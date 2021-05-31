Выбираем и едим икру: 3 основных вида на полках магазинов

В элитных ресторанах продукт чаще всего подают отдельно, включают в закуски в сочетании с хлебцами, тарталетками и волованами. В качестве дополнения используют сливочное масло, мягкие сыры, перепелиные яйца, овощи и зелень. Причем такие комбинации уместны для разных видов продукта.

Разная рыба ― разная икра

Красная, черная, белая ― три основных вида, которые отличаются не только цветом, а и вкусовыми качествами, размером. И получают ее из разных видов рыб.

К примеру:

- Черная ― продукт осетровых рыб: стерляди, осетра, севрюги, белуги. Последнюю относят к самым дорогим сортам, а наиболее доступная ― стерляжья. Поскольку она уже давно перешла в статус «элитных» и найти на прилавках действительно настоящую сложно, перед покупкой полезно будет узнать, как отличить черную икру от подделки и какие сроки годности у продукта.

Черная ― продукт осетровых рыб: стерляди, осетра, севрюги, белуги. Последнюю относят к самым дорогим сортам, а наиболее доступная ― стерляжья. Поскольку она уже давно перешла в статус «элитных» и найти на прилавках действительно настоящую сложно, перед покупкой полезно будет узнать, как отличить черную икру от подделки и какие сроки годности у продукта.



- Красная ― продукт семейства лососевых: семги, горбуши, зубатки, кеты, нерки. Ее добавляют в закуски, салаты и подают с блинами.

Красная ― продукт семейства лососевых: семги, горбуши, зубатки, кеты, нерки. Ее добавляют в закуски, салаты и подают с блинами.



- Белая или желтая ― продукт таких рыб, как щука, судак, кефаль, минтай, карась. Ловят их специальной мелкой сетью, поэтому другое название этого вида продукта ― частиковая.

В отдельную категорию относят икру летучей рыбы: тобико, масаго, икура. Именно ее включают в любимые многими суши и роллы. А как насчет икры виноградных улиток? Деликатесный сорт уже фигурирует во многих мишленовских ресторанах.

Правила подачи

С особым шиком подают именно черную и красную икру. Ее открывают прямо перед прибытием гостей, помещая сначала в стеклянную посуду, а на столе устанавливая в серебряную икорницу со льдом. Холод делает икринки мягче и нежнее.

Едят икру только длинными серебряными, позолоченными или костяными ложками, которые не вступают в реакцию и не оставляют во рту неприятный металлический вкус. Выкладывают порцию на кусочек зернового хлебца или несоленого крекера.

Современный формат подачи более оригинален: икру предлагают на овощных и картофельных чипсах, драниках или подают совместно с фуа-грой, спаржей. Из напитков мужчинам предлагают водку, а женщинам ― сухое шампанское. Это классическое, неизменное сочетание.

Белая икра хоть и более доступная по цене, однако не менее интересная по вкусу. Ее добавляют к соусам, рыбным салатам, омлетам, основным и горячим блюдам.

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