Что учесть при выборе наволочки

Практически каждый комплект постельного белья включает в себя одну или несколько наволочек. Но некоторые предпочитают покупать эти аксессуары отдельно. Первые экземпляры появились примерно в XV веке в домах богатой знати, с тех пор это неотъемлемая часть постельных принадлежностей. Сегодня можно приобрести не только функциональное изделие, но и декоративное, украшающее интерьер любой комнаты.
Какую роль играют наволочки
Текстильный аксессуар способен создать комфортные условия для сна. Наволочки на подушки https://penelopebedroom.com.ua/dlya-spalni/navolochki/ защищают постельную принадлежность от пыли, жира, пота. Их легко снять и постирать в стиральной машине, тем самым продлив срок использования самой подушке. Изделие выполняет сразу несколько функций:
Декоративные модели в самых разных дизайнах предназначены специально для создания акцента. В этом случае допускается изготовление изделия из синтетической ткани, применение стразов, вышивки и так далее.
Материалы пошива
В первую очередь надо отметить уникальные свойства шелка. Наволочка из этой ткани может творить настоящее волшебство: она «ухаживает» за кожей лица и волосами. Материал не способствует появлению новых морщин, не накапливает статическое электричество, вредное для волос, поэтому такие принадлежности пользуются успехом у женщин.
Альтернативой шелку является бамбук или сатин. У первого отличные антибактериальные свойства, он рекомендуется людям с проблемной кожей. Сатин, по сути, относится к хлопковой ткани, но имеет особый вид переплетения нитей, поэтому обладает следующими достоинствами:
Сатин хорошо подходит для аллергиков, маленьких детей. Кроме этого материала, в производстве наволочек используются бязь, поплин и другие хлопковые ткани. Они отличаются типом переплетения нити. К хлопку могут добавлять и синтетические волокна, это указывается на этикетке. Еще одной тканью для пошива является лен. Все перечисленные виды экологичны, они могут дополнительно обрабатываться средством от размножения пылевых клещей.
Размеры изделий и другие параметры
Существуют общепринятые стандарты, это – 50 х 70 и 70 х 70 см. Для детских подушек размер наволочек обычно составляет 25 х 30 или 40 х 60 см. Параметры в каждой стране могут отличаться. Но всегда есть возможность заказать пошив нестандартного изделия. Что касается декоративных аксессуаров, их размеры могут быть самыми разными.
По внешнему виду, кроме многообразия оттенков и принтов, наволочки отличаются наличием внутреннего шва или же тканевой каймой по периметру. Они держатся плотно на подушке за счет следующих типов застежек:
Наволочки можно приобрести в единичном экземпляре, в наборе или в составе комплекта постельного белья.
Стоит подбирать аксессуар строго по размеру подушки, тогда гарантируется комфортный сон. Наволочка не будет собираться в складки, а подушка выскальзывать из нее. Выбирая изделие, нужно обратить внимание на качество швов. Они должны быть плотные и аккуратные, без просвечиваний, а стежки на текстиле – ровные и одинаковые. Натуральная ткань должна иметь высокую плотность переплетения нитей. Для бязи это число – 125 г/м2, для сатина оптимально 120–140 г/м2. Встречаются и более высокие показатели, что делает текстиль износостойким и прочным.