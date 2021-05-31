Шкаф в спальню: как выбрать стиль и внутреннее наполнение

Самая нужная вещь в спальне после кровати — это, конечно же, шкаф. В нем хранят одежду, иногда складывают постельное белье. Каждому хозяину хочется, чтобы этот предмет интерьера был функциональным, вместительным и прекрасно вписался в общий дизайн. Многое зависит от того, как в целом оформлена комната.





В каком стиле можно выбрать мебель для спальни

Дизайнеры советуют подбирать предметы интерьера в одном стиле и в гармонирующей друг с другом цветовой гамме. Тогда комната будет восприниматься целостно и стильно. Сегодня популярны такие направления:

классика. Шкаф в спальню, выполненный в таком стиле, отличается сдержанностью и лаконичностью в дизайне. Отдельные модели имеют фрезеровку на фасадах и на боковинах корпуса;

кантри. Такие модели привлекают своей добротностью. Установка в квартире подобных шкафов создаст атмосферу винтажной роскоши. В этом помогут древесная фактура, кованые элементы или другие детали;

прованс. Характерной чертой являются светлые пастельные тона декора, резные элементы. Использование такой мебели воссоздает теплую уютную атмосферу;

минимализм. Лаконичные формы с четкой геометрией, отсутствие мелких деталей — таковы основные принципы этого направления. Для создания минималистического интерьера понадобятся вместительные и одновременно компактные предметы.

В любом случае мебель, которая находится в комнате, должно быть функциональной и соответствовать индивидуальным предпочтениям, иначе владелец дома будет чувствовать себя очень некомфортно.





Каким должен быть шкаф для спальни

Кроме стилевых особенностей, при выборе мебели стоит обратить внимание на ее внутреннее наполнение. В спальне обычно хранят белье, одежду и аксессуары, постельные принадлежности. Важно предусмотреть, какие понадобятся полки, бельевые ящики, на какой высоте будут расположены вешалки для одежды.

Отличаются шкафы и глубиной. При выборе модели желательно обратить внимание на то, чтобы в ней свободно помещалась вешалка для одежды. Оптимальной является глубина 60 см, хотя встречаются варианты от 45 см. В последние устанавливают специальные лифты (пантографы), позволяющие легко поместить одежду.









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