится и становитесь увереннее.





Приобретение барсетки

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