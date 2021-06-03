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1 июня 21, 21:42
Виниры и люминиры, или как получить голливудскую улыбку?
виниры и люминиры
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Стоматолог рассказала чем отличаются виниры и люминиры в стоматологии и что лучше выбрать, если вы решили создать голливудскую улыбку.

Нет таких людей, которые не хотели бы ослеплять своей улыбкой, но физиологические особенности, дефекты зубного ряда и прочие проблемы могут мешать осуществлению этого желания. Для таких случаев в стоматологии используются виниры и люминиры, благодаря которым ее можно значительно преобразить и сделать поистине голливудской. Эти названия сегодня у всех на слуху, но не все знают, что представляют собой эти конструкции, в чем их отличия и преимущества. Разбиралисьв вопросе мы вместе с главврачом стоматологии Crystal Dent Анной Костюк.


Что такое виниры и люминиры и когда они применяются?

Это две разновидности накладок на зубы, которые выполняются из фарфора, керамики или композитных составов. Их главная цель – замаскировать изъяны единиц ряда, которые и мешают улыбке быть идеальной. Не чужда им и защитная функция, поскольку благодаря им укрепляется структура зубов.

Виниры и люминиры применяться могут в таких случаях:

  • Пигментация на эмали, потемнение пломб;
  • Искривление зубов;
  • Их неровность, неодинаковость форм, цвета, размеров;
  • Трещины, сколы на зубах, которые могут впоследствии привести и к их разрушению, поэтому в данной ситуации виниры и люминиры выполняют и защитную функцию;
  • Истирание зубной эмали, которое может быть обусловлено как возрастными изме-нениями, так и индивидуальными особенностями пациента;
  • В некоторых случаях эти микропротезы используются для наращенных зубов – как правило, передних, находящихся в зоне улыбки.

    • Эти накладки используются прежде всего для повышения эстетичности, и для их установки необходимо воспользоваться услугами опытного стоматолога. Он предоставит исчерпывающую консультацию, проведет необходимый объем обследования перед процедурой, качественно выполнит ее саму.


    В чем отличие виниров и люминиров?

    Какой из вариантов выбрать, следует решать вместе с врачом, поскольку для разных случаев оптимальным является определенный из них.

    Но для начала следует узнать, в чем разница между этими видами накладок:

    • Одно из главных отличий – толщина конструкций. У виниров этот параметр имеет показатель в 2-3 мм, а у люминиров – менее 2 мм;
    • В силу этого для установки виниров зубы нужно немного обтачивать, а вот для установки люминиров эту процедуру производить не нужно;
    • Вторые являются более белыми и немного прозрачными – мечта для тех, кто хочет иметь ослепительную улыбку. Первые же обладают более естественным внешним видом;
    • Люминиры являются более современными конструкциями, изготавливают их из самых качественных и износостойких материалов. В связи с этим и срок их службы значительно выше;
    • Они считаются более удачным выбором во многих случаях, что неудивительно с учетом их преимуществ, поэтому это не могло не отразиться на их цене, которая выше стоимости виниров.

      • Несмотря на очевидные достоинства одного вида накладок перед другими, оба варианта являются востребованными.

      В каких случаях виниры и люминиры не устанавливаются?

      Не делается это при таких обстоятельствах:

      • Неправильный прикус;
      • Кариес, пульпит (после лечения установка становится возможной при отсутствии дру-гих противопоказаний);
      • Наличие воспалительных процессов, в том числе в околокорневой области;
      • Возраст до 16 лет, поскольку до этого возраста зубной ряд подростка продолжает фор-мироваться, и такие конструкции могут нарушить этот процесс;
      • Сильное искривление зубов.

        • Виниры и люминиры – простой и эффективный способ повысить эстетичность улыбки. Важным условием того, что их установка поможет достичь желаемого эффекта, является получение помощи опытного, квалифицированного стоматолога.
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