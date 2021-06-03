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31 мая 21, 22:14
Чем отличаются сыры и как в них разобраться
сыры
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Как разобраться в основных сырных сортах и выбрать вкусный и полезный деликатес?

Как показывает статистика, стеклянные витрины в сырных лавках, выложенные сотнями сыров различной формы, размеров, оттенков и этикеток, действительно удивляют и даже пугают своим количеством многих людей.


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Так с чего же начать, когда дело касается выбора изысканных сыров? Чем сыр Еделпилц отличается от Чеддера или Гауды? Какой сырный деликатес лучше всего дополнит основные блюда, а какой нужно использовать в качестве основного ингредиента для классической сырной тарелки?


Как разобраться в основных сырных сортах?


Чем отличаются сыры и как в них разобраться? Специалисты выделяют как минимум 5 основных критериев, которые стоит учитывать во время покупки сырных деликатесов.


1. Страна-производитель


Страна-производитель — определенный географический регион, в котором впервые начали изготавливать тот или иной сырный деликатес. Например, сыр Рокфор или Манчего имеет право носить свое название только в тому случае, если его изготовили в определенном регионе, соблюдая четко установленные и регламентированные правила сырного производства.

Сыры, которые защищены специальным знаком качества в определенных регионах, имеют более яркий вкус, выраженный характерный аромат и всегда идентичную консистенцию сырного теста, по сравнению со сырными деликатесами, производимыми по всему миру.


2. Использованное молоко


Качественный сыр начинается с молока. Но конкретное животное, из которого его получают, может заметно повлиять на его конечный вкус и аромат.

Коровье молоко — самый мягкий вариант, который обладает сливочно-сладким привкусом и тонким базовым ароматом сырной головки, поэтому старение и созревание играют заметную роль в развитии вкуса этих сырных деликатесов. Овечье молоко отличается мягким травянистым вкусом с едва заметной маслянистой сладостью, в то время как козье молоко обладает ароматом сена и скотного двора.


3. Длительность выдержки


Большинство сыров выдерживают в течение определенного времени в условиях контролируемой температуры. Бактерии начинают работать внутри сырной головки, медленно переваривая белки и преобразуя текстуру сырного теста из зернистой и рассыпчатой в гладкую и сливочную. Плесневые грибы, которые функционируют на поверхности сырной головки, играют роль в образовании поверхностной ароматной корочки.


4. Дегустационные особенности


Купить сыры в Украине — значит насладиться многообразием вкусов и ароматов. Чтобы выбрать своего фаворита, и понять, чем отличаются сыры, нужно обязательно продегустировать разные сырные семейства!


5. Варианты употребления


Здесь важно учитывать, в каком виде лучше употреблять сырный деликатес. Например, Пармиджано Реджано считают не только королем сырной тарелки, но и прекрасным дополнением к основным блюдам. А вот рассольный продукт Парижская Буренка лучше использовать в качестве ароматного компонента салатов, запеканок или соусов.
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