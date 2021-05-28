Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.42
USD
27.49
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
27 мая 21, 11:53
Как выбрать танцевальную школу?
танец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Готовы погрузиться в мир танцев, но не знаете с чего начать? В первую очередь, с выбора подходящей студии, где вы сможете доверять педагогам

На современном рынке представлено огромное количество организаций, где предлагается поработать с профессионалами и освоить азы любой хореографии, но на практике многие сталкиваются с рядом сомнений и неуверенностью в выборе. Как правильно выбрать школу танца и не ошибиться? Отметим основные моменты.


Концепция, опыт и сервис школы

В качестве примера приведем работу студии танцев New Art, которая уже много лет существует в Киеве и имеет большую популярность. Основные ориентиры при выборе школы:

  • Концепция. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, узнайте о всех возможностях студии. У будущего ученика должен быть выбор, так как нельзя подбирать любую хореографию наобум, она может не подойти по телосложению, состоянию здоровья и т.п. Лучше заранее проконсультироваться со специалистами школы. Например, для тех, кто желает поработать над суставами и растяжкой, не обязательно выбирать активные танцы, отличный вариант — контемп, или вообще — йога. В New Art большой популярностью пользуется такое направление, как йога в гамаках.
  • Опыт. Внушительный срок существования — повод довериться студии. В частности, New Art работает несколько лет подряд как с детьми, так и со взрослыми, добиваясь со своими учениками отличных результатов в разных направлениях.
  • Сервис. В студии должно быть удобно и комфортно, также, как дома. Это необходимо по той причине, что ученик будет много времени проводить на занятиях, а потому любые факторы дискомфорта и стеснения нужно убирать. Работники New Art большое внимание уделяют вопросам санитарии, обязательно соблюдают температурный режим, а коллектив всегда приветлив — преподаватели готовы к каждому ученику подойти индивидуально.

    • Возможности развития и режим обучения

    По своей природе человек привык к чему-либо стремиться. Поэтому в студии с опытными преподавателями всегда понимают, что после вызывающего тверка ученик может захотеть попробовать танец контемп или классическую программу. С другой стороны, полученные результаты всегда хочется показать и закрепить наградой, а потому периодические конкурсы только мотивируют к дальнейшему посещению занятий. Заранее поинтересуйтесь в выбранной студии, бывают ли выездные конкурсы, беспроблемно ли перевестись с одного хореографического направления на другой.

    Что касается режима обучения, то здесь всегда должны давать возможность выбора. Например, в детских группах студии New Art заранее согласуют с родителями порядок и время обучения ребят. Взрослые также вправе выбрать подходящий филиал школы и время для посещения занятий. Это позволяет успешно сочетать работу, любимое хобби и полезную для организма физическую нагрузку.

    Также не забывайте, что студия должна подписать с вами договор о предоставлении услуг, где прописываются стоимость, порядок проведения занятий, количество уроков в месяц и ответственности сторон.
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Текущий рейтинг
    Читаемые за сутки
    Читаемые за неделю
    Комментарии (0)
    Войти через: