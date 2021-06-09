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9 июня 21, 00:22
Синдром избыточного бактериального роста
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СИБР - синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике рассматривают как расстройство всасывания питательных веществ.

У взрослого здорового человека в верхней части тонкого кишечника содержится до 105 бактерий / мл содержимого, преимущественнно это грамположительные аэробы. Именно нормальная перистальтика, достаточно рН содержимого желудка, слизь и сохранная функция илеоцекального клапана позволяют поддержать низкое содержание бактерий в тонком кишечнике.

СИБР может развиться под влиянием нескольких факторов, в частности это нарушение моторики пищеварительного тракта, пониженная кислотность желудка и возможно приобретенные анатомические изменения кишечника (дивертикулез, спайки, стриктуры, и частичная непроходимость после перенесенных операций). Указанные изменения будут сопровождаться нарушением усвоения питательных веществ и соответственно развитием таких состояний, как гиповитаминоз, нарушение всасывания жиров, потеря массы тела.

Энтерол инструкция по применению 

Штамм Saccharomyces boulardii CNCM I -745 имеет доказанное антидиарейное действие, а также прямое антимикробное влияние в отношении ряда патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, в том числе рода Candida, Clostridium difficile, Escherichia coli и других. Кроме того, он способствует восстановлению слизистой оболочки тонкого кишечника за счет синтеза спермина и спермидина.

Главные механизмы действия Saccharomyces boulardii:

  • прямой антагонизм (антимикробное действие), обусловленный способностью Saccharomyces boulardii подавлять рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и грибов, которые нарушают биоценоз кишечника, таких как: Clostridium difficile,Clostridium pneumoniae, Staphуlococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,Candida krusei, Candida pseudotropical, Candida albicans, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Klebsiella, Proteus, Vibrio cholerae, а также Enthamoeba hystolitica, Lambliae; Rotavirus;
  • антитоксическое действие обусловлено выработкой протеаз,которые расщепляют токсин и действуют на рецептор энтероцита, с которым связывается токсин (особенно относительно цитотоксина А, Clostridium difficile)
  • антисекреторное действие обусловлено снижением цАМФ в энтероцитах, что приводит к уменьшению секреции воды и натрия в просвет кишечника;
  • усиление неспецифической иммунной защиты за счет повышения продукции IgA и секреторных компонентов других иммуноглобулинов;

 
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