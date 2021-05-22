Егор Шарангович присоединился к лагерю белорусской сборной

В этой статье наши журналисты собрали для Вас самые последние новости белорусского хоккея. Читайте в этом выпуске: нападающий “Нью-Джерси” Егор Шарангович прибыл в лагерь сборной Беларуси; в то же время белорусскую сборную покинули форвард Илья Усов и защитник Сергей Сапего; “Сиракьюз Кранч” Владислава Колячонка обыграл “Рочестер Амэриканс” со счетом 5:3.

Форвард “Нью-Джерси” Егор Шарангович уже тренируется в составе белорусской сборной





Нападающий “Нью-Джерси” Егор Шарангович уже прибыл в лагерь сборной Беларуси. Команда как раз готовится к чемпионату мира по хоккею, который состоится в Риге.

Согласно правилам карантина, игрок отправлен на 2-дневную изоляцию. Только после ее окончания он сможет приступить к тренировкам в составе всей команды.

В текущем сезоне форвард принял участие в 54-х матчах в составе НХЛ и выполнил 30 (16+14) результативных действий. Показатель полезности игрока сейчас составляет “-4”.

Напомним, что для Егора это дебютный сезон в НХЛ.

Ранее пресса писала, что “Нью-Джерси” потерял все шансы на проход в плей-офф. Для него игровой сезон подошел к концу. А белорусская сборная на предварительном этапе чемпионата мира будет играть в группе А. В той же группы оказались сборные Чехии, России, Дании, Швейцарии, Великобритании, Швеции и Великобритании.

Сергей Салего и Илья Усов покинули сборную Беларуси по хоккею





Форвард Илья Усов и защитник Сергей Сапего покинули кэмп белорусской сборной. Нападающий начал совместные тренировки еще на старте подготовки к чемпионату мира. 19-летний хоккеист уже сыграл в 7-ми товарищеских матчах и выполнил три (1+2) результативных действия.

Что касается Сапего, этот игрок тренируется с национальной командой всего несколько дней. Но поскольку спарринг с Казахстаном отменили, он так и не вышел на лед.

Напомним, что в предварительном этапе чемпионата мира-2021 Беларусь находится в группе А.

Чемпионат начнется 21 мая, и подойдет к концу 6 июня.





Владислав Колячонок помог “Сиракьюз” обыграть “Рочестер” в последнем матче регулярного чемпионата АХЛ





В последнем матче АХЛ в ночь на 16 мая хоккейный клуб “Сиракьюз Кранч” одолел “Рочестер Америкэнс” со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Теперь в команде играет белорус Владислав Колячонок. Хотя ранее он выбыл из строя с 28 апреля, но уже вернулся на лед. В ходе матча он не заработал баллов и не выполнил бросков в створ. Поэтому к концу игры его показатель полезности составил 0.

Итого в своем первом сезоне в АХЛ Колячонок принял участие в 10-ти матчах и сумел заработать 2 очка (0+2), а также показатель полезности +2.

Первая половина текущего сезона прошла для Владислава в “Динамо” Минск. Он сыграл в 46 матчах чемпионата КХЛ и смог заработать 6 (1+5) баллов. Однако игрок также получил 18 минут штрафа, и его показатель полезности упал до “-3”. После этого Владислав травмировался и отправился в лагерь “Флориды”, где и прошло его восстановления после операции. В АХЛ он играет с 10 апреля.