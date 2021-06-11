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11 июня 21, 11:13
Что учесть при выборе наволочки
Наволочка
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Практически каждый комплект постельного белья включает в себя одну или несколько наволочек. Но некоторые предпочитают покупать эти аксессуары отдельно.

Практически каждый комплект постельного белья включает в себя одну или несколько наволочек. Но некоторые предпочитают покупать эти аксессуары отдельно. Первые экземпляры появились примерно в XV веке в домах богатой знати, с тех пор это неотъемлемая часть постельных принадлежностей. Сегодня можно приобрести не только функциональное изделие, но и декоративное, украшающее интерьер любой комнаты.




Какую роль играют наволочки

Текстильный аксессуар способен создать комфортные условия для сна. Наволочки на подушки https://penelopebedroom.com.ua/dlya-spalni/navolochki/ защищают постельную принадлежность от пыли, жира, пота. Их легко снять и постирать в стиральной машине, тем самым продлив срок использования самой подушке. Изделие выполняет сразу несколько функций:


  • поддерживает гигиенические условия во время сна и отдыха;
  • предохраняет человека от возможных пылевых клещей, находящихся в подушке;
  • обеспечивает здоровый воздухообмен, не допуская влажной среды.

    • Декоративные модели в самых разных дизайнах предназначены специально для создания акцента. В этом случае допускается изготовление изделия из синтетической ткани, применение стразов, вышивки и так далее.


    Материалы пошива

    В первую очередь надо отметить уникальные свойства шелка. Наволочка из этой ткани может творить настоящее волшебство: она «ухаживает» за кожей лица и волосами. Материал не способствует появлению новых морщин, не накапливает статическое электричество, вредное для волос, поэтому такие принадлежности пользуются успехом у женщин.



    Альтернативой шелку является бамбук или сатин. У первого отличные антибактериальные свойства, он рекомендуется людям с проблемной кожей. Сатин, по сути, относится к хлопковой ткани, но имеет особый вид переплетения нитей, поэтому обладает следующими достоинствами:


    • изысканный и благородный блеск лицевой стороны;
    • высокая прочность за счет плотности плетения нитей;
    • долгое сохранение четкости рисунка, свежести, насыщенности окрашивания;
    • отсутствие деформации при стирке в пределах до 60 градусов;
    • длительный срок службы;
    • отсутствие необходимости глажки.

      • Сатин хорошо подходит для аллергиков, маленьких детей. Кроме этого материала, в производстве наволочек используются бязь, поплин и другие хлопковые ткани. Они отличаются типом переплетения нити. К хлопку могут добавлять и синтетические волокна, это указывается на этикетке. Еще одной тканью для пошива является лен. Все перечисленные виды экологичны, они могут дополнительно обрабатываться средством от размножения пылевых клещей.


      Размеры изделий и другие параметры

      Существуют общепринятые стандарты, это – 50 х 70 и 70 х 70 см. Для детских подушек размер наволочек обычно составляет 25 х 30 или 40 х 60 см. Параметры в каждой стране могут отличаться. Но всегда есть возможность заказать пошив нестандартного изделия. Что касается декоративных аксессуаров, их размеры могут быть самыми разными.



      По внешнему виду, кроме многообразия оттенков и принтов, наволочки отличаются наличием внутреннего шва или же тканевой каймой по периметру. Они держатся плотно на подушке за счет следующих типов застежек:


      • тканевый клапан (самый распространенный вариант);
      • скрытая молния;
      • тканевые завязки;
      • обычные или декоративные пуговицы.

        • Наволочки можно приобрести в единичном экземпляре, в наборе или в составе комплекта постельного белья.

        Стоит подбирать аксессуар строго по размеру подушки, тогда гарантируется комфортный сон. Наволочка не будет собираться в складки, а подушка выскальзывать из нее. Выбирая изделие, нужно обратить внимание на качество швов. Они должны быть плотные и аккуратные, без просвечиваний, а стежки на текстиле – ровные и одинаковые. Натуральная ткань должна иметь высокую плотность переплетения нитей. Для бязи это число – 125 г/м2, для сатина оптимально 120–140 г/м2. Встречаются и более высокие показатели, что делает текстиль износостойким и прочным.
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