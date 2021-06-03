Оплатить коммуналку через интернет с минимальной комиссией

Это неудобно и всегда раздражает, особенно если вы пытаетесь разобраться в длинных квитанциях и самостоятельно найти реквизиты для перевода. Кроме того перевести деньги для погашения задолженности оказывается не самой простой задачей, ведь этих счетов несколько под каждое направление. Гораздо проще воспользоваться одним из сторонних платежных сервисов, которые предоставляют возможность не только оплатить коммуналку онлайн, но и предлагают сниженную комиссию за осуществление платежей.

На самом деле за каждыми нулевыми комиссионными стоит прямая договоренность с поставщиком услуг о льготных условиях для пополнения своего счета. Каждая сторона при этом в выигрыше, ведь клиент получает простой и быстрый способ для оплаты сервисов, а компания предлагает отдельные взаиморасчеты, в которых конечный пользователь не участвует. Если говорить о наиболее предпочтительных ресурсах, мы бы назвали Bank24, как один из самых простых в использовании и выгодных для клиента сервисов интернет-платежей. Вам больше не придется стоять в очереди и проверять правильность заполнения данных кассиром. Система автоматически проверит внесенные сведения на соответствие записям в открытых информационных базах. Но нужно внимательно выбирать филию, счет которой вы хотите пополнить. Для некоторых госкомпаний существует разделение по региональным представительствам, Каждое из них получило отдельную ячейку в интерфейсе ресурса. Заявка будет выглядеть в большинстве случаев одинаково. Вам нужно указать номер лицевого счета и сумму перевода к зачислению. Обратите внимание на выбор способа оплаты. Bank24 принимает карточки любых украинских банков, главное проверить наличие лимита интернет-оплат. Если он переполнен, ваша транзакция может быть отклонена банком, и тогда придется проводить процедуру сначала.

Чтобы иметь возможность регулярно осуществлять платежи, и создавать шаблоны, мы рекомендуем зарегистрировать себе личный кабинет. В таком случае у вас появится возможность также отслеживать текущие статусы операций, и формировать постоянные переводы с указанием периодичности или даты, когда должна быть списана сумма с вашей карты в счет погашения задолженности. Вы также будете видеть ваш текущий долг ил переплату по каждой службе при оформлении транзакции. Она появляется на следующей странице после внесения основных сведений в заявке по онлайн-платежу.