Как показывает статистика, стеклянные витрины в сырных лавках, выложенные сотнями сыров различной формы, размеров, оттенков и этикеток, действительно удивляют и даже пугают своим количеством многих людей.









Так с чего же начать, когда дело касается выбора изысканных сыров? Чем сыр Еделпилц отличается от Чеддера или Гауды? Какой сырный деликатес лучше всего дополнит основные блюда, а какой нужно использовать в качестве основного ингредиента для классической сырной тарелки?





Как разобраться в основных сырных сортах?





Чем отличаются сыры и как в них разобраться? Специалисты выделяют как минимум 5 основных критериев, которые стоит учитывать во время покупки сырных деликатесов.





1. Страна-производитель





Страна-производитель — определенный географический регион, в котором впервые начали изготавливать тот или иной сырный деликатес. Например, сыр Рокфор или Манчего имеет право носить свое название только в тому случае, если его изготовили в определенном регионе, соблюдая четко установленные и регламентированные правила сырного производства.

Сыры, которые защищены специальным знаком качества в определенных регионах, имеют более яркий вкус, выраженный характерный аромат и всегда идентичную консистенцию сырного теста, по сравнению со сырными деликатесами, производимыми по всему миру.





2. Использованное молоко





Качественный сыр начинается с молока. Но конкретное животное, из которого его получают, может заметно повлиять на его конечный вкус и аромат.

Коровье молоко — самый мягкий вариант, который обладает сливочно-сладким привкусом и тонким базовым ароматом сырной головки, поэтому старение и созревание играют заметную роль в развитии вкуса этих сырных деликатесов. Овечье молоко отличается мягким травянистым вкусом с едва заметной маслянистой сладостью, в то время как козье молоко обладает ароматом сена и скотного двора.





3. Длительность выдержки





Большинство сыров выдерживают в течение определенного времени в условиях контролируемой температуры. Бактерии начинают работать внутри сырной головки, медленно переваривая белки и преобразуя текстуру сырного теста из зернистой и рассыпчатой в гладкую и сливочную. Плесневые грибы, которые функционируют на поверхности сырной головки, играют роль в образовании поверхностной ароматной корочки.





4. Дегустационные особенности





Купить сыры в Украине — значит насладиться многообразием вкусов и ароматов. Чтобы выбрать своего фаворита, и понять, чем отличаются сыры, нужно обязательно продегустировать разные сырные семейства!





5. Варианты употребления



