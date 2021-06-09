Часы с особыми возможностями – отличный и нужный подарок

Ношение электронных или механических часов – это мода, проверенная десятилетиями. Еще в середине XX века считалось, что это обязательный мужской аксессуар, который должен всегда соответствовать стилю, что говорит о хорошем вкусе владельца. Современные часы претерпели изменения. Они могут иметь классический вид, но это уже не прибор для одного лишь контроля за временем, а гаджет с множеством возможностей. В их разработке задействованы передовые технологии, в том числе, военные.

Надежный помощник на вашей руке

Тактические часы изначально предназначались для военнослужащих, чтобы упростить им участие в различных заданиях. Как это часто бывает, многое, что делается для армии, со временем становится доступно каждому желающему. То же самое произошло и с тактическими часами. Они получили широкое распространение среди мужчин. И вполне заслуженно, поскольку наделены рядом интересных функций:

шагомер;

компас;

подсветка;

хронометр;

спутниковое слежение и пр.

На отдельных моделях есть возможность получить информацию о климате, лунных фазах и т. д. От набора функций, многие из которых являются скрытыми, в немалой степени зависит цена. На стоимость прибора оказывает влияние и бренд. Большинство тактических часов, поступающих в Украину, изготавливают из качественных материалов. Они наделены противоударными свойствами, устойчивы к воздействию влаги. Это все в итоге обуславливает прочность и долговременную эксплуатацию.

Советы потребителям

Главное правило для всех – определиться с выбором магазина. Купить тактические часы можно только в хорошем военторге. У такого магазина должны быть безупречная репутация и широкий ассортимент продукции околовоенного назначения. С подобной компанией выгодно активно сотрудничать воинским частям на всей Украине, закупая товары оптом.

В магазине важно сделать правильный выбор. Тактические часы наделены разными опциями, однако переплачивать не стоит! Выбирайте только те функции, которые точно нужны вам или близким людям. Применив такой подход, вы рационально используете средства.

Тактические часы могут быть электронные или классические механические. Если выбираете последние, то в качестве основного механизма отдавайте предпочтение кварцу, который на протяжении многих лет доказал свою надежность.

Уже упоминалось о том, что большинство приборов характеризуется водонепроницаемыми свойствами. Учитывая это, выбирайте тактические часы с уровнем защиты от влаги в диапазоне 100 или 200 м. Таким образом, вы сможете без последствий попадать под дождь или отдыхать возле водоема. На механическом приборе желательно наличие трития или люминофора. Тогда вы будете видеть стрелки в темное время суток.

Если вы ищете тактические часы не для собственного использования, а в подарок, обращайтесь за консультацией к продавцам военторга. Они вникнут в вашу ситуацию, помогут сделать выбор, обеспечат доставку в любой город Украины. При покупке вы обязательно получите гарантию.