Что учесть при выборе наволочки

Практически каждый комплект постельного белья включает в себя одну или несколько наволочек. Но некоторые предпочитают покупать эти аксессуары отдельно. Первые экземпляры появились примерно в XV веке в домах богатой знати, с тех пор это неотъемлемая часть постельных принадлежностей. Сегодня можно приобрести не только функциональное изделие, но и декоративное, украшающее интерьер любой комнаты.









Какую роль играют наволочки

Текстильный аксессуар способен создать комфортные условия для сна. Наволочки на подушки https://penelopebedroom.com.ua/dlya-spalni/navolochki/ защищают постельную принадлежность от пыли, жира, пота. Их легко снять и постирать в стиральной машине, тем самым продлив срок использования самой подушке. Изделие выполняет сразу несколько функций:





поддерживает гигиенические условия во время сна и отдыха;

предохраняет человека от возможных пылевых клещей, находящихся в подушке;

обеспечивает здоровый воздухообмен, не допуская влажной среды.





Декоративные модели в самых разных дизайнах предназначены специально для создания акцента. В этом случае допускается изготовление изделия из синтетической ткани, применение стразов, вышивки и так далее.





Материалы пошива

В первую очередь надо отметить уникальные свойства шелка. Наволочка из этой ткани может творить настоящее волшебство: она «ухаживает» за кожей лица и волосами. Материал не способствует появлению новых морщин, не накапливает статическое электричество, вредное для волос, поэтому такие принадлежности пользуются успехом у женщин.









Альтернативой шелку является бамбук или сатин. У первого отличные антибактериальные свойства, он рекомендуется людям с проблемной кожей. Сатин, по сути, относится к хлопковой ткани, но имеет особый вид переплетения нитей, поэтому обладает следующими достоинствами:





изысканный и благородный блеск лицевой стороны;

высокая прочность за счет плотности плетения нитей;

долгое сохранение четкости рисунка, свежести, насыщенности окрашивания;

отсутствие деформации при стирке в пределах до 60 градусов;

длительный срок службы;

отсутствие необходимости глажки.





Сатин хорошо подходит для аллергиков, маленьких детей. Кроме этого материала, в производстве наволочек используются бязь, поплин и другие хлопковые ткани. Они отличаются типом переплетения нити. К хлопку могут добавлять и синтетические волокна, это указывается на этикетке. Еще одной тканью для пошива является лен. Все перечисленные виды экологичны, они могут дополнительно обрабатываться средством от размножения пылевых клещей.





Размеры изделий и другие параметры

Существуют общепринятые стандарты, это – 50 х 70 и 70 х 70 см. Для детских подушек размер наволочек обычно составляет 25 х 30 или 40 х 60 см. Параметры в каждой стране могут отличаться. Но всегда есть возможность заказать пошив нестандартного изделия. Что касается декоративных аксессуаров, их размеры могут быть самыми разными.







По внешнему виду, кроме многообразия оттенков и принтов, наволочки отличаются наличием внутреннего шва или же тканевой каймой по периметру. Они держатся плотно на подушке за счет следующих типов застежек:





тканевый клапан (самый распространенный вариант);

скрытая молния;

тканевые завязки;

обычные или декоративные пуговицы.





Наволочки можно приобрести в единичном экземпляре, в наборе или в составе комплекта постельного белья.

Стоит подбирать аксессуар строго по размеру подушки, тогда гарантируется комфортный сон. Наволочка не будет собираться в складки, а подушка выскальзывать из нее. Выбирая изделие, нужно обратить внимание на качество швов. Они должны быть плотные и аккуратные, без просвечиваний, а стежки на текстиле – ровные и одинаковые. Натуральная ткань должна иметь высокую плотность переплетения нитей. Для бязи это число – 125 г/м2, для сатина оптимально 120–140 г/м2. Встречаются и более высокие показатели, что делает текстиль износостойким и прочным.



