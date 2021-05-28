Как выбрать танцевальную школу?

На современном рынке представлено огромное количество организаций, где предлагается поработать с профессионалами и освоить азы любой хореографии, но на практике многие сталкиваются с рядом сомнений и неуверенностью в выборе. Как правильно выбрать школу танца и не ошибиться? Отметим основные моменты.
Концепция, опыт и сервис школы
В качестве примера приведем работу студии танцев New Art, которая уже много лет существует в Киеве и имеет большую популярность. Основные ориентиры при выборе школы:
Возможности развития и режим обучения
По своей природе человек привык к чему-либо стремиться. Поэтому в студии с опытными преподавателями всегда понимают, что после вызывающего тверка ученик может захотеть попробовать танец контемп или классическую программу. С другой стороны, полученные результаты всегда хочется показать и закрепить наградой, а потому периодические конкурсы только мотивируют к дальнейшему посещению занятий. Заранее поинтересуйтесь в выбранной студии, бывают ли выездные конкурсы, беспроблемно ли перевестись с одного хореографического направления на другой.
Что касается режима обучения, то здесь всегда должны давать возможность выбора. Например, в детских группах студии New Art заранее согласуют с родителями порядок и время обучения ребят. Взрослые также вправе выбрать подходящий филиал школы и время для посещения занятий. Это позволяет успешно сочетать работу, любимое хобби и полезную для организма физическую нагрузку.
Также не забывайте, что студия должна подписать с вами договор о предоставлении услуг, где прописываются стоимость, порядок проведения занятий, количество уроков в месяц и ответственности сторон.