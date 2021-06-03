Как показывает статистика, стеклянные витрины в сырных лавках, выложенные сотнями сыров различной формы, размеров, оттенков и этикеток, действительно удивляют и даже пугают своим количеством многих людей.
Так с чего же начать, когда дело касается выбора изысканных сыров? Чем сыр Еделпилц отличается от Чеддера или Гауды? Какой сырный деликатес лучше всего дополнит основные блюда, а какой нужно использовать в качестве основного ингредиента для классической сырной тарелки?
Как разобраться в основных сырных сортах?
Чем отличаются сыры и как в них разобраться? Специалисты выделяют как минимум 5 основных критериев, которые стоит учитывать во время покупки сырных деликатесов.
1. Страна-производитель
Страна-производитель — определенный географический регион, в котором впервые начали изготавливать тот или иной сырный деликатес. Например, сыр Рокфор или Манчего имеет право носить свое название только в тому случае, если его изготовили в определенном регионе, соблюдая четко установленные и регламентированные правила сырного производства.
Сыры, которые защищены специальным знаком качества в определенных регионах, имеют более яркий вкус, выраженный характерный аромат и всегда идентичную консистенцию сырного теста, по сравнению со сырными деликатесами, производимыми по всему миру.
2. Использованное молоко
Качественный сыр начинается с молока. Но конкретное животное, из которого его получают, может заметно повлиять на его конечный вкус и аромат.
Коровье молоко — самый мягкий вариант, который обладает сливочно-сладким привкусом и тонким базовым ароматом сырной головки, поэтому старение и созревание играют заметную роль в развитии вкуса этих сырных деликатесов. Овечье молоко отличается мягким травянистым вкусом с едва заметной маслянистой сладостью, в то время как козье молоко обладает ароматом сена и скотного двора.
3. Длительность выдержки
Большинство сыров выдерживают в течение определенного времени в условиях контролируемой температуры. Бактерии начинают работать внутри сырной головки, медленно переваривая белки и преобразуя текстуру сырного теста из зернистой и рассыпчатой в гладкую и сливочную. Плесневые грибы, которые функционируют на поверхности сырной головки, играют роль в образовании поверхностной ароматной корочки.
4. Дегустационные особенности
Купить сыры в Украине — значит насладиться многообразием вкусов и ароматов. Чтобы выбрать своего фаворита, и понять, чем отличаются сыры, нужно обязательно продегустировать разные сырные семейства!
5. Варианты употребления
Здесь важно учитывать, в каком виде лучше употреблять сырный деликатес. Например, Пармиджано Реджано считают не только королем сырной тарелки, но и прекрасным дополнением к основным блюдам. А вот рассольный продукт Парижская Буренка лучше использовать в качестве ароматного компонента салатов, запеканок или соусов.