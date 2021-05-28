Как выбрать танцевальную школу?

На современном рынке представлено огромное количество организаций, где предлагается поработать с профессионалами и освоить азы любой хореографии, но на практике многие сталкиваются с рядом сомнений и неуверенностью в выборе. Как правильно выбрать школу танца и не ошибиться? Отметим основные моменты.





Концепция, опыт и сервис школы

В качестве примера приведем работу студии танцев New Art, которая уже много лет существует в Киеве и имеет большую популярность. Основные ориентиры при выборе школы:

Концепция. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, узнайте о всех возможностях студии. У будущего ученика должен быть выбор, так как нельзя подбирать любую хореографию наобум, она может не подойти по телосложению, состоянию здоровья и т.п. Лучше заранее проконсультироваться со специалистами школы. Например, для тех, кто желает поработать над суставами и растяжкой, не обязательно выбирать активные танцы, отличный вариант — контемп, или вообще — йога. В New Art большой популярностью пользуется такое направление, как йога в гамаках.

Опыт. Внушительный срок существования — повод довериться студии. В частности, New Art работает несколько лет подряд как с детьми, так и со взрослыми, добиваясь со своими учениками отличных результатов в разных направлениях.

Сервис. В студии должно быть удобно и комфортно, также, как дома. Это необходимо по той причине, что ученик будет много времени проводить на занятиях, а потому любые факторы дискомфорта и стеснения нужно убирать. Работники New Art большое внимание уделяют вопросам санитарии, обязательно соблюдают температурный режим, а коллектив всегда приветлив — преподаватели готовы к каждому ученику подойти индивидуально.





Возможности развития и режим обучения

По своей природе человек привык к чему-либо стремиться. Поэтому в студии с опытными преподавателями всегда понимают, что после вызывающего тверка ученик может захотеть попробовать танец контемп или классическую программу. С другой стороны, полученные результаты всегда хочется показать и закрепить наградой, а потому периодические конкурсы только мотивируют к дальнейшему посещению занятий. Заранее поинтересуйтесь в выбранной студии, бывают ли выездные конкурсы, беспроблемно ли перевестись с одного хореографического направления на другой.

Что касается режима обучения, то здесь всегда должны давать возможность выбора. Например, в детских группах студии New Art заранее согласуют с родителями порядок и время обучения ребят. Взрослые также вправе выбрать подходящий филиал школы и время для посещения занятий. Это позволяет успешно сочетать работу, любимое хобби и полезную для организма физическую нагрузку.

Также не забывайте, что студия должна подписать с вами договор о предоставлении услуг, где прописываются стоимость, порядок проведения занятий, количество уроков в месяц и ответственности сторон.



