Шкаф в спальню: как выбрать стиль и внутреннее наполнение

Самая нужная вещь в спальне после кровати — это, конечно же, шкаф. В нем хранят одежду, иногда складывают постельное белье. Каждому хозяину хочется, чтобы этот предмет интерьера был функциональным, вместительным и прекрасно вписался в общий дизайн. Многое зависит от того, как в целом оформлена комната.
В каком стиле можно выбрать мебель для спальни
Дизайнеры советуют подбирать предметы интерьера в одном стиле и в гармонирующей друг с другом цветовой гамме. Тогда комната будет восприниматься целостно и стильно. Сегодня популярны такие направления:
В любом случае мебель, которая находится в комнате, должно быть функциональной и соответствовать индивидуальным предпочтениям, иначе владелец дома будет чувствовать себя очень некомфортно.
Каким должен быть шкаф для спальни
Кроме стилевых особенностей, при выборе мебели стоит обратить внимание на ее внутреннее наполнение. В спальне обычно хранят белье, одежду и аксессуары, постельные принадлежности. Важно предусмотреть, какие понадобятся полки, бельевые ящики, на какой высоте будут расположены вешалки для одежды.
Отличаются шкафы и глубиной. При выборе модели желательно обратить внимание на то, чтобы в ней свободно помещалась вешалка для одежды. Оптимальной является глубина 60 см, хотя встречаются варианты от 45 см. В последние устанавливают специальные лифты (пантографы), позволяющие легко поместить одежду.
Где купить качественную мебель
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