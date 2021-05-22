Корейские секреты по уходу за кожей

Секрет заключается в обязательных этапах очищения и увлажнение кожи.
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Корейский порядок ухода за кожей
- - Первым делом идет очищение вместе с гидрофильным маслом. Помогает убрать декоративную косметику с кожи без лишних движений.
- - Дальше идет устранение от остатков масла и косметики с помощью гелей для умывания. Вещество пениться и устраняет нежелательные элементы с кожи.
- - Для глубокой очистки пор используется пилинг-скатка. Она имеет мелкие частицы, которые максимально деликатно очищает поры.
- - Тонизация кожи после предыдущих шагов выполняется тонером. Он увлажняет кожу и подготавливает ее к следующей фазе ухода.
- - На этом этапе применяется эссенция, которая проникает в клетки кожи и насыщает их активными компонентами.
- - Дальше используются сыворотки на натуральных ингредиентах, которые запускают восстановительные процессы и процессы омоложения.
- - Дополнительным шагом являются маски и патчи. Они за короткое время могут выровнять тон кожи и придать эффект сияния кожи как после отдыха.
- - Следует уделять внимание коже вокруг глаз. Для этой деликатной зоны созданы специальные кремы и флюиды для восстановления и поддержки тонуса кожи вокруг глаз.
- - Еще одним шагом в корейском уходе является BB-крем, который помогает устранить несовершенства, а также насыщает кожу активными компонентами. Имеет легкую текстуру, которая не утяжеляет и не закупоривает поры на лице.
- - Финальным этапом является нанесение солнцезащитного крема. Предотвращает пигментацию и старение кожи.
Результаты после применения масок и патчей для лица
- - Обеспечивают увлажнение, устраняя при этом сухость
- - Способствуют омоложению и возобновляют тонус кожи
- - Уменьшение тусклости тона лица
- - Обеспечивают интенсивное питание
- - Уменьшают воспалительные элементы и красноту от них
- - Очищение сальных желез и поддержание водного баланса кожи
Средства для умывания лица с активными компонентами
- - Пенка с гиалуроновой кислотой - имеет нежную структуру, которую легко наносить и распределять по поверхности лица. Такой компонент, как гиалуроновая кислота помогает задерживать воду в кожном покрове, защищая от пересыхания.
- - Пенка для умывания с протеинами шелка - мягкая по текстуре, поэтому с легкостью впитывается, а также улучшает регенерацию кожных покровов, способствует заживлению ран и рубцов.
- - Пенка с улиточным муцином - действенно очищает поры от грязи и макияжа, а также имеет свойство защиты кожи от преждевременного старения.
- - Пенка с вулканическим пеплом - такой компонент, как пепел имеет функцию абсорбции загрязнений, а также уменьшает и очищает закупоренные поры.
- - Пенка для умывания с экстрактом зеленого чая - благодаря зеленому чаю снимается раздражение и уменьшаются воспалительные процессы.