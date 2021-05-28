Способы эмиграции в Венгрию в 2021 от экспертов Altapatri

Венгрия – прекрасная страна, в которой получение ПМЖ открывает границы всей Европы.

Цены здесь доступные. На сайте компании Altapatri указано, что среднестатистический житель Венгрии способен приобрести себе недвижимость за приемлемую сумму. Также отлично работает транспортная система. К тому же болишство населения – носители английского языка. Однако, время получения гражданского статуса процесс довольно медлительный. Подробнее о миграционной компании Altapatri можно почитать тут.





Получение ПМЖ в Венгрии

Получить ПМЖ в Венгрии можно следующим образом:

Бракосочетание с венгром/венгеркой

Открытие бизнеса/долгосрочный контракт с нанимателем

Прожить 3 года на территории государства





Оформлении ПМЖ недорогое.

При подаче документов обязательное присутствие всей семьи. В случае беженцев оформление возможно только при наличии здесь недвижимости.





Условия приобретения гражданского статуса





Принцип родства (один/оба родителя венгры)

Территориальный принцип (человек автоматически получает гражданство, если ро-дился на территории страны)

Прожить здесь 8 лет и высокий уровень владения гос. языка. Для получения гражданства таким образом обязательно сдать экзамен по праву и языку, иметь документы о подтверждении прав на жилую недвижимость и справка о несудимости. Двойное подданство здесь разрешено.





Переезд для ведения бизнеса

Предпринимателю для переезда необходимо зарегистрировать в Венгрии свой бизнес, составить план, арендовать помещение и нанять штат рабочих. Для запуска производства начальный капитал должен быть не меньше 2000€, а доход – не меньше 2400$.

Прсле регистрации фирмы предприниматель может получить ВНЖ на 1 год с возможностью продления на 2 года, а спустя три года сменить его на ПМЖ, после – получение гражданства.

Для полученич статуса временного резидента необходимо быть официальным директором фирмы, предоставить документы на жилплощадь и выписку о финансовой независимости на 1 год из банковского счета.





Трудоустройство

Для получения трудоустройства иностранцу необходимо:

Виза D (выдаётся разрешение на год)

Документ об отсутствии гражданина претендента на эту должность









Обучение в ВУЗах

Необходимо визовое разрешение на 90+ дней и сдать экзамен по языку. На срок обучения выдаётся европейские ВНЖ. С таким дипломом возможно получение трудоустройства по всему ЕС.





Проживание для пенсионеров

Пенсионные выплаты здесь позволяют покрывать все необходимые платежи, медицину и остается на отдых. Также пенсионеры получают определенные льготы: низкие тарифы на покупку билетов и домов (квартир).

Для перевода пенсии из России в Венгрию необходимо оформить международную карту через банк.





Покупка недвижимости

Иностранец имеет возможность купить недвижимость в пределах квот для нерезидентов. Исключение — сельскохозяйственные земли.