Синдром избыточного бактериального роста

У взрослого здорового человека в верхней части тонкого кишечника содержится до 105 бактерий / мл содержимого, преимущественнно это грамположительные аэробы. Именно нормальная перистальтика, достаточно рН содержимого желудка, слизь и сохранная функция илеоцекального клапана позволяют поддержать низкое содержание бактерий в тонком кишечнике.

СИБР может развиться под влиянием нескольких факторов, в частности это нарушение моторики пищеварительного тракта, пониженная кислотность желудка и возможно приобретенные анатомические изменения кишечника (дивертикулез, спайки, стриктуры, и частичная непроходимость после перенесенных операций). Указанные изменения будут сопровождаться нарушением усвоения питательных веществ и соответственно развитием таких состояний, как гиповитаминоз, нарушение всасывания жиров, потеря массы тела.

Энтерол инструкция по применению

Штамм Saccharomyces boulardii CNCM I -745 имеет доказанное антидиарейное действие, а также прямое антимикробное влияние в отношении ряда патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, в том числе рода Candida, Clostridium difficile, Escherichia coli и других. Кроме того, он способствует восстановлению слизистой оболочки тонкого кишечника за счет синтеза спермина и спермидина.

Главные механизмы действия Saccharomyces boulardii: