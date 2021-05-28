Перепрошить блок SRS помогут специалисты

В основном такие автомобили пригоняют из-за границы, и зачастую именно из США, так как после ДТП автомобили в этой стране попадают на страховой аукцион, где каждый желающий может купить их за сравнительно невысокие цены. В то же время, повреждения, которые получили автомобили во время ДТП могут быть совершенно не серьёзными, и по меркам нашей страны, такие автомобили могут успешно эксплуатироваться ещё очень много лет.

Во многих случаях, в автомобиле во время дорожно-транспортного происшествия срабатывают системы безопасности, в частности SRSAirbag, и для дальнейшего восстановления такого автомобиля и его последующей эксплуатации, эти системы восстанавливают специалисты. Для этих целей продаются соответствующие комплектующие, представляющие собой новые подушки безопасности под те или иные посадочные места. Останется только установить их, перепрошить блок SRS, чтобы система вновь работала корректно и безопасность в автомобиле считается восстановленной.





Такие услуги предоставляют многие компании, работающие на автомобильном рынке и цены на эти услуги могут быть довольно разными, хотя стоит понимать, что для их оказания нужно лишь соответствующее оборудование и слишком высокая цена в таком случае вряд ли будет показателем качества, так как работа человека тут практически исключена.

Зачем нужно перепрошивать блок SRS и восстанавливать безопасность?

Многие люди, которые покупают автомобили, ранее бывшие в ДТП, ошибочно думают, что перепрошивать блок SRSим не придётся, но это не совсем так, ведь в большинстве случаев отсутствие проблем с подушками безопасности равно тому, чтобы не иметь проблем с ошибками головного компьютера автомобиля. Все системы современного автомобиля завязаны друг на друге, и любая ошибка одной из систем вполне вероятно может влиять на слаженную работу всего механизма. Вопрос безопасности передвижения находится в данном случае далеко не на последнем месте.





К счастью, перепрошить блок SRS можно быстро и недорого, так как в большинстве случаев с данным вопросом справляется подключенный к системе управления автомобилем компьютер. В случае же поломки блока SRS, цена ремонта может быть большей, а на поиск проблем уйдёт ещё некоторое время, необходимое на диагностику. Так или иначе, а системы SRSAirbag – важная часть каждого современного автомобиля и заботиться о их слаженной работе – задача каждого автолюбителя.