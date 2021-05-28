Такси в Киеве – как выбрать надёжную службу?

Это вполне очевидно, так как при необходимости быстро доехать из точки «А» в точку «Б» рассчитывать на общественный транспорт не всегда есть смысл. Попросту в часы пик в него можно не влезть. Такси в данном случае смотрится намного выгоднее, так как при его помощи можно доехать в необходимое место с комфортом. В то же время в Киеве сегодня работает довольно большое количество служб такси, но как выбрать подходящую службу, которая будет всегда быстро приезжать и с комфортом доставлять в необходимое место? Для таких целей можно обратить внимание на службу такси Opti, о преимуществах которой можно почитать по адресу https://opti.global/ru/kyiv – на официальном сайте компании.

Для киевлян при выборе службы такси одним из главных показателей является надёжность и именно это может обеспечить такси Opti, имея широкий штат водителей, что обеспечивает быструю подачу автомобиля в любой точке города. С таким подходом клиенты такси Opti всегда и везде успевают, так как не тратят много времени на ожидание автомобиля.





За что ещё ценится такси Opti в Киеве?

Кроме большого автопарка, позволяющего быстро предоставлять автомобиль в любой точке города, в Opti такси предлагают своим клиентам также и следующие преимущества:

· удобное приложение для вызова такси, которое легко можно установить на любой смартфон (с его помощью также можно оплачивать услуги банковской картой или бонусами);

· кешбек в размере 5% от суммы поездки, который начисляется пользователям, уста-новившим приложение (эти средства в дальнейшем можно использовать для оплаты);

· возможность пользоваться такси в 32 городах Украины, заказывая его привычным образом (даже находясь в другом городе, надёжное такси Opti довезёт до нужного места назначения);

· служба технической поддержки работает круглосуточно и может решить любые воз-никшие вопросы, связанные с поездкой на такси.





Что же касается тех людей, которые по той или иной причине не хотят пользоваться приложением от такси Opti – они всегда могут вызвать машину, позвонив на короткий номер 579, который так легко запоминается.





Важно также и то, что такси Opti уже далеко не первый год работает в Киеве и за это время успело завоевать хорошие отзывы от клиентов, что также является фактором при выборе надёжного партнера для передвижения по городу.