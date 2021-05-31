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28 мая 21, 22:10
Шкаф в спальню: как выбрать стиль и внутреннее наполнение
Шкаф в спальню
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Самая нужная вещь в спальне после кровати — это, конечно же, шкаф. В нем хранят одежду, иногда складывают постельное белье. Каждому хозяину хочется, чтобы этот предмет интерьера был функциональным, вместительным и прекрасно вписался в общий дизайн

Самая нужная вещь в спальне после кровати — это, конечно же, шкаф. В нем хранят одежду, иногда складывают постельное белье. Каждому хозяину хочется, чтобы этот предмет интерьера был функциональным, вместительным и прекрасно вписался в общий дизайн. Многое зависит от того, как в целом оформлена комната.


В каком стиле можно выбрать мебель для спальни

Дизайнеры советуют подбирать предметы интерьера в одном стиле и в гармонирующей друг с другом цветовой гамме. Тогда комната будет восприниматься целостно и стильно. Сегодня популярны такие направления:

  • классика. Шкаф в спальню, выполненный в таком стиле, отличается сдержанностью и лаконичностью в дизайне. Отдельные модели имеют фрезеровку на фасадах и на боковинах корпуса;
  • кантри. Такие модели привлекают своей добротностью. Установка в квартире подобных шкафов создаст атмосферу винтажной роскоши. В этом помогут древесная фактура, кованые элементы или другие детали;
  • прованс. Характерной чертой являются светлые пастельные тона декора, резные элементы. Использование такой мебели воссоздает теплую уютную атмосферу;
  • минимализм. Лаконичные формы с четкой геометрией, отсутствие мелких деталей — таковы основные принципы этого направления. Для создания минималистического интерьера понадобятся вместительные и одновременно компактные предметы.

    • В любом случае мебель, которая находится в комнате, должно быть функциональной и соответствовать индивидуальным предпочтениям, иначе владелец дома будет чувствовать себя очень некомфортно.



    Каким должен быть шкаф для спальни

    Кроме стилевых особенностей, при выборе мебели стоит обратить внимание на ее внутреннее наполнение. В спальне обычно хранят белье, одежду и аксессуары, постельные принадлежности. Важно предусмотреть, какие понадобятся полки, бельевые ящики, на какой высоте будут расположены вешалки для одежды.

    Отличаются шкафы и глубиной. При выборе модели желательно обратить внимание на то, чтобы в ней свободно помещалась вешалка для одежды. Оптимальной является глубина 60 см, хотя встречаются варианты от 45 см. В последние устанавливают специальные лифты (пантографы), позволяющие легко поместить одежду.



    Где купить качественную мебель

    Большой ассортимент шкафов для спальни покупатель найдет в интернет-магазине «Дубок». На этом сайте удобно просмотреть каталог, пользуясь расширенной системой фильтров. С помощью последних клиент отсортирует модели по стилю, размерам, материалу изготовления.

    Компания предлагает гарантию на всю продукцию в течение года, акции для всех. Привлекает потребителей и возможность бесплатной доставки товара в любой населенный пункт Украины, если стоимость покупки превысит 5000 грн.
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