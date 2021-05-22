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21 мая 21, 21:35
Корейские секреты по уходу за кожей
Watsons
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Как южнокорейские девушки ухаживают за своей кожей?

Секрет заключается в обязательных этапах очищения и увлажнение кожи. 

Корейские косметические продукты можно найти на сайте Интернет-магазина Watsons за ссылкой https://www.watsons.ua/uk/koreyska-kosmetika/


Корейский порядок ухода за кожей 


  • - Первым делом идет очищение вместе с гидрофильным маслом. Помогает убрать декоративную косметику с кожи без лишних движений. 

  • - Дальше идет устранение от остатков масла и косметики с помощью гелей для умывания. Вещество пениться и устраняет нежелательные элементы с кожи. 

  • - Для глубокой очистки пор используется пилинг-скатка. Она имеет мелкие частицы, которые максимально деликатно очищает поры. 

  • - Тонизация кожи после предыдущих шагов выполняется тонером. Он увлажняет кожу и подготавливает ее к следующей фазе ухода. 

  • - На этом этапе применяется эссенция, которая проникает в клетки кожи и насыщает их активными компонентами. 

  • - Дальше используются сыворотки на натуральных ингредиентах, которые запускают восстановительные процессы и процессы омоложения. 

  • - Дополнительным шагом являются маски и патчи. Они за короткое время могут выровнять тон кожи и придать эффект сияния кожи как после отдыха. 

  • - Следует уделять внимание коже вокруг глаз. Для этой деликатной зоны созданы специальные кремы и флюиды для восстановления и поддержки тонуса кожи вокруг глаз. 

  • - Еще одним шагом в корейском уходе является BB-крем, который помогает устранить несовершенства, а также насыщает кожу активными компонентами. Имеет легкую текстуру, которая не утяжеляет и не закупоривает поры на лице. 

  • - Финальным этапом является нанесение солнцезащитного крема. Предотвращает пигментацию и старение кожи. 


Результаты после применения масок и патчей для лица


  • - Обеспечивают увлажнение, устраняя при этом сухость 

  • - Способствуют омоложению и возобновляют тонус кожи

  • - Уменьшение тусклости тона лица

  • - Обеспечивают интенсивное питание

  • - Уменьшают воспалительные элементы и красноту от них

  • - Очищение сальных желез и поддержание водного баланса кожи


Средства для умывания лица с активными компонентами 


  • - Пенка с гиалуроновой кислотой - имеет нежную структуру, которую легко наносить и распределять по поверхности лица. Такой компонент, как гиалуроновая кислота помогает задерживать воду в кожном покрове, защищая от пересыхания. 

  • - Пенка для умывания с протеинами шелка - мягкая по текстуре, поэтому с легкостью впитывается, а также улучшает регенерацию кожных покровов, способствует заживлению ран и рубцов. 

  • - Пенка с улиточным муцином - действенно очищает поры от грязи и макияжа, а также имеет свойство защиты кожи от преждевременного старения. 

  • - Пенка с вулканическим пеплом - такой компонент, как пепел имеет функцию абсорбции загрязнений, а также уменьшает и очищает закупоренные поры.

  • - Пенка для умывания с экстрактом зеленого чая - благодаря зеленому чаю снимается раздражение и уменьшаются воспалительные процессы.
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