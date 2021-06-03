Виниры и люминиры, или как получить голливудскую улыбку?

Нет таких людей, которые не хотели бы ослеплять своей улыбкой, но физиологические особенности, дефекты зубного ряда и прочие проблемы могут мешать осуществлению этого желания. Для таких случаев в стоматологии используются виниры и люминиры, благодаря которым ее можно значительно преобразить и сделать поистине голливудской. Эти названия сегодня у всех на слуху, но не все знают, что представляют собой эти конструкции, в чем их отличия и преимущества. Разбиралисьв вопросе мы вместе с главврачом стоматологии Crystal Dent Анной Костюк.





Что такое виниры и люминиры и когда они применяются?

Это две разновидности накладок на зубы, которые выполняются из фарфора, керамики или композитных составов. Их главная цель – замаскировать изъяны единиц ряда, которые и мешают улыбке быть идеальной. Не чужда им и защитная функция, поскольку благодаря им укрепляется структура зубов.

Виниры и люминиры применяться могут в таких случаях:

Пигментация на эмали, потемнение пломб;

Искривление зубов;

Их неровность, неодинаковость форм, цвета, размеров;

Трещины, сколы на зубах, которые могут впоследствии привести и к их разрушению, поэтому в данной ситуации виниры и люминиры выполняют и защитную функцию;

Истирание зубной эмали, которое может быть обусловлено как возрастными изме-нениями, так и индивидуальными особенностями пациента;

В некоторых случаях эти микропротезы используются для наращенных зубов – как правило, передних, находящихся в зоне улыбки.

Эти накладки используются прежде всего для повышения эстетичности, и для их установки необходимо воспользоваться услугами опытного стоматолога. Он предоставит исчерпывающую консультацию, проведет необходимый объем обследования перед процедурой, качественно выполнит ее саму.





В чем отличие виниров и люминиров?

Какой из вариантов выбрать, следует решать вместе с врачом, поскольку для разных случаев оптимальным является определенный из них.

Но для начала следует узнать, в чем разница между этими видами накладок:

Одно из главных отличий – толщина конструкций. У виниров этот параметр имеет показатель в 2-3 мм, а у люминиров – менее 2 мм;

В силу этого для установки виниров зубы нужно немного обтачивать, а вот для установки люминиров эту процедуру производить не нужно;

Вторые являются более белыми и немного прозрачными – мечта для тех, кто хочет иметь ослепительную улыбку. Первые же обладают более естественным внешним видом;

Люминиры являются более современными конструкциями, изготавливают их из самых качественных и износостойких материалов. В связи с этим и срок их службы значительно выше;

Они считаются более удачным выбором во многих случаях, что неудивительно с учетом их преимуществ, поэтому это не могло не отразиться на их цене, которая выше стоимости виниров.





Несмотря на очевидные достоинства одного вида накладок перед другими, оба варианта являются востребованными.





В каких случаях виниры и люминиры не устанавливаются?

Не делается это при таких обстоятельствах:

Неправильный прикус;

Кариес, пульпит (после лечения установка становится возможной при отсутствии дру-гих противопоказаний);

Наличие воспалительных процессов, в том числе в околокорневой области;

Возраст до 16 лет, поскольку до этого возраста зубной ряд подростка продолжает фор-мироваться, и такие конструкции могут нарушить этот процесс;

Сильное искривление зубов.



