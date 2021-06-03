Виниры и люминиры, или как получить голливудскую улыбку?

Нет таких людей, которые не хотели бы ослеплять своей улыбкой, но физиологические особенности, дефекты зубного ряда и прочие проблемы могут мешать осуществлению этого желания. Для таких случаев в стоматологии используются виниры и люминиры, благодаря которым ее можно значительно преобразить и сделать поистине голливудской. Эти названия сегодня у всех на слуху, но не все знают, что представляют собой эти конструкции, в чем их отличия и преимущества. Разбиралисьв вопросе мы вместе с главврачом стоматологии Crystal Dent Анной Костюк.
Что такое виниры и люминиры и когда они применяются?
Это две разновидности накладок на зубы, которые выполняются из фарфора, керамики или композитных составов. Их главная цель – замаскировать изъяны единиц ряда, которые и мешают улыбке быть идеальной. Не чужда им и защитная функция, поскольку благодаря им укрепляется структура зубов.
Виниры и люминиры применяться могут в таких случаях:
Эти накладки используются прежде всего для повышения эстетичности, и для их установки необходимо воспользоваться услугами опытного стоматолога. Он предоставит исчерпывающую консультацию, проведет необходимый объем обследования перед процедурой, качественно выполнит ее саму.
В чем отличие виниров и люминиров?
Какой из вариантов выбрать, следует решать вместе с врачом, поскольку для разных случаев оптимальным является определенный из них.
Но для начала следует узнать, в чем разница между этими видами накладок:
В каких случаях виниры и люминиры не устанавливаются?
Не делается это при таких обстоятельствах:
Виниры и люминиры – простой и эффективный способ повысить эстетичность улыбки. Важным условием того, что их установка поможет достичь желаемого эффекта, является получение помощи опытного, квалифицированного стоматолога.