Синдром избыточного бактериального роста

У взрослого здорового человека в верхней части тонкого кишечника содержится до 105 бактерий / мл содержимого, преимущественнно это грамположительные аэробы. Именно нормальная перистальтика, достаточно рН содержимого желудка, слизь и сохранная функция илеоцекального клапана позволяют поддержать низкое содержание бактерий в тонком кишечнике.
СИБР может развиться под влиянием нескольких факторов, в частности это нарушение моторики пищеварительного тракта, пониженная кислотность желудка и возможно приобретенные анатомические изменения кишечника (дивертикулез, спайки, стриктуры, и частичная непроходимость после перенесенных операций). Указанные изменения будут сопровождаться нарушением усвоения питательных веществ и соответственно развитием таких состояний, как гиповитаминоз, нарушение всасывания жиров, потеря массы тела.
Энтерол инструкция по применению
Штамм Saccharomyces boulardii CNCM I -745 имеет доказанное антидиарейное действие, а также прямое антимикробное влияние в отношении ряда патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, в том числе рода Candida, Clostridium difficile, Escherichia coli и других. Кроме того, он способствует восстановлению слизистой оболочки тонкого кишечника за счет синтеза спермина и спермидина.
Главные механизмы действия Saccharomyces boulardii:
- прямой антагонизм (антимикробное действие), обусловленный способностью Saccharomyces boulardii подавлять рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и грибов, которые нарушают биоценоз кишечника, таких как: Clostridium difficile,Clostridium pneumoniae, Staphуlococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,Candida krusei, Candida pseudotropical, Candida albicans, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Klebsiella, Proteus, Vibrio cholerae, а также Enthamoeba hystolitica, Lambliae; Rotavirus;
- антитоксическое действие обусловлено выработкой протеаз,которые расщепляют токсин и действуют на рецептор энтероцита, с которым связывается токсин (особенно относительно цитотоксина А, Clostridium difficile)
- антисекреторное действие обусловлено снижением цАМФ в энтероцитах, что приводит к уменьшению секреции воды и натрия в просвет кишечника;
- усиление неспецифической иммунной защиты за счет повышения продукции IgA и секреторных компонентов других иммуноглобулинов;